Logitech'den PS4/PS3, Xbox One ve PC uyumlu iki yeni direksiyon seti: G920 ve G29

Logitech, geçtiğimiz gün yayılan sızıntılar sonrasında yeni geliştirdiği direksiyon setleri Driving Fore Racing G920 ve Driving Fore Racing G29'u resmi olarak kullanıcıların beğenisine sundu.

Yeni ürünlerden Driving Fore Racing G29, Sony'nin Playstation 3 ve Playstation 4 oyun konsolları ile uyumlu olarak çalışma gösteriyor ve bünyesinde bu konsollara özel hızlı erişim ve kontrol butonları yer alıyor. Microsoft'un yeni nesil oyun konsolu Xbox One ve PC platformları için geliştirilen Driving Fore Racing G920 ise G29 ile benzer olarak özel kontrol butonları taşıyor ancak çok daha sade bir tasarımla karşımıza çıkıyor.

Ortak olarak çift Force Feedback (Geri Bildirim) motoruyla oldukça gerçekçi bir sürüş deneyimi vaat eden direksiyon setleri, arkalarında yer alan vites kulaklarıyla hızlı vites değişimi sunarken, ayrı olarak satın alınabilen sadece G29 ile G920 uyumlu Driving Force Shifter (Harici vites kutusu) birimiyle de 6 ileri manuel vitesin keyfini de aktif olarak sunabiliyorlar. Bu doğrultuda gaz, fren ve debriyajın yer aldığı zemin pedal ünitesiyle beraber gelen 900 derece dönüş açısına sahip ürünler, birçok noktada tercih edilen metal malzeme sayesinde de oldukça dayanıklı bir seçenek oluşturuyorlar.

Bünyelerinde bulunan otomotiv şanzımanlarında kullanılan dişlilere göre modellenmiş sarmal dişliler sayesinde istenmeyen gürültü ve titreşimi ortadan kaldıran Logitech G920 ve G29, G27'nin üzerine çok daha gelişmiş önemli birer alternatif oluşturuyorlar.

Logitech'in yeni direksiyon setlerinden G920 ve G29, ortak olarak yaklaşık 400$ fiyat etiketiyle Temmuz ve Ekim aylarında raflardaki yerini alıyor. Harici vites ünitesi Driving Force Shifter hakkında ise açıklanmış bir fiyat bilgisi henüz bulunmuyor. Ürünlerin resmi Türkiye sayfalarına buradan buradan ve buradan ulaşabilir, tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://blog.logitech.com/2015/06/11/driving-force-racing-wheels/