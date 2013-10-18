Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Logitech, kablosuz yapıdaki yeni faresi M560'ı satışa sundu

5 yıl
4,2b
1
19
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Logitech, kablosuz yapıdaki yeni faresi M560'ı satışa sundu
Bilgisayar çevre birimleriyle tüketicilerin beğenisini kazanan Logitech, kablosuz yapıdaki yeni faresi M560'ın satışına başlandığını açıkladı.
112 mm x 68 mm x 39 mm boyutlarında ve pil dahil 104 gram ağırlığında olan M560, hem sağ elle hem sol elle rahatça kullanılabilecek şekilde tasarlanmış. Konfor konusunda iddialı olan kablosuz fare, toplamda 6 adet tuşa ev sahipliği yapıyor. Tekerlek (scrool) tuşunun hemen altında konumlandırılan tuş sayesinde Windows 8 işletim sisteminin bazı fonksiyonlarına (App Bar, Charms bar vs.) kolayca erişim sağlanmış.
Bluetooth bağlantısı sayesinde yaklaşık 10 metrelik kapsama alanına sahip M560, 1 adet AA alkalin pille çalışıyor. 1 adet AA alkalin pilin, 18 aya kadar dayanabildiği belirtiliyor. 800 dpi'lik optik sensörle donatılan M560, siyah ve gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle 39.99$'dan satılıyor.
Logitech, kablosuz yapıdaki yeni faresi M560'ı satışa sundu
Logitech, kablosuz yapıdaki yeni faresi M560'ı satışa sundu
 

http://www.logitech.com/en-us/product/wireless-mouse-m560?crid=7 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Marty.McFLY 9 ay
Almak isteyenler için bilgi olsun diye yazıyorum, geçen sene 11.11'de aldığım m560'ın pili az önce bitti.
Günde 11-12 saat açık kalarak 9.5 ay gitti içinde verilen pille.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
exorcist33 9 ay Marty.McFLY
maşallah :) hocam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
daha öncede logitech kullanıyordum, 4 sene sonra bozuldu takılmalar yapmaya başladı, gittim 90 lira verip bu fareyi aldım fakat hayal kırıklığına uğradım.
-farenin altındaki kaydırma pedleri son derece sert, hareket ettirdiğinizde haşır haşır ses yapıyor
-elinize aldığınızda kaliteyi hissettirmiyor, bilidiğin adi plastik hissi var
-düğmelere basınca çıkan sesler takır tukur, böyle dolu dolu değil boş teneke gibi ses çıkıyor.
Önceki farem M705 modeliydi ve gerek eline aldığında gerek kullandığında kaliteyi hissediyodun, defalarca düştü tık demedi, fakat buna hiç güvenemiyorum, pişman oldum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HerGiyotineBurnunuSokma 2 yıl
biraz hort olacak ama win7 pro sürümünde set point programı kurunca bu mouse ile problem yaşıyorum. özellikle orta kaydırma tekeri chrome'da sürekli kafayı yiyor, tarayıcıyı da manyaklaştırıyor. dier logitech mouselerle böyle bi problem yaşamadım aynı setpoint versiyonu kullanmama rağmen. fikri olan varmı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
nette gezinmek için alıyosanız alın.Ancak program kullanıyorsanız orta tekerlek tuşu aşırı derecede kullanışsız.Mimarlık öğrencisiyim bu mouse u işlerimde kullanamıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
durmaz-1 2 yıl
internetten aldığım mouse için ne diyorsunuz bana pek orijinal gibi gelmedi m560 extra yazıyor ve üzerindeki logoda tanıtımdaki logodan farklı bu aldığım nedir acaba? logitechin sitesinde böyle bir model yok m560 tek tip sanırım ama bu extra nedir ? çakmamı acaba?
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ts2000 2 yıl
logitech 18 ay pil ömrü diyorsa doğrudur.bi ara m525 modelini kullanmıştım.mause u aldım tam 4 yıl kullandım kutudan çıkan pilleri ile tabi 4 senede mause un tıklala ömrü doldu artık hiç pil değiştirmeden :) şimdi bu modeli almayı düşünüyorum bakalım iyi gibi görülüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Tasarımcı değilseniz normal pc kullanmak için ideal. Ancak web ya da çizim işi yapıyorsanız asla almayın. elinizde kalır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagricigman 5 yıl
açıkcası ben hep Logitech farelerininin hastası olmuşumdur, kalite, pil tüketimi, ergonomi. Çok başarılılar. En önemlisi de, özellikle kullandığım fare M515 modeli farenin pil tüketimi için söyleyebileceğim birşey varsa o da "YUH"tur. Fareyi 2010 senesinde aldım. İçindeki verilen piller ile kullanıyorum, ve bilgisayarımı kapatınca, fareyi de altındaki tuştan kapatıyorum. Günlük kullanımım da ortalama 3-4 saat. Pilinin %20si halen duruyor... Kablolu fare alsaydım çoktan bozulmuştu fakat bu farenin pili halen dayanıyor. ÜSTELİK unifying alıcılı bir fareydi ve bu alıcıyı da kaybetmiştim. Sonrasında Logitech firması ile iletişime geçtim ve bana 5 gün içinde kargo ücreti de kendilerine ait olmak üzere bir unifying alıcı daha gönderdiler... ütelik garantim devam etmiyor. Siz düşünün artık Logitech kalitesini...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thestell 5 yıl
Pil niye o kadar uzun gidiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
uA006 5 yıl
3 yıl pil ömrü sunan klavye ve mouse'ları var logitech'in. onlara bakın. benim klavyeyi alalı 1 yıl olmuştur daha pil değiştirmedim, mouse da 2-3 hafta gidiyor.

bu arada biraz zorlasa iki pil sığdıracaklar ama hep tek pille geliyor logitech mouselar.

ha bi de solaklar için yapılmış bir model, solak varsa aramızda düşünebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kpln04 5 yıl
ben ikisini alamayacak kadar fakirim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kpln04 5 yıl
çok pahalı valla17 liralık bi tane aldım nt den 6-7 ay oldu sadece 2-3 haftada pil değişiyorum birde sarjli pil olsa tamamdır
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
N. Chomsky 5 yıl kpln04
1 adet AA alkalin pille çalışıyor. 1 adet AA alkalin pilin, 18 aya kadar dayanabildiği belirtiliyor.

Sırf pil parasıyla seninkinden daha ucuza geliyor. Kaldı ki fiyatına göre fena değil.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4235 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Çevre Birimleri, bluetooth ve Logitech
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Casper Nirvana CHY.4702 "4. Nesil Intel işlemcili Fiyat / Performans Dizüstü bilgisayarı" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim