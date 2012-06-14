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Logitech, oyunculara özel hazırladığı yeni faresi G600 MMO'yu tanıttı

6 yıl
3,4b
1
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Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Logitech, oyunculara özel hazırladığı yeni faresi G600 MMO'yu tanıttı
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Fare, klavye, web kamera, joystick ve kulaklık gibi harici bilgisayar bileşenlerine imza atan Logitech, bugün G serisi oyuncu ekipmanlarına yepyeni bir üye kazandırdı: G600 MMO.
118 mm x 75 mm x 41 mm boyutlarında ve 133 gram ağırlığında dizayn edilen G600 MMO (Massively Multiplayer Online), ilk bakışta Razer'ın Naga modelini akıllara getiriyor. Fare üzerinde toplamda 20 tane tuş barındırıyor. Bu tuşların 12 tanesi fotoğrafta da görülebileceği üzere farenin sol tarafında konumlandırılmış durumda. Sol taraftaki LED aydınlatmalı tuşların rengini dilediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. 16 milyon renk seçeneği mevcut.
8200 dpi'lik lazer sensöre yer verilen fare, 25G maksimum hızlanma, saniyede 1000 Hz USB raporlama hızı ve saniyede 11.25 megapiksel görüntü işleme sunuyor. Hassasiyet 50 dpi ile 8200 dpi arasında ayarlanabiliyor. Kişisel ayarlarınız farenin ön belleğinde saklanmakta. Böylece fareyi başka bir bilgisayarda kullanmak istediğinizde yeniden ayar yapmak zorunda kalmıyorsunuz.
2 metre uzunluğunda örgülü kabloya sahip farenin ana tuşları 20 milyon kez tıklamaya, farenin tabanı ise 250 kilometre sürüklemeye dayanıklılık sergileyebiliyor. Logitech, G600 MMO'nun siyah ve beyaz renk seçeneğiyle 79.99$'dan piyasaya sürülmesi planlanıyor. Fare, Avrupa ve ABD pazarlarına temmuz ayında giriş yapacak.
Logitech, oyunculara özel hazırladığı yeni faresi G600 MMO'yu tanıttı
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http://www.logitech.com/en-us/gaming/mice-keyboard-combos/g600-mmo-gaming-mouse Yorum Yaz
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thunderwatcher 5 yıl
Buraya nerden geldik ben de unuttum. Hadi herkese iyi forumlar..
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thunderwatcher 5 yıl
Gözlerim buğulu buğulu oldu bak... ne günlerdi be.. teknoloji ilerliyor ama arayüzler yerinde sayıyor. Xbox kinect benzeri daha gelişmiş ürünler yakinda bizimle. Klavye fare hemen kaybolmaz ama özellikle CAD programlarında acı cekmeyecegiz artık. Beynimizle kontrol edicez herşeyi. Çalışmalar sürüyor.
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Doppelgangbanger 5 yıl thunderwatcher
Valla dediklerinden hiçbir şey anlamadım.
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thunderwatcher 5 yıl
Vardi ama muhasebe kaydı tutmak, telefon rehberi yazmak gibi işlerden başka işlerde de kullanılabileceği yeni farkediliyordu daha. Intel 386sx idi ilk işlemcim. 2mb (megabayt) ram, 80mb hdd, floppy sürücü..
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Doppelgangbanger 5 yıl thunderwatcher
thunderwatcher

Vardi ama muhasebe kaydı tutmak, telefon rehberi yazmak gibi işlerden başka işlerde de kullanılabileceği yeni farkediliyordu daha. Intel 386sx idi ilk işlemcim. 2mb (megabayt) ram, 80mb hdd, floppy sürücü..


Ben o zamanları bilmiyorum işte. 2007'de tanıştım PC ile.
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thunderwatcher 5 yıl
Ben 20 senedir bilgisayar kullanıyorum; inan bana ağrı yapıyor.
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Doppelgangbanger 5 yıl thunderwatcher
1993 yılında PC mi vardı? Varsa bile Türkiye'de mi vardı? Valla herkes diyor uzun süre PC kullanınca bilek ağrısı falan oluyor diye ama ben şimdiye kadar öyle bir soruna rastlamadım.
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DH Misafiri 6 yıl
farenin tuşları yok tuşların faresi var la :D
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ozquresen 6 yıl
1.5 Yıldır G9x Laser Mouse Kullanıyorum gayet memnunum üstünde ekstra 2 tuş var gayet te yetiyor normal oyunlarda fakat MMO oyun sevmediğim için, oynamadığım için bu mouse'a yorum yapamıyacağım. G9x Değiştirilebilir kapakları sayesinde çok ergonomik olabiliyor, ağırlık ve dpi ayarları da mevcut. Profil oluşturup kayıt edebiliyorsunuz Üstündeki LED lerin rengi değişebiliyor. G9x bence FPS oyunları için ideal mouse.
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DH Misafiri 6 yıl
ürün satışa çıkmış, 175 TL. deneyen ya da alıp kullanan var mı?
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yenerbalcı 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

ürün satışa çıkmış, 175 TL. deneyen ya da alıp kullanan var mı?

50 tl olsa yine alınmaz o kadar tuşu ...
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DH Misafiri 6 yıl
Bu ürün ne zaman nerelerde satışa çıkacak bilgisi olan var mı?
@bocekgrafik Her oyun türü için mouse alman gerekmiyor kardeşim kafanı kullan biraz.MMO ağırlıklı oynayanlar için çok uygun bir fare bu.Arada FPS de oynuyorsan DPI ı yüksek olduğu için sorun çıkarmaz.Ama eğer daha çok FPS oynuyorsan bu fare işine gelmez daha ergonomik , ağırlığı değiştirilebiler vs gibi fonksiyonlara ihtiyaç duyarsın.Değişim türleri için değişik fonksiyonlarda fare üretilmesini garip buluyorsan sen oyuncunun o su olamazsın ve değilsindirde zaten.
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DH Misafiri 6 yıl
Tasarım açısından Razer'in Naga-Epic modelinin aynısı.
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Jacoff 6 yıl
Ergonomisi iyi olan arkadaşlar sanırım ya hiç ergonomi görmemişler ya da oyuncu değiller. Fareyi sadece avuç içi gücüyle kullanmak akıl almaz bir zorluk getirir. Bu farede baş parmağınızı kullanmadan nasıl fareye hakim olmayı düşünüyorsunuz hemde ERGONOMİK olarak. Hayret ediyorum. Tam bir ticaret işi olmuş malesef.
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Umutcan 6 yıl
Ben de bir logitech kullanıcısı olarak(g9x) malesef logitech'in mouse tasarımlarını genel olarak ergonomik bulmuyorum. Şimdiki aklım olsa mouse olarak razer veya roccat tercih ederdim.
Ama kalite derseniz iş değişir tabi, hem çok kaliteli hem de müşterisine son derece değer veren bir firma logitech.
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