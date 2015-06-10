Logitech, medya sistemleri için hazırladığı yeni klavyesi Wireless Touch Keyboard K400 Plus'ı duyurdu

Logitech, medya sistemlerini odak noktasına koyduğu yeni klavyesi Wireless Touch Keyboard K400 Plus'ı resmi olarak kullanıcılarına beğenisine sundu.

Sağ tarafında yer alan TouchPad bölümüyle harici bir fareye olan ihtiyacı ortadan kaldıran yeni Wireless Touch Keyboard K400 Plus, bu yapısıyla oturma odalarına kurulan medya sistemleri için oldukça güzel bir alternatif ortaya koyuyor. 10 metre mesafe içerisinde kablosuz olarak kullanılan ürün, üzerinde yer alan kısayol tuşlarıyla da kontrol sürecini kolaylaştırıyor ve beraberinde gelen pilleriyle yaklaşık 18 ay boyunca aktif olarak kullanılabiliyor.

Satış tarihi ve fiyatı hakkında şimdilik açıklanmış bir bilgi bulunmayan Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Plus, yapabildiklerini aşağıda yer alan video ile gözler önüne seriyor.

http://blog.logitech.com/2015/06/10/wireless-touch-keyboard-k400-plus/