Logitech'den telefon ve tabletlere özel NFC destekli mobil hoplarlör: P701e

Görüntülü konuşma teknolojilerinin gelişmesi bazı kullanım problemlerini de beraberinde getirdi. Telefonların devamlı olarak elde tutulması ya da toplu görüşme yapılırken meydana gelen kontrol sorunlarını çözmek için donanım dünyasının öncü firmalarından Logitech, Mobile Speakerphone P710e isimli yeni hazırladığı çözümünü kullanıcıların beğenisine sundu.

Şık görüntüsüyle her türlü ortama konumlandırılabilen ve 120 x 120 x 40m gövde boyutuyla fazla yer kaplamayan Logitech Mobile Speakerphone P710e, üzerinde kızaklı yapıda bir kapak barındırıyor ve bu kapak açıldığı zaman tablet ya da akıllı telefonları ayakta tutabiliyor. 360 derece kapsama alanına ve 50 Hz - 8 kHz frekans tepki aralığına sahip mikrofonuyla, 140 Hz - 16 kHz frekans aralığına ve 85 dBA ses gücüne sahip hoparlörü ile sesli ve görüntü konuşma yapılması için oldukça etkili bir çözüm sunan ürün, NFC bağlantı teknoloji üzerinden hızlıca bağlantı kurabiliyor. İçerisinde yer alan şarj edilebilir bataryası ile 15 saat gibi yeterli bir kullanım ömrü sağlayabilen P701e, ön tarafında ise görüşme işlemleri için gerekli kontrol tuşlarını taşıyor. Ayrıca USB bağlantısı üzerinden Windows ve Mac OS işletim sistemli bilgisayarlara bağlanabilen ürün, Skype, Cisco ya da Microsoft Lync gibi servisler ile video konferans yapılmasına da imkan verebiliyor.

Logitech'in sesli ve görüntülü konuşma işlemlerini kolaylaştıran yeni donanım ürünü Mobile Speakerphone P710e, 170$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. Ürün hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.slashgear.com/logitech-mobile-speakerphone-p710e-supports-nfc-pairing-21302218/