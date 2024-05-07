iPad Air 6. nesil ailesi, performans canavarı M2 işlemciyle güçlendi: İşte tüm detaylar

Tam Boyutta Gör Apple, bugün düzenlediği Let Loose etkinliği kapsamında yeni ürünlerini tanıttı. Etkinlik kapsamında uzunca bir süredir beklenen iPad Air 6 modeli de tanıtıldı. Apple’ın güçlü M3 işlemcisi ile desteklenen 2024 iPad Air fiyatı ve özellikleri dahil olmak üzere merak edilen tüm detaylar şu şekilde:

Bilindiği üzere Apple, 2023 yılında iPad serisinde herhangi bir güncelleme yapmamıştı, son çıkan iPad Air 5 ise 2022 yılında tanıtılmıştı. Aradan geçen iki yılın ardından ise Apple, Let Loose etkinliği kapsamında iki yeni iPad Air modeli tanıttı. Artık iPad Pro serisinde olduğu gibi 6. Nesil iPad Air ailesi de iki farklı ekran boyutuyla piyasaya çıkacak.

2024 iPad Air neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Standart iPad Air 6 modeli 11 inçlik ekrana sahip olurken büyük 2024 iPad Air modelinde ise 13 inçlik ekran yer alıyor. Tasarımsal olarak ise önceki modeller ile aralarında kayda değer bir değişiklik bulunmuyor. Dolayısıyla her iki modelin de ince çerçeveli aynı uçtan uca ekrana ve yuvarlak kenarlı alüminyum kasaya sahip olduğunu görüyoruz.

Tasarımdan devam edecek olursak iPad Air 11 inç ve iPad Air 13 inç modellerinin arka kamera tasarımının da değişmeden aynı şekilde kaldığını görüyoruz. iPad Air modellerindeki ön kamera ise önceki modellerden farklı olarak tabletin yan kenarında yer alıyor. Böylece cihaz yatay olarak kullanılırken ön kamera cihazın üst kısmına gelmiş olacak. Hem arka hem de ön kamera 12 MP çözünürlüğe sahip.

Tam Boyutta Gör Apple, 6. Nesil iPad Air ailesinde de yine M serisi yongalarına yer veriyor. iPad Air 5, 2022 yılında M1 çipi ile piyasaya girmişti. Apple, yeni iPad Air modellerinde ise çok daha güçlü M2 çipini kullanıyor. M2 işlemci genel olarak M1'den yüzde 50 daha hızlı. A14 Bionic özellikli iPad Air ile karşılaştırıldığında 3 kat daha hızlı performans sağlıyor bu yonga. Apple M2, dört tanesi performans dört tanesi verimlilik odaklı 8 çekirdekli bir işlemciye sahip. Bunlara 8 çekirdekli GPY ve 16 çekirdekli Neural Engine eşlik ediyor.

Yeni iPad Air modellerinde aynı zamanda temel depolama seçeneği 64 GB seviyesinden 128 GB'a yükseltiliyor. Diğer depolama seçenekleri arasında 256GB, 512GB ve 1TB bulunuyor. Güç düğmesinde ise Touch ID aynı şekilde kullanılmaya devam ediliyor. Ses tarafında ise alt ve üstteki hoparlörler ile stereo deneyim aynı şekilde devam ediyor. 6. Nesil iPad Air modelleri artık Magic Keyboard aksesuarlarını da kullanabilecek.

Apple, 2024 iPad Air modelleriyle bazı önemli teknolojileri de güncellemiş oluyor. Önceki nesil iPad Air, iki yaşında olduğu için bazı güncel teknolojilerden yoksun. Ancak 2024 iPad Air modelleri Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi 6E desteğine kavuşarak modern teknolojiyi yakalamış oluyor.

iPad Air 6 özellikleri

Ekran : 11 inç ve 13 inç LCD Liquid Retina 60 Hz

: 11 inç ve 13 inç LCD Liquid Retina 60 Hz İşlemci : Apple M2

: Apple M2 Depolama : 128GB, 256GB, 512GB ve 1TB

: 128GB, 256GB, 512GB ve 1TB Arka Kamera : 12 MP

: 12 MP Ön Kamera : 12 MP

: 12 MP Bağlantı: USB-C, Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi 6E

2024 iPad Air fiyatı ve çıkış tarihi

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iPad Air 11 inç ve iPad Air 13 inç modelleri bugün itibariyle mavi, mor, yıldız ışığı ve uzay grisi renk seçenekleriyle satışa sunuluyor.

iPad Air 11 inç: 599 dolar

iPad Air 13 inç: 799 dolar

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2024 iPad Air tanıtıldı! M2 çipli iPad Air 6 fiyatı & özellikleri