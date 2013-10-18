Logitech, kablosuz yapıdaki yeni faresi M560'ı satışa sundu

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Bilgisayar çevre birimleriyle tüketicilerin beğenisini kazanan Logitech, kablosuz yapıdaki yeni faresi M560'ın satışına başlandığını açıkladı.
112 mm x 68 mm x 39 mm boyutlarında ve pil dahil 104 gram ağırlığında olan M560, hem sağ elle hem sol elle rahatça kullanılabilecek şekilde tasarlanmış. Konfor konusunda iddialı olan kablosuz fare, toplamda 6 adet tuşa ev sahipliği yapıyor. Tekerlek (scrool) tuşunun hemen altında konumlandırılan tuş sayesinde Windows 8 işletim sisteminin bazı fonksiyonlarına (App Bar, Charms bar vs.) kolayca erişim sağlanmış.
Bluetooth bağlantısı sayesinde yaklaşık 10 metrelik kapsama alanına sahip M560, 1 adet AA alkalin pille çalışıyor. 1 adet AA alkalin pilin, 18 aya kadar dayanabildiği belirtiliyor. 800 dpi'lik optik sensörle donatılan M560, siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle 39.99$'dan satılıyor.
http://www.logitech.com/en-us/product/wireless-mouse-m560?crid=7 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Günde 11-12 saat açık kalarak 9.5 ay gitti içinde verilen pille.
-farenin altındaki kaydırma pedleri son derece sert, hareket ettirdiğinizde haşır haşır ses yapıyor
-elinize aldığınızda kaliteyi hissettirmiyor, bilidiğin adi plastik hissi var
-düğmelere basınca çıkan sesler takır tukur, böyle dolu dolu değil boş teneke gibi ses çıkıyor.
Önceki farem M705 modeliydi ve gerek eline aldığında gerek kullandığında kaliteyi hissediyodun, defalarca düştü tık demedi, fakat buna hiç güvenemiyorum, pişman oldum
bu arada biraz zorlasa iki pil sığdıracaklar ama hep tek pille geliyor logitech mouselar.
ha bi de solaklar için yapılmış bir model, solak varsa aramızda düşünebilir.
Sırf pil parasıyla seninkinden daha ucuza geliyor. Kaldı ki fiyatına göre fena değil.