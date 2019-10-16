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    Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Logitech ilk Chrome OS destekli fare ve klavye setini duyurdu

    Chrome OS tabanlı bir cihazınız varsa Logitech fonksiyonel olabilecek kablosuz bir klavye ve fare duyurdu. Logitech K850 Slim klavye ve Logitech M355 fare haberimizde.
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    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Google’ın Chrome OS platformu dizüstü bilgisayar pazarında önemli bir yere sahip ancak kullanım alışkanlıkları nedeniyle aksesuar tarafında destek biraz düşük kalıyor. Öyle ki Logitech uzun bir aradan sonra Chrome OS için ilk aksesuarını duyurdu.

    Logitech K850 Slim ve Logitech M355

    Yeni Logitech ürünleri kablosuz fare ve klavyeden oluşuyor. İlk Chrome OS ürünleri olmasının yanı sıra firmanın ilk Made for Google sertifikası alan ürünleri durumunda. İki ürün de Chrome OS özelinde bazı özelliklere sahip.

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    Logitech K850 Slim klavye modeli Pixel telefonları koymak için bir yuvaya sahip. Chrome OS kısa yol tuşları barındıran klavye atanmış tuş ile Google Assistant özelliğini de başlatabiliyor. Klavye diğer cihazlarla da çalışabiliyor. Belirli süreler içerisinde 3 yıla kadar kullanım süresi sunabiliyor. Fiyatı 50$.

    Logitech M355 fare ise Bluetooth ve 2.4GHz bandı üzerinden çalışıyor. Bu sayede bağlantı seçimi yapılabiliyor. Farenin bataryası 18 aya kadar dayanabiliyor. Fiyatı ise 30$ olarak açıklandı.

    Chrome OS daha çok dizüstü tarafında yürüdüğü için Logitech’in yeni ürünleri ne kadar ilgi görecek merak konusu. Bununla birlikte tablet tarzında veya set üstü kutu tarzında Chrome OS cihazları için kullanışlı olabilir. Diğer taraftan farklı cihazlara destek sunması bir avantaj sayılabilir.

     


    https://www.engadget.com/2019/10/15/logitech-m355-mouse-k580-keyboard-for-google/ Yorum Yaz
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