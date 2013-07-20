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Logitech, konfora önem verenlere özel K290 isimli klavye modelini duyurdu

5 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Logitech, konfora önem verenlere özel K290 isimli klavye modelini duyurdu

Donanım dünyasının önemli oyuncularından Logitech, ürün gamına konfora önem veren kullanıcılara özel K290 isimli klavye modelini ekledi.
Kablolu yapıda hazırlanan Logitech K290, Windows 7 ve 8 işletim sistemleri ile uyumlu olarak geliyor. 459 x 182.6 x 20.4 mm boyuta ve 930 gram ağırlık değerlerine sahip olan model, alt kısmında yer alan eğimli bilek dayama bölümü ile uzun kullanımlarda bile sorun çıkartmıyor ve 10 milyon vuruşa kadar dayanabiliyor. Sayısal tuş takımı ve ince yapısıyla da kullanım kolaylığı sunan K290, belirli miktarda sıvı dökülmelerinde de sorun çıkartmıyor.
Üzerinde yer alan standart tuşların 47.5 dBA, özel kısa yol tuşlarının 52.5 dBA ve boşluk tuşunun 55 dBA ses seviyesine sahip olduğu belirtilen Logitech K290, 19$ fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

http://www.guru3d.com/news_story/logitech_comfort_keyboard_k290.html Yorum Yaz
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El_domingo 5 yıl
logitech mk520 kullanıyorum...ama bekldiğimi pek bulamıdım..bu konuda microsoftun conforline serisi cok basarılı
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OverClocK1ng 5 yıl
Ben notebooklardaki ada tipi klavyeler gibi dokunuşları olan ama full size, aynı yukarıdaki klavye diziliminde klavye istiyorum. Ama klavyede ses açma kısma ve hesap makinesi tuşu da olmazsa olmazlarımda. Yukarıdaki klavye güzel duruyor. Ama kablosuz olsa ve Unified alıcıyla birlikte verilse, tuşları da aynı notebook kalitesinde olsa şahane olurdu. Rahat klavye gibisi yok. Apple'ın klavyesinin aynısının, nümerik padli olup hesap makinesi ve ses açma-kısma tuşlu olanı olsa...
Yani şunun Windows için olanı:
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1 Yanıt Yanıtla
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xpow3r 5 yıl
Logitech klavye tuşlarının sert olduğunu anladı, yumuşatıncada konfor serisi yaptı patladı gitti.
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sacrificeson 5 yıl
Hiçbir konfor göremiyorum ben.
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