Logitech'den TouchPad'li kablosuz klavye: K400

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Bilgisayarlar için birbirinden kaliteli klavye, fare, web kamera ve ses sistemi gibi ürünlerini teknoloji meraklılarıyla buluşturan Logitech firmasının kablosuz yeni klavyesi K400 gün ışığına çıktı.
Bluetooth aracılığıyla 10 metreye kadar kapsama alanı sunan Logitech K400, özellikle evinin salonunda, oturma odasında HTPC kullananların yardımcısı olabilir. Fotoğrafta da görülebileceği gibi klavyenin sağ bölümünde dizüstü bilgisayarlarla aynı şekilde touchpad donanımı konumlandırılmış. Böylece bilgisayarınızda tam kontrol şansına sahip oluyorsunuz.
Logitech K400'ün 48$ fiyat etiketiyle satışa sunulması planlanıyor.
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ama genel olarak çok kullanışlı olmuş touchpad sevmeyenler için değil tabi
şık mı? yapma arkadaşım çok itici duruyo tabi bunlar göreceli kavramlar ama bence bu alet gerçekten çok işlevli ve kullanışlı olmuş
Touchpadleri sevmediğim için trackball daha kullanışlı geliyor bana. Diğerinin yanında biraz kaba duruyor haklısınız
Asıl sorun HTPC bi sisteme bu bluetoothlu klavyelerle biosa girebilmek için mecburen başka bir klavye daha gerekiyor.
Avrupa versiyonunda ENTER tusu buyuk tasarlanmis.
logitech.com/...|7712|Logitech_Wireless_Solar_Keyboard_K750