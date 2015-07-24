Logitech'den yeni mekanik oyuncu klavyesi: G310 Atlas Dawn

Kısa süre önce marka yüzünü yenilemeye yönelik çalışmalar gerçekleştiren Logitech, oyunculara özel ekipmanların yer aldığı G serisine yeni geliştirdiği mekanik klavyesi G310 Atlas Dawn'ı eklediğini duyurdu.

Sayısal tuş takımının yer almadığı "ultra hafif" kompakt bir gövdesi bulunan Logitech G310 Atlas Dawn, yüksek performans isteyen turnuva oyuncularına hitap ediyor ve genel olarak her zaman taşınabilecek bir alternatif oluşturuyor. Taşıdığı Romer-G mekanik anahtarlarıyla rakiplerine oranla %25 daha hızlı tepkiler verebilen ve %40 daha sağlam (70 milyon vuruş ömrü) bir seçenek oluşturan klavye, merkez aydınlatma sistemiyle düşük ışıklı ortamlarda oyunculara yardımcı oluyor ve oldukça da şık görünüyor.

Bilek destek bölümü geniş tasarlanan ve böylece uzun kullanımlarda dahi ağrı yaratmayan Logitech G310 Atlas Dawn mekanik oyuncu klavyesi, ön tarafına yerleştirilen çıkartılabilir bölüm sayesinde de akıllı telefonları (iOS ve Android) bünyesinde taşıyabiliyor. Akıllı telefonlarla, yüklenen "Arx Control" uygulaması üzerinden birçok detaylı bilgi elde edilebiliyor.

Logitech'in oyunculara özel son çözümü G310 Atlas Dawn, 180$ fiyat etiketiyle önümüzdeki ay satışa çıkıyor. Tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.digitaltrends.com/computing/logitech-announces-mechanical-keyboard-with-homegrown-switches/