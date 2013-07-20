Logitech, konfora önem verenlere özel K290 isimli klavye modelini duyurdu





Donanım dünyasının önemli oyuncularından Logitech, ürün gamına konfora önem veren kullanıcılara özel K290 isimli klavye modelini ekledi.

Kablolu yapıda hazırlanan Logitech K290, Windows 7 ve 8 işletim sistemleri ile uyumlu olarak geliyor. 459 x 182.6 x 20.4 mm boyuta ve 930 gram ağırlık değerlerine sahip olan model, alt kısmında yer alan eğimli bilek dayama bölümü ile uzun kullanımlarda bile sorun çıkartmıyor ve 10 milyon vuruşa kadar dayanabiliyor. Sayısal tuş takımı ve ince yapısıyla da kullanım kolaylığı sunan K290, belirli miktarda sıvı dökülmelerinde de sorun çıkartmıyor.

Üzerinde yer alan standart tuşların 47.5 dBA, özel kısa yol tuşlarının 52.5 dBA ve boşluk tuşunun 55 dBA ses seviyesine sahip olduğu belirtilen Logitech K290, 19$ fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

http://www.guru3d.com/news_story/logitech_comfort_keyboard_k290.html