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Logitech’ten tüm eve hükmedecek tek bir düğme

Logitech’in Nesnelerin İnterneti alanına yaptığı son yatırım, Pop Home Switch adındaki akıllı ev aletlerini kontrol edebilen düğme oldu. Ayrıntılar yazımızda.
2 yıl
5b
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Daha çok ismini mobil cihaz aksesuarları ve oyuncu ekipmanları ile duyduğumuz Logitech, Nesnelerin İnterneti alanına da büyük yatırımlar yapıyor. Firmanın son ürünü olan Pop Home Switch, tek bir düğme ile akıllı ev sistemlerini kontrol etmenizi sağlıyor.

Pop Home Switch, iki adet düğme ve bir adet de bağlantı merkezinden oluşuyor. Düğmeler, Bluetooth 4.0 teknolojisini kullanarak merkez ile iletişim kuruyor ve akıllı cihazları yönetiyor. Bağlantı merkezini prize taktıktan sonra, uyumlu uygulama ile WiFi üzerinden evinizdeki akıllı cihazları tespit ediyor ve bağlantı kuruyorsunuz. Sonrasında ise Pop düğmesine fonksiyon atamak kalıyor.

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Tek bir buton barındıran Pop, 3 farklı basma şekline tepki verebiliyor. Tek, uzun ve çift olmak üzere, dokunuşlara fonksiyonlar atayabiliyorsunuz. Pop düğmelerinin renkleri farklı olduğu için her renge bir grup akıllı cihaz atamak veya odaya göre Pop ayarlamak mümkün oluyor.

Pop Home Switch çözümü; Phillips Hue, LIFX, Lutron akıllı lambaları ile August akıllı kilitleri gibi geniş bir yelpazeye uyum sağlamış durumda. Tüketiciler, sistemi kurdukları anda bu cihazlara erişim sağlayabilecekler. Pop Home Switch, 100$ fiyat etiketine sahip. Ekstra Pop düğmeler için ise 40$ ödemek gerekiyor. 


https://techcrunch.com/2016/08/11/logitech-pop/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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netfaruk 2 yıl en beğenilen
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murdocklawless 2 yıl
bluetooh ile olmamış. wifi ile olması lazımdı ki dünyanın her yerinden evindeki cihazlara ulaşma imkanın olsun.
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Agent00 2 yıl
Tutacağını sanıyorum
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sniper23 2 yıl
Tüm evi "hackleyecek" tek bir düğme.
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simbolmina 2 yıl
Akıllı ev olayın çok insanı silkeleyecekler galiba. Biraz uyanık olmak lazım.
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netfaruk 2 yıl en beğenilen
Başlığı görünce aklıma ilk gelen Yüzüklerin efendisi - hepsine hükmeden tek bir yüzük :)
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naxay07 2 yıl
Pahaliymis yaa
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