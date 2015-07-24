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Logitech'den yeni mekanik oyuncu klavyesi: G310 Atlas Dawn

3 yıl
5,3b
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10
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Logitech'den yeni mekanik oyuncu klavyesi: G310 Atlas Dawn
 
Kısa süre önce marka yüzünü yenilemeye yönelik çalışmalar gerçekleştiren Logitech, oyunculara özel ekipmanların yer aldığı G serisine yeni geliştirdiği mekanik klavyesi G310 Atlas Dawn'ı eklediğini duyurdu.
Sayısal tuş takımının yer almadığı "ultra hafif" kompakt bir gövdesi bulunan Logitech G310 Atlas Dawn, yüksek performans isteyen turnuva oyuncularına hitap ediyor ve genel olarak her zaman taşınabilecek bir alternatif oluşturuyor. Taşıdığı Romer-G mekanik anahtarlarıyla rakiplerine oranla %25 daha hızlı tepkiler verebilen ve %40 daha sağlam (70 milyon vuruş ömrü) bir seçenek oluşturan klavye, merkez aydınlatma sistemiyle düşük ışıklı ortamlarda oyunculara yardımcı oluyor ve oldukça da şık görünüyor.
Bilek destek bölümü geniş tasarlanan ve böylece uzun kullanımlarda dahi ağrı yaratmayan Logitech G310 Atlas Dawn mekanik oyuncu klavyesi, ön tarafına yerleştirilen çıkartılabilir bölüm sayesinde de akıllı telefonları (iOS ve Android) bünyesinde taşıyabiliyor. Akıllı telefonlarla, yüklenen "Arx Control" uygulaması üzerinden birçok detaylı bilgi elde edilebiliyor.
Logitech'in oyunculara özel son çözümü G310 Atlas Dawn, 180$ fiyat etiketiyle önümüzdeki ay satışa çıkıyor. Tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.digitaltrends.com/computing/logitech-announces-mechanical-keyboard-with-homegrown-switches/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hayrikoc61 3 yıl
Tasarım iyi fakat fiyatı yüksek. Abicim tamam mekanik. Tamam ışıklı. Tamam macrosu ve tipi var. Ama 1000tl nedir. Sırf tip için su kadar paralar veriyoruz. Yazıktır günahtır
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TheDivision 3 yıl
Alternatif olarak Razer Chroma Tournament Edition var fiyatı 75 dolar seviyesinde. Bu ürünün fiyatı uçuk olmuş cidden.
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KremalıSarımsaklıFıstık 3 yıl
Valla hayat yabancilara guzel.Hem asgari ucretleri daha fazla(gelismislik,kalkinmislik,hayat sartlarini saymiyorum bile) hemde tüm ürünleri bizden kat kat ucuza aliyolar ki ulkedeki asgari maas acinacak seviyede.(maasa zam yapip hemen ardindan yapilan zam'i vergi adi altinda tekrar kesicek kadar serefsiz bi ulke) cidden gercekleri tekrar görmek üzdü beni.Yillardir enayi gibi soyuyolae bizi yeter be
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Firaristt 3 yıl
Heyt be 500lira yurtdışı fiyatı. Vestel falan kapatılsın. Yerli üretici diye geçiniyor ama nerede çöp varsa itinayla bulup kazık fiyata itekliyor. Yap böyle bir klavye, ver desteğini, uygun fiyata sar ama yok. Her gün daha da bıkıyorum bu ülkeden
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safüzyon 3 yıl
Fiyat çok pahalı o fiyata daha düzgün klavyeler var amazonda.
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SpecialOperations 3 yıl
Fiyat da maşallah yani
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The Balance 3 yıl
180 dolarlık ürün buraya 180 tlye gelmesi gerekirken 1000 tlye geliyor.
Ne acınası bir ülkeyiz be
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hayrikoc61 3 yıl The Balance
Doctor Strange
180 dolarlık ürün buraya 180 tlye gelmesi gerekirken 1000 tlye geliyor.
Ne acınası bir ülkeyiz be

Bunu yazmak için geldim


Çok kazık bir ülkede yaşıyoruz. Ne bi fabrikamiz var ne baska birsey. Adam akıllı uretsimler alalim ürünlerini ülkemiz kalkınsin
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Mr.ED 3 yıl The Balance
Teknoloji üretmeyen bir ülke olduktan sonra daha çok acırız kendimize. Ayrıca logitech fahiş fiyat biçmeye başladı ürünlerine. Tenkeyless bir klavye için bence uçuk bir fiyat.
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huseyincarnege 3 yıl
güzel üründde bize pahalı geliyo
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