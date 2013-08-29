Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Logitech, ince yapısıyla dikkat çeken Ultrathin Touch Mouse isimli faresini resmen duyurdu

5 yıl
765
1
7
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Logitech, ince yapısıyla dikkat çeken Ultrathin Touch Mouse isimli faresini resmen duyurdu
Her geçen gün incelenen gövde yapıları ile çeşitleri artan Ultrabook modelleri ve Apple'ın MacBook Air isimli dizüstü bilgisayarları hedef alınarak donanım dünyasının öncü isimlerinden Logitech tarafından hazırlanan Ultrathin Touch Mouse isimli yeni fare modeli, şık ve ince gövde yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Beyaz ve siyah renk seçenekleriyle hazırlanan Logitech Ultrathin Touch Mouse, gövdesi üzerinde kullanılan alüminyum malzeme kalitesiyle de sağlam bir yapı ortaya koyuyor. Bluetooth ve firmanın Easy-SwitchTM isimli teknolojileri sayesinde birden fazla cihaza kablosuz olarak bağlanabilen ve dokunmatik yüzeyi ile üst seviye kontrol imkanı veren fare, beraberinde gelen USB kablo üzerinde şarj ediliyor ve bir dakikalık şarj ile bir saatlik aktif kullanım için gereken enerji depolanabiliyor. 
Windows ve Mac OSX sistemler ile uyumlu olarak çalışabilen Logitech Ultrathin Touch Mouse fare modeli, Eylül ayında 69,99$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. Ürün hakkında hazırlanmış resmi tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2013/08/28/logitech-ultrathin-touch-mouse/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mac00 5 yıl
Hava atmak için mutlaka alırım. ancak ele oturur mu görmek lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Quandrostr 5 yıl
Bu ürün henüz satışa sunulmamış sanırım nezaman piyasada olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 5 yıl
HHunterx hakli,kavramak zor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fear of the Dark 5 yıl
Ergonomi 0
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 5 yıl
Bizim fare bu fotoğrafı görünce diyete başladı.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 5 yıl
69$ mış türkiyeye 200-250 tl olur. o fiyata tablet alınır be
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HHunterx 5 yıl
Ele oturur mu ki o? Edit: 0.40'ta görüldüğü gibi garip biçimde tutuluyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl İşTeknik: "Atıl dizüstü bilgisayarınızı 2. monitör yapın" video 5 yıl Mesut Çevik ile Canlı "Yeni iPhone, Xperiz Z One (Honami)" ve fazlası TEKRAR YAYIN 5 yıl Huawei Ascend P6 hakkında merak edilen her şey Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Neden Türkiye'de Nükleer Enerji Santrali
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim