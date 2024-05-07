iPad Air 6. nesil ailesi, performans canavarı M2 işlemciyle güçlendi: İşte tüm detaylar

Bilindiği üzere Apple, 2023 yılında iPad serisinde herhangi bir güncelleme yapmamıştı, son çıkan iPad Air 5 ise 2022 yılında tanıtılmıştı. Aradan geçen iki yılın ardından ise Apple, Let Loose etkinliği kapsamında iki yeni iPad Air modeli tanıttı. Artık iPad Pro serisinde olduğu gibi 6. Nesil iPad Air ailesi de iki farklı ekran boyutuyla piyasaya çıkacak.
2024 iPad Air neler sunuyor?
Tasarımdan devam edecek olursak iPad Air 11 inç ve iPad Air 13 inç modellerinin arka kamera tasarımının da değişmeden aynı şekilde kaldığını görüyoruz. iPad Air modellerindeki ön kamera ise önceki modellerden farklı olarak tabletin yan kenarında yer alıyor. Böylece cihaz yatay olarak kullanılırken ön kamera cihazın üst kısmına gelmiş olacak. Hem arka hem de ön kamera 12 MP çözünürlüğe sahip.
Yeni iPad Air modellerinde aynı zamanda temel depolama seçeneği 64 GB seviyesinden 128 GB'a yükseltiliyor. Diğer depolama seçenekleri arasında 256GB, 512GB ve 1TB bulunuyor. Güç düğmesinde ise Touch ID aynı şekilde kullanılmaya devam ediliyor. Ses tarafında ise alt ve üstteki hoparlörler ile stereo deneyim aynı şekilde devam ediyor. 6. Nesil iPad Air modelleri artık Magic Keyboard aksesuarlarını da kullanabilecek.
Apple, 2024 iPad Air modelleriyle bazı önemli teknolojileri de güncellemiş oluyor. Önceki nesil iPad Air, iki yaşında olduğu için bazı güncel teknolojilerden yoksun. Ancak 2024 iPad Air modelleri Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi 6E desteğine kavuşarak modern teknolojiyi yakalamış oluyor.
iPad Air 6 özellikleri
- Ekran: 11 inç ve 13 inç LCD Liquid Retina 60 Hz
- İşlemci: Apple M2
- Depolama: 128GB, 256GB, 512GB ve 1TB
- Arka Kamera: 12 MP
- Ön Kamera: 12 MP
- Bağlantı: USB-C, Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi 6E
2024 iPad Air fiyatı ve çıkış tarihi
iPad Air 11 inç ve iPad Air 13 inç modelleri bugün itibariyle mavi, mor, yıldız ışığı ve uzay grisi renk seçenekleriyle satışa sunuluyor.
- iPad Air 11 inç: 599 dolar
- iPad Air 13 inç: 799 dolar
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.