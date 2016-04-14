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Logitech, kablosuz kulaklık üreticisi Jaybird’ü satın aldı

Bilgisayar ve mobil çevre bileşenlerinin beğenilen üreticisi Logitech, kablosuz kulaklık ve fitness bilekliği geliştiren JayBird firmasını satın aldığını duyurdu.
3 yıl
2b
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Zaman zaman büyük teknoloji firmalarının, büyüme adına diğer firmaları satın aldığını görüyoruz. Bilgisayar ve mobil çevre bileşenleri üreticisi Logitech, kablosuz kulaklık konusunda uzman JayBird firmasını satın aldı.

Jaybird firması, uzun pil ömrü sunan X2 kablosuz kulaklık ve profesyonellere yönelik Reign fitness bilekliği ile adını duyurmuştu. Logitech bir süredir giyilebilir ses odaklı sistemlere ağırlık vermeye çalışıyordu. JayBird, bu açıdan firma için bir büyüme aracı konumundaydı.

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Logitech, satış için JayBird’e 50 milyon dolar nakit ödeyecek. Satış sonrasında, JayBird piyasada faaliyet göstermeye devam edecek. Eğer firma önümüzdeki iki yıl pazarda büyüme göstermeyi başarırsa, Logitech toplam rakama 45 milyon dolar daha ekleyecek.

JayBird pazarda faaliyet göstermeye devam etse de, önemli teknolojilerinin Logitech tarafından kullanılacağına şüphe yok. Özellikle X2 kulaklığındaki optimize edilmiş batarya teknolojileri dikkat çekmişti. Ayrıca JayBird, yeni teknolojiler geliştirmeye de devam edecek. 

 

http://www.slashgear.com/logitech-buys-jaybird-as-part-of-its-audio-wearables-expansion-12436089/ Yorum Yaz
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