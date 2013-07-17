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Logitech, Z600 isimli yeni Bluetooth hoparlörünü duyurdu

5 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Logitech, Z600 isimli yeni Bluetooth hoparlörünü duyurdu
Son zamanlarda mobil donanım ürünlerine daha çok ağırlık veren Logitech, Z600 isimli yeni Bluetooth hoparlörünü duyurdu.
Bluetooth bağlantısı sayesinde bilgisayarlar yanında akıllı cep telefonları ve tablet modelleriyle de çalışabilen Z600, tasarımsal olarak oldukça şık görünüyor ve her hoparlör içerisinde üç adet sürücü yer alıyor. Üst bölümüne yerleştirilen dokunmatik kontrol yüzeyi sayesinde ses açma kapatma ayarının zahmetsizce yapılabildiği stereo hoparlör, USB ve 3.5mm çıkışları üzerinden de ses aktarımı sağlayabiliyor. Diğer teknik detayları açıklanmayan Z600, yere yakın kablo yapısı sayesinde de çirkin görüntüler meydana getirmiyor.
Ağustos ayı içerisinde Amerika ve Avrupa merkezli olarak satışa çıkacağı belirtilen Logitech Z600, 150$ fiyat etiketine sahip olacak. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 
 
Logitech, Z600 isimli yeni Bluetooth hoparlörünü duyurdu

http://www.logitech.com/en-us/product/bluetooth-speakers-z600?wt.mc_id=global_news_z600 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Gl4dius 5 yıl
Farklı bir görünümü var ama sonuç olarak logitech yapmışsa terettüt etmeye gerek yoktur güzel yapmıştır
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