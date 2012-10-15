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Logitech'ten Bluetooth destekli ve aydınlatmalı klavye: K810

6 yıl
3,3b
1
17
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı başarılı çevre birimleriyle sık sık gündeme gelen Logitech firması, bu sefer akıllı telefon ve tablet kullanıcılarını da hedef alan yeni klavyesi K810 ile karşımıza çıktı.
Fırçalanmış alüminyumdan imal edilen gövdesiyle ve lazer baskılı tuş karakterleriyle ön plana çıkan Logitech K810, Bluetooth bağlantısı aracılığıyla üç farklı cihazla (örn: bilgisayar, akıllı telefon, tablet) eşleşebiliyor. Tek tuşa basılarak cihazlar arası kolayca geçiş sağlanabiliyor.
Windows 8 işletim sistemli bilgisayarlara ve Android / iOS platformunu kullanan mobil cihazlara destek veren K810'un bataryası, USB bağlantısı ile şarj edilebiliyor. Bataryanın şarjı azaldığında klavyenin gösterge rengi kırmızıya dönüyor. Batarya tamamen dolduğunda ise göstergenin rengi yeşil oluyor. Klavyenin 10 güne varan kullanım süresi sunduğunu ayrıca not düşelim.
K810'nun önemli özelliklerinden bir tanesi de tuşların aydınlatılmış olması. Aydınlatmanın parlaklık seviyesi, bulunduğunuz ortamdaki ışık seviyesine göre otomatik olarak ayarlandığı gibi dilerseniz parlaklık seviyesine manuel şekilde müdahale edebiliyorsunuz. Ayrıca klavyenin hareket sensörü, uzaklaştığınızı tespit ederse batarya tasarrufu için aydınlatmayı kapatıyor.
Logitech, K810'u bu aydan itibaren ABD pazarına sunmaya hazırlanıyor. Avrupa ülkelerinde yaşayanların ise bir ay daha sabretmeleri gerekecek. Fiyat 99.99$

http://www.logitech.com/en-gb/keyboards/keyboards/bluetooth-illuminated-keyboard-k810?wt.mc_id=global_redirect_news_k810 Yorum Yaz
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Excision 6 yıl
yine logitech
seviyorum bu markayı.
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majesthion 6 yıl
Ben kırtasiyeden almıştım 5 liraya 3 sene falan rahat oldu. Yedek mouse umdu bayadır kullanıyorum sorun yok :). Bildiğin mouse yani. Başka bi artısı yok :D.
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Doanc4n 6 yıl
Türkçe karakter de olması lazım. Ya da, i ye basılı tutulduğunda ı çıkartması(c-ç, s-ş vb.) lazım o zaman burada da tecrih sebebi olabilir.
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lyridder 6 yıl
Harikaymış
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der_Kaiser 6 yıl
Tasarım olarak gerçekten hoş olmuş.Ama masaüstü kullanıcıları için aynı tasarımın tam boyutlusunu yapsalar tadından yenmez.
Bir de delete tuşunu yeri çok ters. shift+delete kombinasyonu için yerleşim mantıksız.
Gerisine diyecek lafım yok
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Le7els 6 yıl
güzel klavye
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FERFEROS 6 yıl
Tasarım olarak harika. Özellikleri ayrı bir güzel. Özellikle cihazlar arası hızlı geçiş olayı çok iyi düşünülmüş. Fiyatı biraz fazla olsada almaya değer bir ürün.
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*GameOver* 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


klavye mouse (wireless logitech set) + aydınlatma ortalama 30 dolar tuttu
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