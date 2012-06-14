Logitech, oyunculara özel hazırladığı yeni faresi G600 MMO'yu tanıttı

Fare, klavye, web kamera, joystick ve kulaklık gibi harici bilgisayar bileşenlerine imza atan Logitech, bugün G serisi oyuncu ekipmanlarına yepyeni bir üye kazandırdı: G600 MMO.



118 mm x 75 mm x 41 mm boyutlarında ve 133 gram ağırlığında dizayn edilen G600 MMO (Massively Multiplayer Online), ilk bakışta Razer'ın Naga modelini akıllara getiriyor. Fare üzerinde toplamda 20 tane tuş barındırıyor. Bu tuşların 12 tanesi fotoğrafta da görülebileceği üzere farenin sol tarafında konumlandırılmış durumda. Sol taraftaki LED aydınlatmalı tuşların rengini dilediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. 16 milyon renk seçeneği mevcut.



8200 dpi'lik lazer sensöre yer verilen fare, 25G maksimum hızlanma, saniyede 1000 Hz USB raporlama hızı ve saniyede 11.25 megapiksel görüntü işleme sunuyor. Hassasiyet 50 dpi ile 8200 dpi arasında ayarlanabiliyor. Kişisel ayarlarınız farenin ön belleğinde saklanmakta. Böylece fareyi başka bir bilgisayarda kullanmak istediğinizde yeniden ayar yapmak zorunda kalmıyorsunuz.



2 metre uzunluğunda örgülü kabloya sahip farenin ana tuşları 20 milyon kez tıklamaya, farenin tabanı ise 250 kilometre sürüklemeye dayanıklılık sergileyebiliyor. Logitech, G600 MMO'nun siyah ve beyaz renk seçeneğiyle 79.99$'dan piyasaya sürülmesi planlanıyor. Fare, Avrupa ve ABD pazarlarına temmuz ayında giriş yapacak.









http://www.logitech.com/en-us/gaming/mice-keyboard-combos/g600-mmo-gaming-mouse