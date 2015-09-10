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Logitech'den iPad Pro'ya özel klavyeli kılıf: CREATE Keyboard Case

3 yıl
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iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
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Logitech'den iPad Pro'ya özel klavyeli kılıf: CREATE Keyboard Case
 
Teknoloji devi Apple'ın dün akşam saatlerinde resmi olarak tanıttığı büyük ekranlı tablet modeli iPad Pro için ilk kılıf modeli Logitech'den geldi. Firma, bünyesinde klavye yer alan "CREATE Keyboard Case" modelini tanıttı.
Şimdilik tüm detayları açıklanmayan Logitech CREATE Keyboard Case, yayınlanan ufak görselden görüldüğü üzere oldukça şık bir yapıda karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Apple iPad Pro ile dün ilk defa gösterilen üç noktalı manyetik "Smart Connector" üzerinden bağlantı kuran kılıf, bu sayede ekstra bir bataryaya ya da Bluetooth bağlantısına ihtiyaç duymuyor ve tabletin klavye bağlantısını algılaması nedeniyle olabilecek en iyi deneyimlerden birisini ortaya koyuyor. iPad Pro'ya verimlilik yanında güzel bir koruma katkısı da yapan Logitech CREATE Keyboard Case, büyük tuşlarıyla etkili bir yazı deneyimi de vaadediyor.
Apple iPad Pro ile aynı zamanda satışa sunulacak olan Logitech CREATE Keyboard Case'in resmi satış fiyatı hakkında şimdilik açıklanmış bir bilgi bulunmuyor. Diğer teknik detayların ise önümüzdeki haftalarda yayınlacağı belirtiliyor.

http://blog.logitech.com/2015/09/09/make-your-ipad-pro-a-productivity-powerhouse-with-the-logitech-create-keyboard-for-ipad-pro/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-DD82B0187 3 yıl
Klavyede tablette güzel. Birde dosya aktarımı,bazı dosya türlerini indirmeye sadece ipad pro da izin verse apple, tabletle iş yapanların çok işine yarayacak bu cihaz.
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Commander 3 yıl
Tamamen Notebook görünümü kazandırılacak bu şekilde olursa. Fotoğraftaki girinti bölgesine iPad oturacak kapatıldığı anda. Yani Klavye biraz daha büyük olacak.
En azından benim sezdiğim bu yönde.

Klavyeden bahsederken şunada değinmek istiyorum. Çıkardıkları kaleme bence iPen demeyi isterlerdi ama telif hakkı Cregle da sanırım. Bu yüzden iPen diyemediler gibime geliyor.



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