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Logitech'den işletmeler için video konferans kamerası: ConferenceCam CC3000e

5 yıl
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Çevre Birimleri
Shady
Haber Editörü
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Logitech'den işletmeler için video konferans kamerası: ConferenceCam CC3000e
 

Çevre birimleri üreticisi Logitech, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik olarak geliştirdiği video konferans kamerası ConferenceCam CC3000e’yi duyurdu.

1000 dolarlık satış fiyatı ile düşük fiyatla  konferans ihtiyacını karşılamayı hedefleyen işletmelere yönelik olan ConferenceCam CC3000, Full HD 1080p çözünürlüğünde görüntü aktarımı yapabiliyor. Mercek yapısı itibariyle 90 derecelik alanı görüntüleyebilmesinin yanı sıra uzaktan kumandası ile merceği 260 derecelik döndürülebilen CC3000, kayıpsız 10x yakınlaştırma yapabilirken; ses konusunda ise gürültü ve echo önleyicili çok yönlü stereo ve mono desteği sunuyor.

Hem Mac ile PC’ler hem de tablet ya da akıllı telefonlarla uyumlu çalışabilen ConferenceCam CC3000e, cihazlar ile iletişimini USB, Bluetooth ya da NFC üzerinden sağlıyor.


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kımyasal 5 yıl
Logitech candır,kalitesine hasta eder.Klavye,mause,web cam,ses sistemi Logitech.
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Bradley Cooper 5 yıl
bir Cisco değil
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Piêr Dé Sans 5 yıl Bradley Cooper
Bradley Cooper

bir Cisco değil


Ona bakarsanız bir Polycom da değil. Ama bu tercih edecek firmalarda Koç Sabancı veya İş Bankası da değil.
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