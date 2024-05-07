Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPad Air 6. nesil ailesi, performans canavarı M2 işlemciyle güçlendi: İşte tüm detaylar

    Merakla beklenen M2 işlemcili 2024 iPad Air resmen Apple’ın Let Loose etkinliği kapsamında tanıtıldı. İşte 6. Nesil iPad Air fiyatı ve özellikleri dahil olmak üzere tüm detaylar:
    2024 iPad Air tanıtıldı! M2 çipli iPad Air 6 fiyatı & özellikleri Tam Boyutta Gör
    Apple, bugün düzenlediği Let Loose etkinliği kapsamında yeni ürünlerini tanıttı. Etkinlik kapsamında uzunca bir süredir beklenen iPad Air 6 modeli de tanıtıldı. Apple’ın güçlü M3 işlemcisi ile desteklenen 2024 iPad Air fiyatı ve özellikleri dahil olmak üzere merak edilen tüm detaylar şu şekilde:

    Bilindiği üzere Apple, 2023 yılında iPad serisinde herhangi bir güncelleme yapmamıştı, son çıkan iPad Air 5 ise 2022 yılında tanıtılmıştı. Aradan geçen iki yılın ardından ise Apple, Let Loose etkinliği kapsamında iki yeni iPad Air modeli tanıttı. Artık iPad Pro serisinde olduğu gibi 6. Nesil iPad Air ailesi de iki farklı ekran boyutuyla piyasaya çıkacak.

    2024 iPad Air neler sunuyor?

    2024 iPad Air tanıtıldı! M2 çipli iPad Air 6 fiyatı & özellikleri Tam Boyutta Gör
    Standart iPad Air 6 modeli 11 inçlik ekrana sahip olurken büyük 2024 iPad Air modelinde ise 13 inçlik ekran yer alıyor. Tasarımsal olarak ise önceki modeller ile aralarında kayda değer bir değişiklik bulunmuyor. Dolayısıyla her iki modelin de ince çerçeveli aynı uçtan uca ekrana ve yuvarlak kenarlı alüminyum kasaya sahip olduğunu görüyoruz.

    Tasarımdan devam edecek olursak iPad Air 11 inç ve iPad Air 13 inç modellerinin arka kamera tasarımının da değişmeden aynı şekilde kaldığını görüyoruz. iPad Air modellerindeki ön kamera ise önceki modellerden farklı olarak tabletin yan kenarında yer alıyor. Böylece cihaz yatay olarak kullanılırken ön kamera cihazın üst kısmına gelmiş olacak. Hem arka hem de ön kamera 12 MP çözünürlüğe sahip.

    iPad Air 6 özellikleri Tam Boyutta Gör
    Apple, 6. Nesil iPad Air ailesinde de yine M serisi yongalarına yer veriyor. iPad Air 5, 2022 yılında M1 çipi ile piyasaya girmişti. Apple, yeni iPad Air modellerinde ise çok daha güçlü M2 çipini kullanıyor. M2 işlemci genel olarak M1'den yüzde 50 daha hızlı. A14 Bionic özellikli iPad Air ile karşılaştırıldığında 3 kat daha hızlı performans sağlıyor bu yonga. Apple M2, dört tanesi performans dört tanesi verimlilik odaklı 8 çekirdekli bir işlemciye sahip. Bunlara 8 çekirdekli GPY ve 16 çekirdekli Neural Engine eşlik ediyor.

    Yeni iPad Air modellerinde aynı zamanda temel depolama seçeneği 64 GB seviyesinden 128 GB'a yükseltiliyor. Diğer depolama seçenekleri arasında 256GB, 512GB ve 1TB bulunuyor. Güç düğmesinde ise Touch ID aynı şekilde kullanılmaya devam ediliyor. Ses tarafında ise alt ve üstteki hoparlörler ile stereo deneyim aynı şekilde devam ediyor. 6. Nesil iPad Air modelleri artık Magic Keyboard aksesuarlarını da kullanabilecek.

    Apple, 2024 iPad Air modelleriyle bazı önemli teknolojileri de güncellemiş oluyor. Önceki nesil iPad Air, iki yaşında olduğu için bazı güncel teknolojilerden yoksun. Ancak 2024 iPad Air modelleri Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi 6E desteğine kavuşarak modern teknolojiyi yakalamış oluyor.

    iPad Air 6 özellikleri

    • Ekran: 11 inç ve 13 inç LCD Liquid Retina 60 Hz
    • İşlemci: Apple M2
    • Depolama: 128GB, 256GB, 512GB ve 1TB
    • Arka Kamera: 12 MP
    • Ön Kamera: 12 MP
    • Bağlantı: USB-C, Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi 6E

    2024 iPad Air fiyatı ve çıkış tarihi

    2024 iPad Air fiyatı Tam Boyutta Gör

    iPad Air 11 inç ve iPad Air 13 inç modelleri bugün itibariyle mavi, mor, yıldız ışığı ve uzay grisi renk seçenekleriyle satışa sunuluyor.

    • iPad Air 11 inç: 599 dolar
    • iPad Air 13 inç: 799 dolar

    ***Bu içerik güncellenmektedir, yeni bilgiler için sayfayı yenileyin.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    göç etmek için doğdular çanta üzerindeki baskı nasıl çıkar omuz kas yırtığı ameliyatı olanların yorumları kızdan red yedikten sonra ne yapılır directx nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-12.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A25 5G
    Samsung Galaxy A25 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Acer TravelMate P2 (TMP215-41-62)
    Acer TravelMate P2 (TMP215-41-62)
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız