11. nesil ve iPad mini 7 gelecek yıl tanıtılabilir

Tam Boyutta Gör iPad markası ile tablet pazarının en büyük ismi olan Apple, yeni nesil cihazları için çalışmalara devam ediyor. Yeni bir rapora göre Cupertino merkezli firma, gelecek yılın ikinci yarısında iPad 11 modelini tanıtacak.

Daha büyük ekranlı iPad Air ve OLED ekranlı iPad Pro geliyor 2 gün önce eklendi

Standart iPad üretimi Vietnam’a taşınıyor

Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, iPad Pro ailesinin gelecek yılın ilk yarısında güncelleneceğini belirtti. Yeni bir rapor ise firmanın standart iPad modeli hakkında bazı bilgiler öne sürüyor. Nikkei Asia tarafından gelen bilgilere göre Apple, üretim kaynaklarını Vietnam’a taşımak için Çin kaynaklı BYD ile görüşmeler yapıyor. Vietnam’a taşınan bu üretim merkezinde 11. nesil iPad’in üretileceği de gelen bilgiler arasında.

Eğer iddialara doğruysa Apple, 11. nesil iPad’in mühendislik testlerini Şubat 2024’te gerçekleştirecek ve bu testlerin ardından cihaz, üretime doğru ilerleyecek. Cihazın gelecek yılın ikinci yarısında tanıtılması bekleniyor. 2024 model iPad, muhtemelen 10. nesil iPad ile aynı kasayı paylaşacak ancak cihazda bulunan A14 çipinin A16 Bionic ile güncellenmesi bekleniyor.

iPad mini 2024 yılında yenilenecek

Tam Boyutta Gör Nikkei Asia, raporunda iPad mini hakkında konuşmadı ancak Mark Gurman, standart iPad’in ve iPad mini’nin 2024’ün ikinci yarısında yenileneceğini belirtmişti. Bu nedenle Apple’ın gelecek yılın ikinci yarısında iPad 11’i ve iPad mini 7’yi tanıtması muhtemel görünüyor. Yeni nesil iPad mini, muhtemelen tasarım anlamında ciddi değişikliklere sahip olmayacak ancak cihazda A17 veya A17 Pro işlemcisinin yer alması bekleniyor. iPad Pro ve iPad Air ailesi ise muhtemelen mart ayında yenilenecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPad Haberleri

11. nesil iPad gelecek yıl tanıtılabilir