Logitech'den iPad Pro'ya özel klavyeli kılıf: CREATE Keyboard Case

Teknoloji devi Apple'ın dün akşam saatlerinde resmi olarak tanıttığı büyük ekranlı tablet modeli iPad Pro için ilk kılıf modeli Logitech'den geldi. Firma, bünyesinde klavye yer alan "CREATE Keyboard Case" modelini tanıttı.

Şimdilik tüm detayları açıklanmayan Logitech CREATE Keyboard Case, yayınlanan ufak görselden görüldüğü üzere oldukça şık bir yapıda karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Apple iPad Pro ile dün ilk defa gösterilen üç noktalı manyetik "Smart Connector" üzerinden bağlantı kuran kılıf, bu sayede ekstra bir bataryaya ya da Bluetooth bağlantısına ihtiyaç duymuyor ve tabletin klavye bağlantısını algılaması nedeniyle olabilecek en iyi deneyimlerden birisini ortaya koyuyor. iPad Pro'ya verimlilik yanında güzel bir koruma katkısı da yapan Logitech CREATE Keyboard Case, büyük tuşlarıyla etkili bir yazı deneyimi de vaadediyor.

Apple iPad Pro ile aynı zamanda satışa sunulacak olan Logitech CREATE Keyboard Case'in resmi satış fiyatı hakkında şimdilik açıklanmış bir bilgi bulunmuyor. Diğer teknik detayların ise önümüzdeki haftalarda yayınlacağı belirtiliyor.

http://blog.logitech.com/2015/09/09/make-your-ipad-pro-a-productivity-powerhouse-with-the-logitech-create-keyboard-for-ipad-pro/