Logitech ve ClamCase'in iPhone / iPad oyun kontrolcüleri için geri sayım başlıyor

iOS 7'nin en önemli özelliklerinden biri olan Made for iPhone lisanslı oyun kontrolcülerine desteği, yakından Logitech ve ClamCase ise hayat bulacak.

Apple'ın iOS 7'yi yayınlamasından sonra önde gelen aksesuar üreticilerinden Logitech, resmi Facebook hesabı üzerinden "Bir şeyler eksik" mesajıyla MFi kontrolcüsüne dikkat çeken bir görsel paylaşarak; eksikliğin yakında giderileceğini aktardı.

ClamCase'in son yayınladığı tanıtım videosu ise aslında iOS cihazları için tanıtılan ilk MFi Kontrolcüsünün tanıtım videosundan başka bir şey değil. İki farklı tasarım üzerinde şu ana kadar çalıştığı bilinen ClamCase, görünüşe göre kontrolcünün tasarımına karar vermiş durumda. Üzeirnde kendine ait bir pilin de konumlandırılacağı kontrolcü, iOS cihazlarıyla Bluetooth üzerinden bağlantı kuracak ve tüm iOS 7 yüklü cihazlarda kullanıcılara şu ana kadar yaşamadıkları oyun deneyimini sunacak. GameCase isimli kontrolcü hakkında detaylı bilgiye http://gamecase.com/ üzerinden ulaşabilirsiniz.

Apple tarafından lisanslı olarak üretilecek ve raflardaki yerini alacak olan kontrolcülerin, yakın zamanda satışa sunulması beklenirken; Apple'ın gelecek ay düzenleyeceği etkinlikte bu konuya ayrı bir paragraf açması olası görünüyor.