Logitech, kablosuz yapıdaki yeni faresi M560'ı satışa sundu

Bilgisayar çevre birimleriyle tüketicilerin beğenisini kazanan Logitech, kablosuz yapıdaki yeni faresi M560'ın satışına başlandığını açıkladı.

112 mm x 68 mm x 39 mm boyutlarında ve pil dahil 104 gram ağırlığında olan M560, hem sağ elle hem sol elle rahatça kullanılabilecek şekilde tasarlanmış. Konfor konusunda iddialı olan kablosuz fare, toplamda 6 adet tuşa ev sahipliği yapıyor. Tekerlek (scrool) tuşunun hemen altında konumlandırılan tuş sayesinde Windows 8 işletim sisteminin bazı fonksiyonlarına (App Bar, Charms bar vs.) kolayca erişim sağlanmış.

Bluetooth bağlantısı sayesinde yaklaşık 10 metrelik kapsama alanına sahip M560, 1 adet AA alkalin pille çalışıyor. 1 adet AA alkalin pilin, 18 aya kadar dayanabildiği belirtiliyor. 800 dpi'lik optik sensörle donatılan M560, siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle 39.99$'dan satılıyor.

http://www.logitech.com/en-us/product/wireless-mouse-m560?crid=7