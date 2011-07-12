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Logitech'den TouchPad'li kablosuz klavye: K400

7 yıl
20,4b
1
18
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Logitech'den TouchPad'li kablosuz klavye: K400
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Bilgisayarlar için birbirinden kaliteli klavye, fare, web kamera ve ses sistemi gibi ürünlerini teknoloji meraklılarıyla buluşturan Logitech firmasının kablosuz yeni klavyesi K400 gün ışığına çıktı.

Bluetooth aracılığıyla 10 metreye kadar kapsama alanı sunan Logitech K400, özellikle evinin salonunda, oturma odasında HTPC kullananların yardımcısı olabilir. Fotoğrafta da görülebileceği gibi klavyenin sağ bölümünde dizüstü bilgisayarlarla aynı şekilde touchpad donanımı konumlandırılmış. Böylece bilgisayarınızda tam kontrol şansına sahip oluyorsunuz.
Logitech K400'ün 48$ fiyat etiketiyle satışa sunulması planlanıyor.

Logitech'den TouchPad'li kablosuz klavye: K400
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DH Misafiri 7 yıl
Tasarımın kötü olması fiyata yansımış yoksa fiyatı bu kadar düşük olamaz..
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birolmth 7 yıl
Sapaz



@birolmth Touchpadleri sevmediğim için trackball daha kullanışlı geliyor bana. Diğerinin yanında biraz kaba duruyor haklısınız




ama genel olarak çok kullanışlı olmuş touchpad sevmeyenler için değil tabi
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birolmth 7 yıl
Sapaz
Lenovo N5901 çok daha şık ve kullanışlı bence.

şık mı? yapma arkadaşım çok itici duruyo tabi bunlar göreceli kavramlar ama bence bu alet gerçekten çok işlevli ve kullanışlı olmuş
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Xanthochroid 7 yıl
@birolmth

Touchpadleri sevmediğim için trackball daha kullanışlı geliyor bana. Diğerinin yanında biraz kaba duruyor haklısınız
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volcano2K 7 yıl
gelişen bişiy olmamış PS için yaptıkları klavyeyi kullanıyorum ben zaten özellikler aynı..
Asıl sorun HTPC bi sisteme bu bluetoothlu klavyelerle biosa girebilmek için mecburen başka bir klavye daha gerekiyor.
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umutarslan.com 7 yıl
ENTER keşke büyük olsa.bir türlü ısınamıyorum bu küçük enter tuşlarına.htpc için güzel olur ama pc neden xp onu anlamadım :D:D
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CompassTR 7 yıl umutarslan.com
umutarslan.com

ENTER keşke büyük olsa.bir türlü ısınamıyorum bu küçük enter tuşlarına.htpc için güzel olur ama pc neden xp onu anlamadım :D:D

Avrupa versiyonunda ENTER tusu buyuk tasarlanmis.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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miracorhan 7 yıl
mouse sevmeyenler için ideal
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filozof80 7 yıl
benim Logitech serisinden favorim
logitech.com/...|7712|Logitech_Wireless_Solar_Keyboard_K750
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Recharged 7 yıl
Tasarım sade ve kullanışlı gözüküyor.Fiyatıda uygun bence.
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artenis 7 yıl
kullanışlı- ne olabilirki oyun oynamayacak nasılsa
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SEO-Uzmanı 7 yıl
idare eder :)
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Xanthochroid 7 yıl
Lenovo N5901 çok daha şık ve kullanışlı bence.
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