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Logitech ve ClamCase'in iPhone / iPad oyun kontrolcüleri için geri sayım başlıyor

5 yıl
618
1
25
iPad
Shady
Haber Editörü
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Logitech ve ClamCase'in iPhone / iPad oyun kontrolcüleri için geri sayım başlıyor
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iOS 7'nin en önemli özelliklerinden biri olan Made for iPhone lisanslı oyun kontrolcülerine desteği, yakından Logitech ve ClamCase ise hayat bulacak.

Apple'ın iOS 7'yi yayınlamasından sonra önde gelen aksesuar üreticilerinden Logitech, resmi Facebook hesabı üzerinden "Bir şeyler eksik" mesajıyla MFi kontrolcüsüne dikkat çeken bir görsel paylaşarak; eksikliğin yakında giderileceğini aktardı.

ClamCase'in son yayınladığı tanıtım videosu ise aslında iOS cihazları için tanıtılan ilk MFi Kontrolcüsünün tanıtım videosundan başka bir şey değil. İki farklı tasarım üzerinde şu ana kadar çalıştığı bilinen ClamCase, görünüşe göre kontrolcünün tasarımına karar vermiş durumda. Üzeirnde kendine ait bir pilin de konumlandırılacağı kontrolcü, iOS cihazlarıyla Bluetooth üzerinden bağlantı kuracak ve tüm iOS 7 yüklü cihazlarda kullanıcılara şu ana kadar yaşamadıkları oyun deneyimini sunacak. GameCase isimli kontrolcü hakkında detaylı bilgiye http://gamecase.com/ üzerinden ulaşabilirsiniz.

Apple tarafından lisanslı olarak üretilecek ve raflardaki yerini alacak olan kontrolcülerin, yakın zamanda satışa sunulması beklenirken; Apple'ın gelecek ay düzenleyeceği etkinlikte bu konuya ayrı bir paragraf açması olası görünüyor.

Logitech ve ClamCase'in iPhone / iPad oyun kontrolcüleri için geri sayım başlıyor
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seven44 5 yıl en beğenilen
Bunun zevki 3310'da çıkar..

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darknesss45 5 yıl memoseler
memoseler
Bunun zevki 5.7" 1080p Super AMOLED Note 3'de çıkar.

Ekran olarak haklisin ama donanimi ne kadar iyi olsa da kasilmalari, anlik laglari ve frame atlamalari yuzunden hic cekilmez.
memoselerBunun zevki 5.7" 1080p Super AMOLED Note 3'de çıkar.Ekran olarak haklisin ama donanimi ne kadar iyi olsa da kasilmal...
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JakSocket 5 yıl
Ne zaman çıkıyor? Fiyatı uygun olursa alınabilir. Parmaklarımın ekranı kaplamasından sıkıldım artık.
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Guhong01 5 yıl

ulan burda bile android-apple tartişmasi cikmis, yok apple a cikti androidciler terketsin falan... Androidciler yillardir telefonuna joystick bağlayip oyun oynuyorlar, apple cilarda "terkedin burayi, androide yok" diyorlar
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Umutcan 5 yıl Guhong01
yclycl


ulan burda bile android-apple tartişmasi cikmis, yok apple a cikti androidciler terketsin falan... Androidciler yillardir telefonuna joystick bağlayip oyun oynuyorlar, apple cilarda "terkedin burayi, androide yok" diyorlar


Ios'da da ps3/xbox vs gamepadleri uzun süredir kullanılıyordu, ama ios 7 ile birlikte işletim sistemi, oyunlar ve geliştiriciler tarafından resmi destek kazanacak.
Gamepad'ler ekrandaki dokunmatik butonlara sanal tıklama yolu ile çalışmayacak yani.
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DH Misafiri 5 yıl
oguzoguz777
Androide yok dikkat ederseniz terkedin burayı androidciler

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okan_cehapelioglu 5 yıl
logitec kalitesi tartışılmaz hem apple hem logitec kaliteye önem veren 2 marka güzel bi ürün geleçeğinden şüphem yok
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1ses1 5 yıl
O değilde bu yaygınlaştığında kim ne yapsın ps vita yı. El konsolları tarih olmaya doğru gidiyor artık. İlk çıktığı zaman aldım vita yı ama ne oyun var nede farklı bir eğlence.
telefonda milyonlarca oyun varken bu saatden sonra el konsolu almanın bir anlamı yok heleki bu tür kolaylıklar çıkıp telefonda oynanabirliği bu denli yükselttiklerinde.
Hiöbir aldığım cihazdan pişman olmadım PS Vita hariç
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Zehir35 5 yıl
Onu bunu bilmemde logitechin servis ve müşteri memnuniyetini ayakta alkışlarım



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GokhanMaths 5 yıl
Logitech çok büyüdü bu konuda müthiş ürünler sunuyorlar bende genelde tercihlerim o yönde çok reklam oldu herhalde
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oguzoguz777 5 yıl
Androide yok dikkat ederseniz terkedin burayı androidciler
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SıradanÇinkoKarbonPil 5 yıl
fiyatı yüksek olur ama hakeder
logitech'e hastayım ya bi markaya fanlık yapacaksam logitech olur :D pahalı oluyo ama hem dayanıklı hemde güzel tasarımlı ürünleri var.
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Guhong01 5 yıl
Fiyati en az 200-250tl olur ben size diyim. Logitechin kapasitif ekranlarda kolay kaydirma yapmayi saglayan uyduruk oyun tutucusu bile 50tl
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