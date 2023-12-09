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    Anlık Bildirim

    11. nesil ve iPad mini 7 gelecek yıl tanıtılabilir

    Tablet pazarının en başarılı ismi Apple, yeni nesil iPad cihazları için hazırlıklara başladı. İddialara göre firma, gelecek yıl standart model iPad ve iPad mini’yi güncelleyecek.
    10. nesil iPad Tam Boyutta Gör
    iPad markası ile tablet pazarının en büyük ismi olan Apple, yeni nesil cihazları için çalışmalara devam ediyor. Yeni bir rapora göre Cupertino merkezli firma, gelecek yılın ikinci yarısında iPad 11 modelini tanıtacak.

    Standart iPad üretimi Vietnam’a taşınıyor

    Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, iPad Pro ailesinin gelecek yılın ilk yarısında güncelleneceğini belirtti. Yeni bir rapor ise firmanın standart iPad modeli hakkında bazı bilgiler öne sürüyor. Nikkei Asia tarafından gelen bilgilere göre Apple, üretim kaynaklarını Vietnam’a taşımak için Çin kaynaklı BYD ile görüşmeler yapıyor. Vietnam’a taşınan bu üretim merkezinde 11. nesil iPad’in üretileceği de gelen bilgiler arasında.

    Eğer iddialara doğruysa Apple, 11. nesil iPad’in mühendislik testlerini Şubat 2024’te gerçekleştirecek ve bu testlerin ardından cihaz, üretime doğru ilerleyecek. Cihazın gelecek yılın ikinci yarısında tanıtılması bekleniyor. 2024 model iPad, muhtemelen 10. nesil iPad ile aynı kasayı paylaşacak ancak cihazda bulunan A14 çipinin A16 Bionic ile güncellenmesi bekleniyor. 

    iPad mini 2024 yılında yenilenecek

    6. nesil iPad mini Tam Boyutta Gör
    Nikkei Asia, raporunda iPad mini hakkında konuşmadı ancak Mark Gurman, standart iPad’in ve iPad mini’nin 2024’ün ikinci yarısında yenileneceğini belirtmişti. Bu nedenle Apple’ın gelecek yılın ikinci yarısında iPad 11’i ve iPad mini 7’yi tanıtması muhtemel görünüyor. Yeni nesil iPad mini, muhtemelen tasarım anlamında ciddi değişikliklere sahip olmayacak ancak cihazda A17 veya A17 Pro işlemcisinin yer alması bekleniyor. iPad Pro ve iPad Air ailesi ise muhtemelen mart ayında yenilenecek.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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