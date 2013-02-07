LookCircle, yeni "Prime Circle XT-F" sinema lens serisini duyurdu





Ürettiği profesyonel video ekipmanları ile tanınan LookCircle firması, Zeiss ZF.2 lens serisi üzerine kurulu Prime Circle XT-F serisini duyurdu.

LookCircle tarafından duyurulan Prime Circle XT-F serisi, Nikon uyumlu profesyonel sinema lenslerinden oluşuyor. Zeiss ZF.2 serisi lensleri üzerine kurulmuş olan sistem, profesyonel anlamda video çeken kişilerin ihtiyaçlarına göre özel olarak hazırlanmış durumda. Zeiss'in harika optik kalitesi üzerine geliştirilen seri, özellikle hafif ve kaliteli malzemeden üretilmiş. Video çekimleri sırasındaki en önemli konulardan olan netleme amaçlı özel aparatlar içeren lensler, hızlı netleme takibi açısından da büyük kolaylıklar sağlıyor. Lenslerin üzerine özel diyafram ayarları ve ekstra aparatlar takacak yerler de ekleyen firma, video için ihtiyaç duyulan hemen hemen her şeyi kullanıcılara sunuyor.





Her türlü farklı ihtiyaca göre hazırlanmış 10 ayrı lensten oluşan set, firmanın resmi sitesi üzerinden toplu halde ya da tek tek satın alınabiliyor.





http://nikonrumors.com/2013/02/06/new-prime-circle-xt-f-cine-style-lenses-with-nikon-f-mount-by-lockcircle.aspx/