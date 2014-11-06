Logitech'den MOBA tutkunlarına yönelik G302 oyuncu faresi





Çok oyunculu çevrimiçi savaş arenası oyunlarını tanımlayan MOBA türünün giderek daha fazla ilgi görmesi, bu alana yönelik olarak pek çok oyuncu arabirimlerinin üretilmesine neden oluyor. Logitech de G serisi oyuncu arabirimlerine MOBA odaklı yeni bir üye ekliyor.





G302 Daedalus Prime adlı kablolu oyuncu faresi sade tasarımı, dayanıklı ve kompakt yapısı ile oyuncuların hızlı hareketlerine imkan tanıyacak şekilde geliştirilmiş. Sağ ve sol tuşların altına eklenen metal aksamlar sayesinde 20 milyona yakın tıklama ömrü garanti ediliyor. Farenin ağırlığı ise 127gr.





G302 Daedalus Prime toplamda 6 butona sahip ve hepsi farklı hareketler için programlanabiliyor. Bunlardan bir tanesi ise 240-4000 arasında değişen 4 farklı DPI değerinden birisine geçiş için kullanılıyor. Fare 1000Hz tarama hızı, saniyede 3 metre tarama alanı ve 20G hızlanma değerine sahip. G302 Daedalus Prime modeli 50$ fiyat etiketi ile önümüzdeki haftalarda satışa sunulacak.

http://www.tomshardware.com/news/logitech-g302-daedalus-prime-mouse,28012.html#xtor=RSS-980