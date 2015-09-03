Logitech, yeni geliştirdiği Bluetooth klavye ve faresini tanıttı

Kısa süre önce marka yüzünü yenileyen Logitech, ürün gamına K380 ve M535 isimlerini verdiği yeni klavye ile faresini eklediğini duyurdu.

Ortak olarak Bluetooth teknolojisiyle kablosuz olarak çalışma gösteren ürünlerden Logitech K380, sayısal tuş takımının yer almadığı kompakt bir klavye tasarımıyla karşımıza çıkıyor. Yuvarlak tuş tercihiyle yukarından bakıldığında daktiloları andıran klavye, aynı anda üç farklı cihaz (Akıllı telefon, tablet, dizüstü bilgisayar vb.) ile bağlantı kurabiliyor olmasıyla dikkat çekiyor. Cihazlar arası seçimi ayrı renk koduyla işaretlenen üç tuş üzerinden gerçekleştirebilen K380, gücünü standart bir AAA pilden alıyor ve gri ile mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle geliyor.

Logitech'in fare tarafındaki en yeni temsilcisi M535 ise genel kullanıma hitap ediyor. Mac, Windows ve Android işletim sistemli cihazlar ile kullanılabilen fare, programlanabilir navigasyon butonuyla uygulama arası geçiş, masaüstü değişimi ya da sık kullanılan işlemlerin daha hızlı yerine getirilmesine imkan tanıyabiliyor. Lazer sensör birimiyle hemen her yüzey üzerinde çalışabilen Logitech M535, tek bir AA pil sayesinde de bir ay boyunca aktif şekilde kullanılabiliyor.

Logitech'in yeni ürünleriden K380 40$, aynı şekilde M535 modeli de 40$ fiyat etiketleriyle ay içerisinde satışa çıkıyor. Tanıtım videolarını aşağıda izleyebilirsiniz.

http://blog.logitech.com/2015/09/03/free-yourself-from-your-desk-with-logitechs-new-bluetooth-keyboard-and-mouse/