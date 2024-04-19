Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Cam temizleme robotu tavsiyesi için en iyi cam silme robotları (2024)

    Cam temizleme robotu almadan önce bilinmesi gerekenler neler? İşte 2024 yılında satın alınabilecek en iyi cam silme robotu tavsiyeleri:                          

    Yorgun musunuz? Zamanınız mı az? Yoksa pencere temizliği sizi ürkütüyor mu? Cevabınız evetse, cam silme robotu aradığınız kurtarıcı ürün olabilir. Bu yenilikçi cihazlar, pencerelerinizi zahmetsizce ve mükemmel bir şekilde temizlemenizi sağlarken size zamandan ve enerjiden tasarruf ettiriyor. Peki en iyi cam silme robotu hangisi? Sizler için fiyat ve kullanıcı yorumlarını göz önüne alarak oluşturduğumuz listemizde her bütçeye uygun cam temizleme robotu tavsiyeleri bulacaksınız. Eğer kirli camlardan veya onları sürekli temizlemekten bıktıysanız işte sizin için derlediğimiz Peki en iyi cam silme robotu önerileri:

    En İyi Cam Silme Robotları 🤖
    Marka/Model 🧼 Fiyat 🏷️
    Ecovacs Winbot W1 Pro 16.999 TL
    Lifcasual 02491 4.262 TL
    Xiaomi Hutt DDC55 10.499 TL
    Fmart T9 Pro 5.263 TL
    Cambot WIN3030 7.899 TL
    Hobot 2S Dual 22.274 TL
    Hallow Cbtx 4.310 TL
    AlfaBot GLS400 8.629 TL
    Bosch Glassvac 2.495 TL
    QJJML cam silme robotu 5.460 TL

    Cam silme robotu yorumları dikkate alındığında; en iyi cam temizleme robotu markaları sıralamasında Ecovacs, Lifcasual ve Xiaomi öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek cam silme robotu önerileri olarak ise Ecovacs Winbot W1 Pro, Lifcasual 02491 ve Xiaomi Hutt DDC55 modelleri uygun fiyat, kalite ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla tavsiye ediliyor.

    1️⃣ Ecovacs Winbot W1 Pro

    Ecovacs Winbot W1 Pro Tam Boyutta Gör
    En iyi cam silme robotu arayışı içerisinde olanlara önerilen Ecovacs Winbot W1 Pro, pencerelerde sabit kalmayı sağlayan ve ıslak temizlik esnasında kaymayı önleyen yenilikçi taban malzemeleriyle donatılmış durumda. Büyük mikrofiber yüzeyiyle temizlik yapan en iyi cam temizleme robotu su emme yeteneğiyle arkasında ıslak izler bırakmadan temizleme sağlıyor. Kare şeklindeki tasarımı sayesinde köşeleri de temizleyebilen Ecovacs Winbot W1 Pro, mobil uygulaması aracılığıyla da kontrol edilebiliyor.
    • 0,30 ml su tankı
    • 120dk çalışma süresi (2 saat şarj süresi)
    • Akıllı rota planlama
    • Mobil uygulama ile kontrol
    • Konum hafızası
    • 8 katmanlı güvenlik
    • Kenar algılama teknolojisi

    Ecovacs Winbot W1 Pro kullanıcı yorumları 💭

    👨 Bu üründen daha ucuz olanlarda mevcut, ve tabii ki daha pahalı olanlarda. Bu urun fiyat/performans acısından gayet iyi. Cam silme robotu almak isteyip de şüphesi olanlara şiddetle tavsiye ediyorum.

    👩 Kullanımı oldukça kolay. Satın almadan önce yorumları okuduğumda biraz endişeliydim. Ama sonuçlardan çok memnun kaldım. Tavsiye ederim. Elbette gürültü çıkarıyor, ama tamamen tolere edilebilir. Temizliği gayet iyi ancak bezlerini düzenli olarak yıkamanız veya değiştirmeniz gerekiyor.

    2️⃣ Lifcasual 02491

    Lifcasual 02491 Tam Boyutta Gör
    Cam silme robotu incelemesi videomuzda konuğumuz olan Lifcasual 02491, fiyatına göre gayet başarılı bir performans sergiliyor. Cam temizleme robotu alınır mı? sorusuna cevap verdiğimiz incelememizi bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.

    Üç farklı şekilde cam temizleme yapabilen Lifcasual, elektrik gitse bile 20 dakika boyunca camda güvenle kalabiliyor. Duvar, masa, fayans gibi alanlarda da kullanılan cihaz, uzaktan kumandasıyla da kontrol edilebiliyor. 1 metrekarelik alanı 4 dakikada temizleyebilen ürün, 4,5 m'lik güvenlik halatı ve b vakum emilimi ile birlikte geliyor. Ürün dahili bataryası veya doğrudan prize bağlı olarak da kullanılabiliyor. Lifcasual 02491’in içerisinde su püskürtme mekanizması bulunmuyor. Bu noktada kullanacağınız cama veya cihazın temizleme bezlerine biraz temizlik sıvısı püskürtmeniz gerekiyor. Eğer camları belirli aralıklar siliyorsanız ve sadece hafif tozlanıyorsa bu sıvı püskürtmeye de gerek kalmıyor. Lifcasual, fiyatına göre en iyi cam silme robotu modellerinden birisi.

    • 80W güç ve 60dB ses
    • 1 metrekare alanı 4 dk’da temizleme
    • 4,5 m'lik güvenlik halatı
    • Uzaktan kumanda
    • 20-30 dakika pil ile çalışma
    • Elektrik kesintisi sonrasında 20 dakika yapışma süresi
    • Cam, duvar, masa, fayans vb. alanlarla uyumlu

    Lifcasual 02491 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Fiyatına göre gayet başarılı bir ürün. Köşeleri temizlemekte biraz sıkıntı yaşasa da bu işlerle uğraşmayı sevmeyenler için ucuz ve iyi bir çözüm. Tavsiye ederim.

    👩 Daha iyi ürünler olsa da açıkçası benim isteğim camlardaki kirli görünüşü gidermesiydi. O yüzden bu ürünü tercih ettim. Ucuz olmasına rağmen öncesi ve sonrası farkı rahatlıkla anlaşılıyor. İşini iyi yapıyor.

    3️⃣ Xiaomi Hutt DDC55

    Xiaomi Hutt DDC55 Tam Boyutta Gör
    En iyi pencere silme robotu arıyorsanız Xiaomi Hutt DDC55 tam da aradığınız ürün. Yapay zeka ile planlanmış rota, yüksek emiş gücü, uyku modu ve elle silinmiş gibi temizlik yapabilme yeteneği olan Xiaomi Hutt DDC55, cam, fayans, ahşap kapı ve diğer pürüzsüz yüzeylerle uyumlu. 650mah batarya kapasitesine sahip olan ürün, 20DK'lık kesintisiz bir kullanım sağlar kullanım sırasında batarya tükense dahi camdan düşmüyor. Yaklaşık 65dB gürültü seviyesine sahip olan ürün 1 m2 alanı 3dk'da temizleyen en iyi cam silme robotu Xiaomi Hutt DDC55, 2 saatlik bir şarj süresi ile bataryası tekrar %100 doluma ulaşıyor. Cam silme robotu kullanıcı yorumları göz önüne alındığında Xiaomi Hutt DDC55 sıklıkla tavsiye ediliyor.
    • 3800Pa güçlü emiş gücü
    • Düşük gürültü
    • Güç olmasa bile düşmeme
    • Engelleri algılayan yapay zeka
    • Akıllı yol planlaması
    • Yüksek yoğunluklu fiber nano temizlik bezi
    • Islak veya kuru zemin kullanımı
    • Cam, fayans, ahşap kapı ve diğer pürüzsüz yüzeylerle uyumlu

    Xiaomi Hutt DDC55 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Kesinlikle her evde olması gereken bir ürün. İlk önce tavana kadar olan dolap ve aynalarımda denedim. Sonuç mükemmel. Duvarımın bir kısmı çok lekelenmişti ve orda da sonuç mükemmel bayağı temizledi. Banyo fayanslarında denedim pırıl pırıl oldu. Son olarak cam ve açılır kapanır balkon camlarında denedim. Kesinlikle tavsiye ediyorum.

    👩 Her eve lazım olan bir alet. Bu kadar iyi beklemiyordum. Camlar pırıl pırıl oldu. Köşeler biraz kalsa da o çok sorun değil. Elle temizlediğimden daha iyi temizliyor.

    4️⃣ Fmart T9 Pro

    Fmart T9 Pro Tam Boyutta Gör
    Fmart T9 Pro en iyi pencere temizleme robotu arayanlar için en ideal ürünlerden birisi. En çok satan cam silme robotu modelleri arasında bulunan Fmart T9 Pro, ultrasonik su püskürtme sistemi ile üstün temizlik sağlıyor. 3800 Pa emiş gücü ile cama güçlü bir şekilde yapışıyor. Yıkanabilir ve kolay değiştirilebilir mikrofiber bezlerle donatılmış olan bu ürün, pencere, ayna, duvar ve masa plakalarının verimli bir şekilde temizlenmesini sağlıyor. Rota ayarlama özelliği, UPS güç sistemi ve 5 metrelik emniyet halatı da ürünün diğer özelliklerinden.
    • Otomatik su püskürtme
    • Ultrasonik su püskürtme
    • Yol izleme
    • 3800 Pa emiş gücü
    • Köşe algılama
    • Uzaktan kumanda
    • UPS güç sistemi
    • 5 metre emniyet halatı

    Fmart T9 Pro kullanıcı yorumları 💭

    👨 Kullanımı oldukça kolay ve gerçekten çok temiz bir şekilde temizliyor. Beklediğimden biraz daha küçük olsa da depolama için bu bir avantaj. Ayrıca toplam 8 adet yıkanabilir temizlik bezi de var.

    👩 Eğer apartmanda oturuyorsanız ve yüksek pencereleri silecekseniz kesinlikle bu ürünü öneriyorum. Biraz gürültü yapıyor ama iyi temizlediği için sorun değil.

    5️⃣ Cambot WIN3030

    Cambot WIN3030 Tam Boyutta Gör
    Cambot WIN3030 teknolojik tasarımı ve çalışma sistemi ile cam, fayans, mermer, parke yüzeylerin tümünde otomatik temizleme yapabiliyor. Sahip olduğu şarjlı çalışma fonksiyonu 1 saat boyunca kesintisiz temizlik sunabiliyor. Sahip olduğu yol tanımlama fonksiyonu ile cam üzerinde hangi alanların temizlenmesi gerektiğini belleğe aktarmak da mümkün. Cam silme robotu fiyatları göz önüne alındığında Cambot WIN3030 özellikleri bakımından tam bir fiyat performans ürünü diyebiliriz.
    • Fayans, mermer, parke yüzey uyumu
    • 1 saat kesintisiz kullanım
    • 65 dB gürültü seviyesi
    • 2500 Pa emiş gücü
    • iOS/Android uygulaması ile kontrol
    • Uzaktan kumanda
    • 4m emniyet halatı, 5m güç kablosu

    Cambot WIN3030 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Ürünü hemen denedim ve cam silme derdim artık kalmadı, çok güzel temizliyor. Vaktiniz varsa çok titizseniz temiz bir paspasla 2. katı kuru bir şekilde yapılsa da olur ama tek kat benim işimi çok rahat gördü. Yavaş değil gayet hızlı temizliyor ve sessiz. 10 numara beş yıldız her evde olmalı.

    👩 Tam bir fiyat performans ürünü. 3 aydır kullanıyorum. Ayna ve pencere kapı camlarımda kullandım. Sürgülü pencerelerde elimizin ulaşamadığı yerlerde ideal. Çok güzel temizliyor pırıl pırıl yapıyor. Kesinlikle her eve lazım

    6️⃣ Hobot 2S Dual

    Hobot 2S Dual Tam Boyutta Gör
    Hobot 2S Dual, en pahalı cam silme robotu olsa da bunun nedenlerinin arkası dolu diyebiliriz. Hobot 2S Dual, ultrasonik püskürtme nozulları, suyu 15μm ince sis partikülleri halinde nebülize ederek su lekesi bırakmadan temizleme sağlıyor. Güçlü emiş gücüne sahip olan Hobot 2S Dual, rakiplerinin aksine köşe temizleme performansında da iddialı. 1 m2 alanı 2,4 dakikada temizleyebilen ürün otomatik kenar algılama özelliğine sahip ve akıllı rota planlarını uygulayabiliyor. 4,5 metre uzunluğundaki emniyet halatı ile gelen Hobot, UPS güç sistemine de sahip. Akıllı telefondan kontrol edilebilen ürün, ayrıca sesli kontrol ve OTA güncelleme desteğini de sunuyor.
    • Güçlü DC motor
    • 70dB ses seviyesi
    • Değiştirilebilir su deposu
    • Sesli ve akıllı telefon kontrolü
    • OTA güncellemeleri
    • Tek tuşla çalıştırma
    • UPS güç sistemi ve 4,5 metre güvenlik halatı
    • Akıllı rota planlama
    • Üstün köşe temizliği
    • Çift ultrasonik sprey

    Hobot 2S Dual kullanıcı yorumları 💭

    👨 Biraz yavaş olması dışında her şey çok iyi. Silinmesi tehlikeli yüksek kat oturanlar için bence muhteşem kolaylıklı bir ürün. Keşke daha önce alsaydım.

    👩 Ürünün gerçekten bu kadar işe yarayacağını düşünmemiştim. Cam balkonum pırıl pırıl oldu. Telefon uygulaması da Türkçe yapılabiliyor. Bu arada kullanım kılavuzunda yazdığı şekilde kullanmaya özen gösterin. En iyi performans öyle alınıyor.

    7️⃣ Hallow Cbtx

    Hallow Cbtx Tam Boyutta Gör
    Hallow Cbtx cam silme ve fayans yüzey temizleme robotu uzun ömürlü şarjı ve pratik kullanımıyla öne çıkıyor. Çok fazla yer kaplamayan ürünün kullanımı da oldukça kolay. Sağ ve sol, yukarı ve aşağı şekilde kendini tekrarlayan farklı temizleme yöntemleri bulunan Hallow Cbtx, en çok tercih edilen cam silme robotu modellerinden birisi. 20-30 dakika kadar ideal temizlik süresi sunan cihaz, uzaktan kumanda desteğine de sahip.
    • Hızlı kurulum ve temizleme
    • 20-30 dakika temizlik süresi
    • Sağ ve sol, yukarı ve aşağı temizleme yönü
    • Uzaktan kumanda
    • Dahili güvenlik halatı

    Hallow Cbtx kullanıcı yorumları 💭

    👨 Biraz yavaş ancak ulaşamadığım yerlerde çok kullanışlı.  Şimdiye kadar ürün çok güzel memnun kaldım. Tavsiye ederim.

    👩 Pratik. Özellikle büyük camlarda faydalı. Başında beklemek dezavantaj görünebilir ama elle ulaşamadığınız yerleri sildiğini düşündüğünüz zaman buna değer. Köşeleri tekrar silmek gerekebiliyor Mükemmel temizlik ummayın ama camlarda yeterli bir temizlik sağlıyor. Bence parasına değer.

    8️⃣ AlfaBot GLS400

    AlfaBot GLS400 Tam Boyutta Gör
    AlfaBot GLS400 cam temizleme robotu, birden fazla kullanım senaryosunu kullanıcısına sunuyor. İki tarafa su püskürtme sistemine sahip olan ürün, ince (79mm) gövdesiyle de dikkat çekiyor. UPS elektrik kesintisi korumasına sahip olan AlfaBot GLS400, elektrikler kesilse bile 40 dakikadan uzunca bir süre camda tutunabiliyor. Cam, duvar, fayans gibi çeşitli yüzeyleri temizleyebilen ürün, farklı yol modları (N, Z, N + Z), ıslak ve kuru temizleme, AI akıllı planlama gibi modlara da sahip.
    • İki taraflı su püskürtme
    • 40 dakikalık UPS koruma
    • Farklı yol modları (N, Z, N + Z)
    • AI akıllı planlama
    • ıslak ve kuru temizleme
    • 65 dB’in altında ses

    AlfaBot GLS400 kullanıcı yorumları 💭

    👨 Ulaşılması zor ve kirli pencerelerde kullanıyorum ve oldukça memnunum. UPS batarya olması elektrik kesildiğinde cihazın düşmemesine yarıyor.

    👩 Yakınlarda inşaat var ve sürekli camlar kirleniyor. AlfaBot’un elime ulaşması zaman alsa da kullandığım kadarıyla işini iyi yapıyor. Şimdilik memnunum.

    9️⃣ Bosch Glassvac

    Bosch Glassvac Tam Boyutta Gör
    Elbette cam temizleme için her zaman robotlar kullanışlı olmayabiliyor. Bu bağlamda sizler için en iyi cam silme makinesi olarak Bosch Glassvac modelini öneriyoruz. Evinizin iç ve dış camlarını rahatlıkla temizlemenizi sağlayan Bosch Glassvac, dar alanlarda dahi kolay kullanım için kompakt tasarıma sahip. Bu akülü pencere süpürgesi, otomotiv sektöründeki mevcut Bosch uzmanlığını kullanırken patentli "power protection plus" lastik kaplama da çizgi ve lekesiz temizlik sunuyor.
    • Bosch Automotive lastik kaplama
    • Kompakt tasarım
    • Tek bir şarj 30 dakika kullanım
    • Geniş aksesuar seçeneği
    • Ayna, cam, fayans ve banyo için uygun
    • Sessiz çalışma
    • İz bırakmadan temizleme

    Bosch Glassvac kullanıcı yorumları 💭

    👨 Ürünü evin camları için almıştım ve gayet güzel verim aldım. Bunun yanında sıfır aracımın kaportasında denedim ve en ufak bir çizik bırakmadan da aracımı yıkama sonunda kuruttu. Yani bu ürün sadece evin camlarında değil aynı zamanda arabanın kaporta ve camlarında da yıkama sonrası gönül rahatlığıyla kullanılabilir.

    👩 Senelerdir alıp almamak konusunda kararsızdım, alıp denedikten sonra keşke daha önce alsaymışım dedirtti. Diger marka ile arasında kalmıştım bosch tercih ettim çekim gücü vs gayet başarılı. Artık en sevmediğim cam silme işini ışık hızında yapıyorum.

    🔟 QJJML cam temizleme robotu

    QJJML cam temizleme robotu Tam Boyutta Gör
    En iyi cam temizleme makinesi listemizin son ürünü QJJML cam temizleme robotu oluyor. Amazon’un seçimi olarak önerilen temizlik robotu, çift su püskürtücü ve su tankı ile donatılmış durumda. 1 metrekarelik camı silmesi yalnızca 2 dakika süren robot, akıllı rota planlama, Z tipi, N tipi, N / Z tipi 3 pencere temizleme modlarına ve güçlü 3000Pa emiş yeteneklerine sahip.
    • Akıllı rota planlama
    • Z tipi, N tipi, N / Z tipi 3 pencere temizleme modu
    • 3000Pa güçlü emiş
    • Kenar algılama sessörü
    • 4,5m güçlü güvenlik halatı
    • Dahili UPS batarya (Elektrik olmadan 20 dakika ekstra süre)
    • Uzaktan kumanda

    QJJML cam temizleme robotu kullanıcı yorumları 💭

    👨 Cihaz tek kelime ile mükemmel... 10. kat camlarım konusunda artık içim rahat en güzel performansı sadece su ile sislendirdiğim camlarımı kuru bezi ile sildirerek aldım. Köşelerde manuel olarak kendim gitgel yaptırdığım için köşelerde de silinmemiş ve kötü bir yer kalmıyor.

    👩 Gayet iyi siliyor, eğer camlarınız kirliyse mutlaka deterjan, sirke gibi türevleri kullanın. O şekilde performansı artıyor. Köşeler çok çok az kalıyor ama hiç sorun değil. Her evde olması gereken bir ürün.

    En iyi cam silme robotu listemizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Her bütçeye uygun en iyi cam temizleme robotu markaları ve modelleri ile zenginleştirdiğimiz içeriğimiz sayesinde cam temizleme bir dert olmaktan çıkacak. Daha güvenli ve sağlıklı bir temizlik sunan bu ürünler sizlere zamandan tasarruf etmenizi de sağlıyor.

    Cam silme robotu alırken dikkat edilmesi gerekenler 📌

    Cam silme robotu alırken dikkat edilmesi gerekenler 📌 Tam Boyutta Gör
    Cam silme robotu satın almayı düşünüyorsanız, karar vermeden önce göz önünde bulundurmanız gereken bazı önemli noktalar bulunuyor:
    • Emiş gücü
    • Pencere boyutu
    • Temizleme modları
    • Su haznesi
    • Güvenlik özellikleri
    • Fiyat
    • Şarj süresi
    • Ek özellikler (uzaktan kumanda, sesli komut vb.)

    En İyi Cam Silme Robotları Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 210624

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

    Profil resmi
    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    Bat-Man 4 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    iphone arama yaparken hoparlör açılıyor 2015 honda civic 1.6 i-vtec eco elegance yorumlar dead island definitive edition türkçe yama ford fiesta ünlem işareti sürekli ayakta duranlar için ayakkabı önerisi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 12
    Xiaomi Redmi 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Chromebook Spin 314 CP314-1H-C5DL
    Acer Chromebook Spin 314 CP314-1H-C5DL
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız