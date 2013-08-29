Logitech, ince yapısıyla dikkat çeken Ultrathin Touch Mouse isimli faresini resmen duyurdu

Her geçen gün incelenen gövde yapıları ile çeşitleri artan Ultrabook modelleri ve Apple'ın MacBook Air isimli dizüstü bilgisayarları hedef alınarak donanım dünyasının öncü isimlerinden Logitech tarafından hazırlanan Ultrathin Touch Mouse isimli yeni fare modeli, şık ve ince gövde yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Beyaz ve siyah renk seçenekleriyle hazırlanan Logitech Ultrathin Touch Mouse, gövdesi üzerinde kullanılan alüminyum malzeme kalitesiyle de sağlam bir yapı ortaya koyuyor. Bluetooth ve firmanın Easy-SwitchTM isimli teknolojileri sayesinde birden fazla cihaza kablosuz olarak bağlanabilen ve dokunmatik yüzeyi ile üst seviye kontrol imkanı veren fare, beraberinde gelen USB kablo üzerinde şarj ediliyor ve bir dakikalık şarj ile bir saatlik aktif kullanım için gereken enerji depolanabiliyor.

Windows ve Mac OSX sistemler ile uyumlu olarak çalışabilen Logitech Ultrathin Touch Mouse fare modeli, Eylül ayında 69,99$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. Ürün hakkında hazırlanmış resmi tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2013/08/28/logitech-ultrathin-touch-mouse/