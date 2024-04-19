Cam temizleme robotu tavsiyesi için en iyi cam silme robotları (2024)

- En İyi Cam Silme Robotları 🤖
- 1️⃣ Ecovacs Winbot W1 Pro
- 2️⃣ Lifcasual 02491
- 3️⃣ Xiaomi Hutt DDC55
- 4️⃣ Fmart T9 Pro
- 5️⃣ Cambot WIN3030
- 6️⃣ Hobot 2S Dual
- 7️⃣ Hallow Cbtx
- 8️⃣ AlfaBot GLS400
- 9️⃣ Bosch Glassvac
- 🔟 QJJML cam temizleme robotu
- Cam silme robotu alırken dikkat edilmesi gerekenler 📌
- Yorumlar
Yorgun musunuz? Zamanınız mı az? Yoksa pencere temizliği sizi ürkütüyor mu? Cevabınız evetse, cam silme robotu aradığınız kurtarıcı ürün olabilir. Bu yenilikçi cihazlar, pencerelerinizi zahmetsizce ve mükemmel bir şekilde temizlemenizi sağlarken size zamandan ve enerjiden tasarruf ettiriyor. Peki en iyi cam silme robotu hangisi? Sizler için fiyat ve kullanıcı yorumlarını göz önüne alarak oluşturduğumuz listemizde her bütçeye uygun cam temizleme robotu tavsiyeleri bulacaksınız. Eğer kirli camlardan veya onları sürekli temizlemekten bıktıysanız işte sizin için derlediğimiz Peki en iyi cam silme robotu önerileri:
|Marka/Model 🧼
|Fiyat 🏷️
|Ecovacs Winbot W1 Pro
|16.999 TL
|Lifcasual 02491
|4.262 TL
|Xiaomi Hutt DDC55
|10.499 TL
|Fmart T9 Pro
|5.263 TL
|Cambot WIN3030
|7.899 TL
|Hobot 2S Dual
|22.274 TL
|Hallow Cbtx
|4.310 TL
|AlfaBot GLS400
|8.629 TL
|Bosch Glassvac
|2.495 TL
|QJJML cam silme robotu
|5.460 TL
Cam silme robotu yorumları dikkate alındığında; en iyi cam temizleme robotu markaları sıralamasında Ecovacs, Lifcasual ve Xiaomi öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek cam silme robotu önerileri olarak ise Ecovacs Winbot W1 Pro, Lifcasual 02491 ve Xiaomi Hutt DDC55 modelleri uygun fiyat, kalite ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla tavsiye ediliyor.
1️⃣ Ecovacs Winbot W1 Pro
- 0,30 ml su tankı
- 120dk çalışma süresi (2 saat şarj süresi)
- Akıllı rota planlama
- Mobil uygulama ile kontrol
- Konum hafızası
- 8 katmanlı güvenlik
- Kenar algılama teknolojisi
Ecovacs Winbot W1 Pro kullanıcı yorumları 💭
👨 Bu üründen daha ucuz olanlarda mevcut, ve tabii ki daha pahalı olanlarda. Bu urun fiyat/performans acısından gayet iyi. Cam silme robotu almak isteyip de şüphesi olanlara şiddetle tavsiye ediyorum.
👩 Kullanımı oldukça kolay. Satın almadan önce yorumları okuduğumda biraz endişeliydim. Ama sonuçlardan çok memnun kaldım. Tavsiye ederim. Elbette gürültü çıkarıyor, ama tamamen tolere edilebilir. Temizliği gayet iyi ancak bezlerini düzenli olarak yıkamanız veya değiştirmeniz gerekiyor.
2️⃣ Lifcasual 02491
Üç farklı şekilde cam temizleme yapabilen Lifcasual, elektrik gitse bile 20 dakika boyunca camda güvenle kalabiliyor. Duvar, masa, fayans gibi alanlarda da kullanılan cihaz, uzaktan kumandasıyla da kontrol edilebiliyor. 1 metrekarelik alanı 4 dakikada temizleyebilen ürün, 4,5 m'lik güvenlik halatı ve b vakum emilimi ile birlikte geliyor. Ürün dahili bataryası veya doğrudan prize bağlı olarak da kullanılabiliyor. Lifcasual 02491’in içerisinde su püskürtme mekanizması bulunmuyor. Bu noktada kullanacağınız cama veya cihazın temizleme bezlerine biraz temizlik sıvısı püskürtmeniz gerekiyor. Eğer camları belirli aralıklar siliyorsanız ve sadece hafif tozlanıyorsa bu sıvı püskürtmeye de gerek kalmıyor. Lifcasual, fiyatına göre en iyi cam silme robotu modellerinden birisi.
- 80W güç ve 60dB ses
- 1 metrekare alanı 4 dk’da temizleme
- 4,5 m'lik güvenlik halatı
- Uzaktan kumanda
- 20-30 dakika pil ile çalışma
- Elektrik kesintisi sonrasında 20 dakika yapışma süresi
- Cam, duvar, masa, fayans vb. alanlarla uyumlu
Lifcasual 02491 kullanıcı yorumları 💭
👨 Fiyatına göre gayet başarılı bir ürün. Köşeleri temizlemekte biraz sıkıntı yaşasa da bu işlerle uğraşmayı sevmeyenler için ucuz ve iyi bir çözüm. Tavsiye ederim.
👩 Daha iyi ürünler olsa da açıkçası benim isteğim camlardaki kirli görünüşü gidermesiydi. O yüzden bu ürünü tercih ettim. Ucuz olmasına rağmen öncesi ve sonrası farkı rahatlıkla anlaşılıyor. İşini iyi yapıyor.
3️⃣ Xiaomi Hutt DDC55
- 3800Pa güçlü emiş gücü
- Düşük gürültü
- Güç olmasa bile düşmeme
- Engelleri algılayan yapay zeka
- Akıllı yol planlaması
- Yüksek yoğunluklu fiber nano temizlik bezi
- Islak veya kuru zemin kullanımı
- Cam, fayans, ahşap kapı ve diğer pürüzsüz yüzeylerle uyumlu
Xiaomi Hutt DDC55 kullanıcı yorumları 💭
👨 Kesinlikle her evde olması gereken bir ürün. İlk önce tavana kadar olan dolap ve aynalarımda denedim. Sonuç mükemmel. Duvarımın bir kısmı çok lekelenmişti ve orda da sonuç mükemmel bayağı temizledi. Banyo fayanslarında denedim pırıl pırıl oldu. Son olarak cam ve açılır kapanır balkon camlarında denedim. Kesinlikle tavsiye ediyorum.
👩 Her eve lazım olan bir alet. Bu kadar iyi beklemiyordum. Camlar pırıl pırıl oldu. Köşeler biraz kalsa da o çok sorun değil. Elle temizlediğimden daha iyi temizliyor.
4️⃣ Fmart T9 Pro
- Otomatik su püskürtme
- Ultrasonik su püskürtme
- Yol izleme
- 3800 Pa emiş gücü
- Köşe algılama
- Uzaktan kumanda
- UPS güç sistemi
- 5 metre emniyet halatı
Fmart T9 Pro kullanıcı yorumları 💭
👨 Kullanımı oldukça kolay ve gerçekten çok temiz bir şekilde temizliyor. Beklediğimden biraz daha küçük olsa da depolama için bu bir avantaj. Ayrıca toplam 8 adet yıkanabilir temizlik bezi de var.
👩 Eğer apartmanda oturuyorsanız ve yüksek pencereleri silecekseniz kesinlikle bu ürünü öneriyorum. Biraz gürültü yapıyor ama iyi temizlediği için sorun değil.
5️⃣ Cambot WIN3030
- Fayans, mermer, parke yüzey uyumu
- 1 saat kesintisiz kullanım
- 65 dB gürültü seviyesi
- 2500 Pa emiş gücü
- iOS/Android uygulaması ile kontrol
- Uzaktan kumanda
- 4m emniyet halatı, 5m güç kablosu
Cambot WIN3030 kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürünü hemen denedim ve cam silme derdim artık kalmadı, çok güzel temizliyor. Vaktiniz varsa çok titizseniz temiz bir paspasla 2. katı kuru bir şekilde yapılsa da olur ama tek kat benim işimi çok rahat gördü. Yavaş değil gayet hızlı temizliyor ve sessiz. 10 numara beş yıldız her evde olmalı.
👩 Tam bir fiyat performans ürünü. 3 aydır kullanıyorum. Ayna ve pencere kapı camlarımda kullandım. Sürgülü pencerelerde elimizin ulaşamadığı yerlerde ideal. Çok güzel temizliyor pırıl pırıl yapıyor. Kesinlikle her eve lazım
6️⃣ Hobot 2S Dual
- Güçlü DC motor
- 70dB ses seviyesi
- Değiştirilebilir su deposu
- Sesli ve akıllı telefon kontrolü
- OTA güncellemeleri
- Tek tuşla çalıştırma
- UPS güç sistemi ve 4,5 metre güvenlik halatı
- Akıllı rota planlama
- Üstün köşe temizliği
- Çift ultrasonik sprey
Hobot 2S Dual kullanıcı yorumları 💭
👨 Biraz yavaş olması dışında her şey çok iyi. Silinmesi tehlikeli yüksek kat oturanlar için bence muhteşem kolaylıklı bir ürün. Keşke daha önce alsaydım.
👩 Ürünün gerçekten bu kadar işe yarayacağını düşünmemiştim. Cam balkonum pırıl pırıl oldu. Telefon uygulaması da Türkçe yapılabiliyor. Bu arada kullanım kılavuzunda yazdığı şekilde kullanmaya özen gösterin. En iyi performans öyle alınıyor.
7️⃣ Hallow Cbtx
- Hızlı kurulum ve temizleme
- 20-30 dakika temizlik süresi
- Sağ ve sol, yukarı ve aşağı temizleme yönü
- Uzaktan kumanda
- Dahili güvenlik halatı
Hallow Cbtx kullanıcı yorumları 💭
👨 Biraz yavaş ancak ulaşamadığım yerlerde çok kullanışlı. Şimdiye kadar ürün çok güzel memnun kaldım. Tavsiye ederim.
👩 Pratik. Özellikle büyük camlarda faydalı. Başında beklemek dezavantaj görünebilir ama elle ulaşamadığınız yerleri sildiğini düşündüğünüz zaman buna değer. Köşeleri tekrar silmek gerekebiliyor Mükemmel temizlik ummayın ama camlarda yeterli bir temizlik sağlıyor. Bence parasına değer.
8️⃣ AlfaBot GLS400
- İki taraflı su püskürtme
- 40 dakikalık UPS koruma
- Farklı yol modları (N, Z, N + Z)
- AI akıllı planlama
- ıslak ve kuru temizleme
- 65 dB’in altında ses
AlfaBot GLS400 kullanıcı yorumları 💭
👨 Ulaşılması zor ve kirli pencerelerde kullanıyorum ve oldukça memnunum. UPS batarya olması elektrik kesildiğinde cihazın düşmemesine yarıyor.
👩 Yakınlarda inşaat var ve sürekli camlar kirleniyor. AlfaBot’un elime ulaşması zaman alsa da kullandığım kadarıyla işini iyi yapıyor. Şimdilik memnunum.
9️⃣ Bosch Glassvac
- Bosch Automotive lastik kaplama
- Kompakt tasarım
- Tek bir şarj 30 dakika kullanım
- Geniş aksesuar seçeneği
- Ayna, cam, fayans ve banyo için uygun
- Sessiz çalışma
- İz bırakmadan temizleme
Bosch Glassvac kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürünü evin camları için almıştım ve gayet güzel verim aldım. Bunun yanında sıfır aracımın kaportasında denedim ve en ufak bir çizik bırakmadan da aracımı yıkama sonunda kuruttu. Yani bu ürün sadece evin camlarında değil aynı zamanda arabanın kaporta ve camlarında da yıkama sonrası gönül rahatlığıyla kullanılabilir.
👩 Senelerdir alıp almamak konusunda kararsızdım, alıp denedikten sonra keşke daha önce alsaymışım dedirtti. Diger marka ile arasında kalmıştım bosch tercih ettim çekim gücü vs gayet başarılı. Artık en sevmediğim cam silme işini ışık hızında yapıyorum.
🔟 QJJML cam temizleme robotu
- Akıllı rota planlama
- Z tipi, N tipi, N / Z tipi 3 pencere temizleme modu
- 3000Pa güçlü emiş
- Kenar algılama sessörü
- 4,5m güçlü güvenlik halatı
- Dahili UPS batarya (Elektrik olmadan 20 dakika ekstra süre)
- Uzaktan kumanda
QJJML cam temizleme robotu kullanıcı yorumları 💭
👨 Cihaz tek kelime ile mükemmel... 10. kat camlarım konusunda artık içim rahat en güzel performansı sadece su ile sislendirdiğim camlarımı kuru bezi ile sildirerek aldım. Köşelerde manuel olarak kendim gitgel yaptırdığım için köşelerde de silinmemiş ve kötü bir yer kalmıyor.
👩 Gayet iyi siliyor, eğer camlarınız kirliyse mutlaka deterjan, sirke gibi türevleri kullanın. O şekilde performansı artıyor. Köşeler çok çok az kalıyor ama hiç sorun değil. Her evde olması gereken bir ürün.
En iyi cam silme robotu listemizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Her bütçeye uygun en iyi cam temizleme robotu markaları ve modelleri ile zenginleştirdiğimiz içeriğimiz sayesinde cam temizleme bir dert olmaktan çıkacak. Daha güvenli ve sağlıklı bir temizlik sunan bu ürünler sizlere zamandan tasarruf etmenizi de sağlıyor.
Cam silme robotu alırken dikkat edilmesi gerekenler 📌
- Emiş gücü
- Pencere boyutu
- Temizleme modları
- Su haznesi
- Güvenlik özellikleri
- Fiyat
- Şarj süresi
- Ek özellikler (uzaktan kumanda, sesli komut vb.)
En İyi Cam Silme Robotları Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 210624Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)