Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Logitech, medya sistemleri için hazırladığı yeni klavyesi Wireless Touch Keyboard K400 Plus'ı duyurdu

3 yıl
589
1
1
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Logitech, medya sistemleri için hazırladığı yeni klavyesi Wireless Touch Keyboard K400 Plus'ı duyurdu
 
Logitech, medya sistemlerini odak noktasına koyduğu yeni klavyesi Wireless Touch Keyboard K400 Plus'ı resmi olarak kullanıcılarına beğenisine sundu.
Sağ tarafında yer alan TouchPad bölümüyle harici bir fareye olan ihtiyacı ortadan kaldıran yeni Wireless Touch Keyboard K400 Plus, bu yapısıyla oturma odalarına kurulan medya sistemleri için oldukça güzel bir alternatif ortaya koyuyor. 10 metre mesafe içerisinde kablosuz olarak kullanılan ürün, üzerinde yer alan kısayol tuşlarıyla da kontrol sürecini kolaylaştırıyor ve beraberinde gelen pilleriyle yaklaşık 18 ay boyunca aktif olarak kullanılabiliyor.
Satış tarihi ve fiyatı hakkında şimdilik açıklanmış bir bilgi bulunmayan Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Plus, yapabildiklerini aşağıda yer alan video ile gözler önüne seriyor.

http://blog.logitech.com/2015/06/10/wireless-touch-keyboard-k400-plus/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
volcano2K 3 yıl
K830 gelmedi bir türlü.....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl PlayStation 4 bilgisayar olsaydı! DeepCool'un yeni kasası video ön inceleme 3 yıl Bir bellek kiti düşünün hem 3GHz'de çalışıyor hem de 128GB! G.Skill Ripjaws DDR4 bellekler video ön inceleme 3 yıl PowerColor'dan yeni nesil üst seviye ekran kartı tasarımı ve Devil ses kartı video ön inceleme 3 yıl AMD'nin yeni ekran kartını kullandık: Eyefinity Freesync ile 7680x1140 pikselde oyun video ön inceleme 3 yıl LG'den G Flex2'ye ilk bakış bu videoda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Yeni Passat 2.0 TDI 240bg 500Nm Test
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim