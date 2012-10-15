Logitech'ten Bluetooth destekli ve aydınlatmalı klavye: K810

Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı başarılı çevre birimleriyle sık sık gündeme gelen Logitech firması, bu sefer akıllı telefon ve tablet kullanıcılarını da hedef alan yeni klavyesi K810 ile karşımıza çıktı.



Fırçalanmış alüminyumdan imal edilen gövdesiyle ve lazer baskılı tuş karakterleriyle ön plana çıkan Logitech K810, Bluetooth bağlantısı aracılığıyla üç farklı cihazla (örn: bilgisayar, akıllı telefon, tablet) eşleşebiliyor. Tek tuşa basılarak cihazlar arası kolayca geçiş sağlanabiliyor.

Windows 8 işletim sistemli bilgisayarlara ve Android / iOS platformunu kullanan mobil cihazlara destek veren K810'un bataryası, USB bağlantısı ile şarj edilebiliyor. Bataryanın şarjı azaldığında klavyenin gösterge rengi kırmızıya dönüyor. Batarya tamamen dolduğunda ise göstergenin rengi yeşil oluyor. Klavyenin 10 güne varan kullanım süresi sunduğunu ayrıca not düşelim.



K810'nun önemli özelliklerinden bir tanesi de tuşların aydınlatılmış olması. Aydınlatmanın parlaklık seviyesi, bulunduğunuz ortamdaki ışık seviyesine göre otomatik olarak ayarlandığı gibi dilerseniz parlaklık seviyesine manuel şekilde müdahale edebiliyorsunuz. Ayrıca klavyenin hareket sensörü, uzaklaştığınızı tespit ederse batarya tasarrufu için aydınlatmayı kapatıyor.



Logitech, K810'u bu aydan itibaren ABD pazarına sunmaya hazırlanıyor. Avrupa ülkelerinde yaşayanların ise bir ay daha sabretmeleri gerekecek. Fiyat 99.99$



http://www.logitech.com/en-gb/keyboards/keyboards/bluetooth-illuminated-keyboard-k810?wt.mc_id=global_redirect_news_k810