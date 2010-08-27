Lotus'tan hibrit teknolojili süper-spor otomobil: Evora 414E Hybrid

Yakıtla çalışan konvansiyonel motorların, elektrikli motor teknolojisiyle buluştuğu hibrit otomobillerin yollardaki temsilci sayısı birkaç taneyi geçmese de konu yüksek hızlı spor otomobiller olduğunda, çok daha fazla sayıda seçeneğin olduğunu hatta bir o kadarının da yakında yollara çıkacağını söyleyebiliriz. Son yıllarda küçük, hafif ve hızlı otomobillerle gündemde olan Lotus, ürün gamındaki en yeni model olan Evora'nın hibrit versiyonu için hazırlık çalışmalarına başlamış durumda. İngiliz otomobil üreticisinin "Project Eagle" kod adıyla geliştirmeye başladığı Evora, ilk defa 2009 yılında yollara çıkmış ve kompakt boyutlu spor otomobil kategorisinde yer almasına rağmen 2+2 kişlik oturma kapasitesiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Toyota'nın geliştirdiği 276 beygir gücündeki 3.5 litre V6 motordan güç alan otomobil, EPA'nın verilerilerine göre şehir için kullanımda bir galon benzinle 24 mil, şehirlerarası kullanımda ise bir galon benzinle 31 mil gidebiliyor. Hazırlık çalışmaları devam eden ancak üretime girip girmeyeceği henüz netlik kazanmayan hibrit versiyonda ise hem yakıt tasarrufunun arttırılması hem de emisyon değerlerinin Avrupa Birliği tarafından ilerisi için planlanan yeni değerlerin altına çekilmesi hedefleniyor.

Evora'nın hibrit versiyonu ile birlikte yeni bir "yeşil dostu" yaklaşım benimsemesi beklenen Lotus, finansman desteği için hükümete bağlı Teknoloji Strateji Masası'na destek başvurusu yapmış durumda. Evora 414E kod adına sahip olan hibrit araçtan iki prototip üretmek için başvuru yapan Lotus, talebinin geri çevrilmesi halinde sadece tek bir prototip üretmeyi planlıyor. Toplamda 407 beygir güç üretebilen araçta arka tekerleklere bağlı olan iki elektrik motoru ve bu motorları beseleyen litum-iyon piller bulunuyor. Sahip olduğu piller sayesinde elektrik motoru ile 35 mil gidebildiği belirtilen Evora'nın hibrit versiyonu, piller tükendikten sonra benzinli motora geçerek yaklaşık 300 mil daha gidebiliyor. 0-100 Km hızlanmasını 4 saniyenin altında gerçekleştirebileceği belirtilen hibrit aracın, üretime girdiği takdirde, 73,500 dolar (yurt dışı için) seviyesinden satılan standart Evora modeline göre daha yüksek bir etiket fiyatıyla kullanıma sunulması bekleniyor.