Logitech'den TouchPad'li kablosuz klavye: K400

Bilgisayarlar için birbirinden kaliteli klavye, fare, web kamera ve ses sistemi gibi ürünlerini teknoloji meraklılarıyla buluşturan Logitech firmasının kablosuz yeni klavyesi K400 gün ışığına çıktı.





Bluetooth aracılığıyla 10 metreye kadar kapsama alanı sunan Logitech K400, özellikle evinin salonunda, oturma odasında HTPC kullananların yardımcısı olabilir. Fotoğrafta da görülebileceği gibi klavyenin sağ bölümünde dizüstü bilgisayarlarla aynı şekilde touchpad donanımı konumlandırılmış. Böylece bilgisayarınızda tam kontrol şansına sahip oluyorsunuz.



Logitech K400'ün 48$ fiyat etiketiyle satışa sunulması planlanıyor.



