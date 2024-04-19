Cam temizleme robotu tavsiyesi için en iyi cam silme robotları (2024)

Yorgun musunuz? Zamanınız mı az? Yoksa pencere temizliği sizi ürkütüyor mu? Cevabınız evetse, cam silme robotu aradığınız kurtarıcı ürün olabilir. Bu yenilikçi cihazlar, pencerelerinizi zahmetsizce ve mükemmel bir şekilde temizlemenizi sağlarken size zamandan ve enerjiden tasarruf ettiriyor. Peki en iyi cam silme robotu hangisi? Sizler için fiyat ve kullanıcı yorumlarını göz önüne alarak oluşturduğumuz listemizde her bütçeye uygun cam temizleme robotu tavsiyeleri bulacaksınız. Eğer kirli camlardan veya onları sürekli temizlemekten bıktıysanız işte sizin için derlediğimiz Peki en iyi cam silme robotu önerileri:

Cam silme robotu yorumları dikkate alındığında; en iyi cam temizleme robotu markaları sıralamasında Ecovacs, Lifcasual ve Xiaomi öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek cam silme robotu önerileri olarak ise Ecovacs Winbot W1 Pro, Lifcasual 02491 ve Xiaomi Hutt DDC55 modelleri uygun fiyat, kalite ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla tavsiye ediliyor.

1️⃣ Ecovacs Winbot W1 Pro Tam Boyutta Gör En iyi cam silme robotu arayışı içerisinde olanlara önerilen Ecovacs Winbot W1 Pro, pencerelerde sabit kalmayı sağlayan ve ıslak temizlik esnasında kaymayı önleyen yenilikçi taban malzemeleriyle donatılmış durumda. Büyük mikrofiber yüzeyiyle temizlik yapan en iyi cam temizleme robotu su emme yeteneğiyle arkasında ıslak izler bırakmadan temizleme sağlıyor. Kare şeklindeki tasarımı sayesinde köşeleri de temizleyebilen Ecovacs Winbot W1 Pro, mobil uygulaması aracılığıyla da kontrol edilebiliyor. 0,30 ml su tankı

120dk çalışma süresi (2 saat şarj süresi)

Akıllı rota planlama

Mobil uygulama ile kontrol

Konum hafızası

8 katmanlı güvenlik

Kenar algılama teknolojisi Ecovacs Winbot W1 Pro kullanıcı yorumları 💭 👨 Bu üründen daha ucuz olanlarda mevcut, ve tabii ki daha pahalı olanlarda. Bu urun fiyat/performans acısından gayet iyi. Cam silme robotu almak isteyip de şüphesi olanlara şiddetle tavsiye ediyorum. 👩 Kullanımı oldukça kolay. Satın almadan önce yorumları okuduğumda biraz endişeliydim. Ama sonuçlardan çok memnun kaldım. Tavsiye ederim. Elbette gürültü çıkarıyor, ama tamamen tolere edilebilir. Temizliği gayet iyi ancak bezlerini düzenli olarak yıkamanız veya değiştirmeniz gerekiyor.

2️⃣ Lifcasual 02491 Tam Boyutta Gör Cam silme robotu incelemesi videomuzda konuğumuz olan Lifcasual 02491, fiyatına göre gayet başarılı bir performans sergiliyor. Cam temizleme robotu alınır mı? sorusuna cevap verdiğimiz incelememizi bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz. Üç farklı şekilde cam temizleme yapabilen Lifcasual, elektrik gitse bile 20 dakika boyunca camda güvenle kalabiliyor. Duvar, masa, fayans gibi alanlarda da kullanılan cihaz, uzaktan kumandasıyla da kontrol edilebiliyor. 1 metrekarelik alanı 4 dakikada temizleyebilen ürün, 4,5 m'lik güvenlik halatı ve b vakum emilimi ile birlikte geliyor. Ürün dahili bataryası veya doğrudan prize bağlı olarak da kullanılabiliyor. Lifcasual 02491’in içerisinde su püskürtme mekanizması bulunmuyor. Bu noktada kullanacağınız cama veya cihazın temizleme bezlerine biraz temizlik sıvısı püskürtmeniz gerekiyor. Eğer camları belirli aralıklar siliyorsanız ve sadece hafif tozlanıyorsa bu sıvı püskürtmeye de gerek kalmıyor. Lifcasual, fiyatına göre en iyi cam silme robotu modellerinden birisi. 80W güç ve 60dB ses

1 metrekare alanı 4 dk’da temizleme

4,5 m'lik güvenlik halatı

Uzaktan kumanda

20-30 dakika pil ile çalışma

Elektrik kesintisi sonrasında 20 dakika yapışma süresi

Cam, duvar, masa, fayans vb. alanlarla uyumlu Lifcasual 02491 kullanıcı yorumları 💭 👨 Fiyatına göre gayet başarılı bir ürün. Köşeleri temizlemekte biraz sıkıntı yaşasa da bu işlerle uğraşmayı sevmeyenler için ucuz ve iyi bir çözüm. Tavsiye ederim. 👩 Daha iyi ürünler olsa da açıkçası benim isteğim camlardaki kirli görünüşü gidermesiydi. O yüzden bu ürünü tercih ettim. Ucuz olmasına rağmen öncesi ve sonrası farkı rahatlıkla anlaşılıyor. İşini iyi yapıyor.

3️⃣ Xiaomi Hutt DDC55 Tam Boyutta Gör En iyi pencere silme robotu arıyorsanız Xiaomi Hutt DDC55 tam da aradığınız ürün. Yapay zeka ile planlanmış rota, yüksek emiş gücü, uyku modu ve elle silinmiş gibi temizlik yapabilme yeteneği olan Xiaomi Hutt DDC55, cam, fayans, ahşap kapı ve diğer pürüzsüz yüzeylerle uyumlu. 650mah batarya kapasitesine sahip olan ürün, 20DK'lık kesintisiz bir kullanım sağlar kullanım sırasında batarya tükense dahi camdan düşmüyor. Yaklaşık 65dB gürültü seviyesine sahip olan ürün 1 m2 alanı 3dk'da temizleyen en iyi cam silme robotu Xiaomi Hutt DDC55, 2 saatlik bir şarj süresi ile bataryası tekrar %100 doluma ulaşıyor. Cam silme robotu kullanıcı yorumları göz önüne alındığında Xiaomi Hutt DDC55 sıklıkla tavsiye ediliyor. 3800Pa güçlü emiş gücü

Düşük gürültü

Güç olmasa bile düşmeme

Engelleri algılayan yapay zeka

Akıllı yol planlaması

Yüksek yoğunluklu fiber nano temizlik bezi

Islak veya kuru zemin kullanımı

Cam, fayans, ahşap kapı ve diğer pürüzsüz yüzeylerle uyumlu Xiaomi Hutt DDC55 kullanıcı yorumları 💭 👨 Kesinlikle her evde olması gereken bir ürün. İlk önce tavana kadar olan dolap ve aynalarımda denedim. Sonuç mükemmel. Duvarımın bir kısmı çok lekelenmişti ve orda da sonuç mükemmel bayağı temizledi. Banyo fayanslarında denedim pırıl pırıl oldu. Son olarak cam ve açılır kapanır balkon camlarında denedim. Kesinlikle tavsiye ediyorum. 👩 Her eve lazım olan bir alet. Bu kadar iyi beklemiyordum. Camlar pırıl pırıl oldu. Köşeler biraz kalsa da o çok sorun değil. Elle temizlediğimden daha iyi temizliyor.

4️⃣ Fmart T9 Pro Tam Boyutta Gör Fmart T9 Pro en iyi pencere temizleme robotu arayanlar için en ideal ürünlerden birisi. En çok satan cam silme robotu modelleri arasında bulunan Fmart T9 Pro, ultrasonik su püskürtme sistemi ile üstün temizlik sağlıyor. 3800 Pa emiş gücü ile cama güçlü bir şekilde yapışıyor. Yıkanabilir ve kolay değiştirilebilir mikrofiber bezlerle donatılmış olan bu ürün, pencere, ayna, duvar ve masa plakalarının verimli bir şekilde temizlenmesini sağlıyor. Rota ayarlama özelliği, UPS güç sistemi ve 5 metrelik emniyet halatı da ürünün diğer özelliklerinden. Otomatik su püskürtme

Ultrasonik su püskürtme

Yol izleme

3800 Pa emiş gücü

Köşe algılama

Uzaktan kumanda

UPS güç sistemi

5 metre emniyet halatı Fmart T9 Pro kullanıcı yorumları 💭 👨 Kullanımı oldukça kolay ve gerçekten çok temiz bir şekilde temizliyor. Beklediğimden biraz daha küçük olsa da depolama için bu bir avantaj. Ayrıca toplam 8 adet yıkanabilir temizlik bezi de var. 👩 Eğer apartmanda oturuyorsanız ve yüksek pencereleri silecekseniz kesinlikle bu ürünü öneriyorum. Biraz gürültü yapıyor ama iyi temizlediği için sorun değil.

5️⃣ Cambot WIN3030 Tam Boyutta Gör Cambot WIN3030 teknolojik tasarımı ve çalışma sistemi ile cam, fayans, mermer, parke yüzeylerin tümünde otomatik temizleme yapabiliyor. Sahip olduğu şarjlı çalışma fonksiyonu 1 saat boyunca kesintisiz temizlik sunabiliyor. Sahip olduğu yol tanımlama fonksiyonu ile cam üzerinde hangi alanların temizlenmesi gerektiğini belleğe aktarmak da mümkün. Cam silme robotu fiyatları göz önüne alındığında Cambot WIN3030 özellikleri bakımından tam bir fiyat performans ürünü diyebiliriz. Fayans, mermer, parke yüzey uyumu

1 saat kesintisiz kullanım

65 dB gürültü seviyesi

2500 Pa emiş gücü

iOS/Android uygulaması ile kontrol

Uzaktan kumanda

4m emniyet halatı, 5m güç kablosu Cambot WIN3030 kullanıcı yorumları 💭 👨 Ürünü hemen denedim ve cam silme derdim artık kalmadı, çok güzel temizliyor. Vaktiniz varsa çok titizseniz temiz bir paspasla 2. katı kuru bir şekilde yapılsa da olur ama tek kat benim işimi çok rahat gördü. Yavaş değil gayet hızlı temizliyor ve sessiz. 10 numara beş yıldız her evde olmalı. 👩 Tam bir fiyat performans ürünü. 3 aydır kullanıyorum. Ayna ve pencere kapı camlarımda kullandım. Sürgülü pencerelerde elimizin ulaşamadığı yerlerde ideal. Çok güzel temizliyor pırıl pırıl yapıyor. Kesinlikle her eve lazım

6️⃣ Hobot 2S Dual Tam Boyutta Gör Hobot 2S Dual, en pahalı cam silme robotu olsa da bunun nedenlerinin arkası dolu diyebiliriz. Hobot 2S Dual, ultrasonik püskürtme nozulları, suyu 15μm ince sis partikülleri halinde nebülize ederek su lekesi bırakmadan temizleme sağlıyor. Güçlü emiş gücüne sahip olan Hobot 2S Dual, rakiplerinin aksine köşe temizleme performansında da iddialı. 1 m2 alanı 2,4 dakikada temizleyebilen ürün otomatik kenar algılama özelliğine sahip ve akıllı rota planlarını uygulayabiliyor. 4,5 metre uzunluğundaki emniyet halatı ile gelen Hobot, UPS güç sistemine de sahip. Akıllı telefondan kontrol edilebilen ürün, ayrıca sesli kontrol ve OTA güncelleme desteğini de sunuyor. Güçlü DC motor

70dB ses seviyesi

Değiştirilebilir su deposu

Sesli ve akıllı telefon kontrolü

OTA güncellemeleri

Tek tuşla çalıştırma

UPS güç sistemi ve 4,5 metre güvenlik halatı

Akıllı rota planlama

Üstün köşe temizliği

Çift ultrasonik sprey Hobot 2S Dual kullanıcı yorumları 💭 👨 Biraz yavaş olması dışında her şey çok iyi. Silinmesi tehlikeli yüksek kat oturanlar için bence muhteşem kolaylıklı bir ürün. Keşke daha önce alsaydım. 👩 Ürünün gerçekten bu kadar işe yarayacağını düşünmemiştim. Cam balkonum pırıl pırıl oldu. Telefon uygulaması da Türkçe yapılabiliyor. Bu arada kullanım kılavuzunda yazdığı şekilde kullanmaya özen gösterin. En iyi performans öyle alınıyor.

7️⃣ Hallow Cbtx Tam Boyutta Gör Hallow Cbtx cam silme ve fayans yüzey temizleme robotu uzun ömürlü şarjı ve pratik kullanımıyla öne çıkıyor. Çok fazla yer kaplamayan ürünün kullanımı da oldukça kolay. Sağ ve sol, yukarı ve aşağı şekilde kendini tekrarlayan farklı temizleme yöntemleri bulunan Hallow Cbtx, en çok tercih edilen cam silme robotu modellerinden birisi. 20-30 dakika kadar ideal temizlik süresi sunan cihaz, uzaktan kumanda desteğine de sahip. Hızlı kurulum ve temizleme

20-30 dakika temizlik süresi

Sağ ve sol, yukarı ve aşağı temizleme yönü

Uzaktan kumanda

Dahili güvenlik halatı Hallow Cbtx kullanıcı yorumları 💭 👨 Biraz yavaş ancak ulaşamadığım yerlerde çok kullanışlı. Şimdiye kadar ürün çok güzel memnun kaldım. Tavsiye ederim. 👩 Pratik. Özellikle büyük camlarda faydalı. Başında beklemek dezavantaj görünebilir ama elle ulaşamadığınız yerleri sildiğini düşündüğünüz zaman buna değer. Köşeleri tekrar silmek gerekebiliyor Mükemmel temizlik ummayın ama camlarda yeterli bir temizlik sağlıyor. Bence parasına değer.

8️⃣ AlfaBot GLS400 Tam Boyutta Gör AlfaBot GLS400 cam temizleme robotu, birden fazla kullanım senaryosunu kullanıcısına sunuyor. İki tarafa su püskürtme sistemine sahip olan ürün, ince (79mm) gövdesiyle de dikkat çekiyor. UPS elektrik kesintisi korumasına sahip olan AlfaBot GLS400, elektrikler kesilse bile 40 dakikadan uzunca bir süre camda tutunabiliyor. Cam, duvar, fayans gibi çeşitli yüzeyleri temizleyebilen ürün, farklı yol modları (N, Z, N + Z), ıslak ve kuru temizleme, AI akıllı planlama gibi modlara da sahip. İki taraflı su püskürtme

40 dakikalık UPS koruma

Farklı yol modları (N, Z, N + Z)

AI akıllı planlama

ıslak ve kuru temizleme

65 dB’in altında ses AlfaBot GLS400 kullanıcı yorumları 💭 👨 Ulaşılması zor ve kirli pencerelerde kullanıyorum ve oldukça memnunum. UPS batarya olması elektrik kesildiğinde cihazın düşmemesine yarıyor. 👩 Yakınlarda inşaat var ve sürekli camlar kirleniyor. AlfaBot’un elime ulaşması zaman alsa da kullandığım kadarıyla işini iyi yapıyor. Şimdilik memnunum.

9️⃣ Bosch Glassvac Tam Boyutta Gör Elbette cam temizleme için her zaman robotlar kullanışlı olmayabiliyor. Bu bağlamda sizler için en iyi cam silme makinesi olarak Bosch Glassvac modelini öneriyoruz. Evinizin iç ve dış camlarını rahatlıkla temizlemenizi sağlayan Bosch Glassvac, dar alanlarda dahi kolay kullanım için kompakt tasarıma sahip. Bu akülü pencere süpürgesi, otomotiv sektöründeki mevcut Bosch uzmanlığını kullanırken patentli "power protection plus" lastik kaplama da çizgi ve lekesiz temizlik sunuyor. Bosch Automotive lastik kaplama

Kompakt tasarım

Tek bir şarj 30 dakika kullanım

Geniş aksesuar seçeneği

Ayna, cam, fayans ve banyo için uygun

Sessiz çalışma

İz bırakmadan temizleme Bosch Glassvac kullanıcı yorumları 💭 👨 Ürünü evin camları için almıştım ve gayet güzel verim aldım. Bunun yanında sıfır aracımın kaportasında denedim ve en ufak bir çizik bırakmadan da aracımı yıkama sonunda kuruttu. Yani bu ürün sadece evin camlarında değil aynı zamanda arabanın kaporta ve camlarında da yıkama sonrası gönül rahatlığıyla kullanılabilir. 👩 Senelerdir alıp almamak konusunda kararsızdım, alıp denedikten sonra keşke daha önce alsaymışım dedirtti. Diger marka ile arasında kalmıştım bosch tercih ettim çekim gücü vs gayet başarılı. Artık en sevmediğim cam silme işini ışık hızında yapıyorum.

🔟 QJJML cam temizleme robotu Tam Boyutta Gör En iyi cam temizleme makinesi listemizin son ürünü QJJML cam temizleme robotu oluyor. Amazon’un seçimi olarak önerilen temizlik robotu, çift su püskürtücü ve su tankı ile donatılmış durumda. 1 metrekarelik camı silmesi yalnızca 2 dakika süren robot, akıllı rota planlama, Z tipi, N tipi, N / Z tipi 3 pencere temizleme modlarına ve güçlü 3000Pa emiş yeteneklerine sahip. Akıllı rota planlama

Z tipi, N tipi, N / Z tipi 3 pencere temizleme modu

3000Pa güçlü emiş

Kenar algılama sessörü

4,5m güçlü güvenlik halatı

Dahili UPS batarya (Elektrik olmadan 20 dakika ekstra süre)

Uzaktan kumanda QJJML cam temizleme robotu kullanıcı yorumları 💭 👨 Cihaz tek kelime ile mükemmel... 10. kat camlarım konusunda artık içim rahat en güzel performansı sadece su ile sislendirdiğim camlarımı kuru bezi ile sildirerek aldım. Köşelerde manuel olarak kendim gitgel yaptırdığım için köşelerde de silinmemiş ve kötü bir yer kalmıyor. 👩 Gayet iyi siliyor, eğer camlarınız kirliyse mutlaka deterjan, sirke gibi türevleri kullanın. O şekilde performansı artıyor. Köşeler çok çok az kalıyor ama hiç sorun değil. Her evde olması gereken bir ürün.

En iyi robot süpürge modelleri ve fiyatları 1 yıl önce eklendi

En iyi cam silme robotu listemizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Her bütçeye uygun en iyi cam temizleme robotu markaları ve modelleri ile zenginleştirdiğimiz içeriğimiz sayesinde cam temizleme bir dert olmaktan çıkacak. Daha güvenli ve sağlıklı bir temizlik sunan bu ürünler sizlere zamandan tasarruf etmenizi de sağlıyor.

Cam silme robotu alırken dikkat edilmesi gerekenler 📌 Tam Boyutta Gör Cam silme robotu satın almayı düşünüyorsanız, karar vermeden önce göz önünde bulundurmanız gereken bazı önemli noktalar bulunuyor: Emiş gücü

Pencere boyutu

Temizleme modları

Su haznesi

Güvenlik özellikleri

Fiyat

Şarj süresi

Ek özellikler (uzaktan kumanda, sesli komut vb.)

En İyi Cam Silme Robotları Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 210624

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