Logitech'den işletmeler için video konferans kamerası: ConferenceCam CC3000e

Çevre birimleri üreticisi Logitech, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik olarak geliştirdiği video konferans kamerası ConferenceCam CC3000e’yi duyurdu.

1000 dolarlık satış fiyatı ile düşük fiyatla konferans ihtiyacını karşılamayı hedefleyen işletmelere yönelik olan ConferenceCam CC3000, Full HD 1080p çözünürlüğünde görüntü aktarımı yapabiliyor. Mercek yapısı itibariyle 90 derecelik alanı görüntüleyebilmesinin yanı sıra uzaktan kumandası ile merceği 260 derecelik döndürülebilen CC3000, kayıpsız 10x yakınlaştırma yapabilirken; ses konusunda ise gürültü ve echo önleyicili çok yönlü stereo ve mono desteği sunuyor.

Hem Mac ile PC’ler hem de tablet ya da akıllı telefonlarla uyumlu çalışabilen ConferenceCam CC3000e, cihazlar ile iletişimini USB, Bluetooth ya da NFC üzerinden sağlıyor.