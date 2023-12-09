11. nesil ve iPad mini 7 gelecek yıl tanıtılabilir

Standart iPad üretimi Vietnam’a taşınıyor
Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, iPad Pro ailesinin gelecek yılın ilk yarısında güncelleneceğini belirtti. Yeni bir rapor ise firmanın standart iPad modeli hakkında bazı bilgiler öne sürüyor. Nikkei Asia tarafından gelen bilgilere göre Apple, üretim kaynaklarını Vietnam’a taşımak için Çin kaynaklı BYD ile görüşmeler yapıyor. Vietnam’a taşınan bu üretim merkezinde 11. nesil iPad’in üretileceği de gelen bilgiler arasında.
Eğer iddialara doğruysa Apple, 11. nesil iPad’in mühendislik testlerini Şubat 2024’te gerçekleştirecek ve bu testlerin ardından cihaz, üretime doğru ilerleyecek. Cihazın gelecek yılın ikinci yarısında tanıtılması bekleniyor. 2024 model iPad, muhtemelen 10. nesil iPad ile aynı kasayı paylaşacak ancak cihazda bulunan A14 çipinin A16 Bionic ile güncellenmesi bekleniyor.
iPad mini 2024 yılında yenilenecekBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.