Logitech, diğer firmalar için düşük marjlı fare üretimini bitiriyor

Hazırladığı donanım ürünleriyle uzun yıllardır hayatımızda yer alan Logitech, teknoloji dünyasındaki genel talep değişimi nedeniyle son yıllarda mobil tarafa ağırlık vermeye başlamıştı. Gelen son bilgilere göreyse şirket artık diğer bilgisayar firmaları için düşük marjlı fare üretimini de bitirme kararı aldı.

2015 yılının ilk çeyreğinde geçtiğimiz yıla oranla 7.3 milyon dolarlık kar kaybı yaşayan şirket, %26'lık düşük yaşayan bu gidişatı toparlamak adına adına diğer bilgisayar firmaları (Hazır PC'ler yanında gelen üretici markalı fareler) için hazırladığı düşük seviye fare üretiminden çıkış yapacak. Son zamanlarda kablosuz hoparlör, videokonferans cihazları ve video oyun kontrolcüleri gibi alanlara yeniden ağırlık veren Logitech, bizler için de olumsuz bir gelişme olarak dolar - euro dönüşümünün farkından dolayı Avrupa ürün fiyatlarında %13'e varan artışlar gerçekleştirecek. Dünyaca ünlü şirket üst / orta seviye fare ve klavye üretimine ise aktif olarak devam edecek.

Son dönemde mobil tarafta hazırladığı ürünlerle ilk çeyrek karını beklentiler üzerinden tutmayı başaran Logitech, yine de değişen pazara ayak uydurmak adına radikal kararlara gitmeye devam ediyor.

http://www.reuters.com/article/2015/04/23/logitech-inter-results-idUSL1N0XK02P20150423