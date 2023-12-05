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    BYD'nin yaklaşık 8 bin araç taşıyan yeni Ro-Ro gemisi kullanıma hazır

    7700 araç taşıma kapasitesi ve çift yakıtlı güç sistemiyle öne çıkan 200 metrelik yeni Ro-Ro gemisi, BYD'nin Avrupa'ya araç ihracatını hızlandıracak.            
    BYD'nin yaklaşık 8 bin araç taşıyan Ro-Ro gemisi kullanıma hazır Tam Boyutta Gör
    Denizaşırı ülkelerde büyüme hedefiyle yoluna devam eden Çinli elektrikli araç devi BYD, bu kapsamda siparişini verdiği sekiz yeni Ro-Ro gemisinden ilkini teslim aldı. Denizdeki yedi günlük test sürecini tamamlayan Explorer 1 isimli gemi, tek seferde 8 bine yakın araç taşıyabiliyor.

    Guangzhou Shipbuilding International tarafından üretilen gemi, daha temiz emisyon için dual-fuel yani çift yakıtlı olarak geliştirilmiş. Bu da demek oluyor ki gemi, hem LNG hem de dizel yakıt ile çalışabiliyor. BYD'nin Avrupa'ya ihracatını hızlandıracak olan gemi 199.9 metre uzunluk, 38 metre genişlik, 9 metre draft (tam yüklüyken su altında kalan kısım) ve 18.5 knot (34,3 km/s) seyir hızıyla dikkat çekiyor.

    LNG yani sıvılaştırılmış doğal gaz ile çalışabilmesi sayesinde deniz taşımacılığında temiz enerji kullanımına yönelik önemli bir adım olarak görülen gemide ilk kez şaft jeneratörü ile batarya sisteminin birleştirildiği ifade ediliyor. Explorer 1'de ayrıca enerji tasarruflu cihazlar, sürtünmeyi azaltan önlemler ve kirlenme önleyici boya gibi enerji tasarrufu sağlayan önlemler de dikkat çekiyor.

    Daha önce çıkan haberler BYD'nin 7700 araç taşıma kapasitesine sahip sekiz Ro-Ro gemisi sipariş ettiğini gösteriyor. Bunlardan altı tanesinin üretiminin onaylandığı, iki tanesinin ise opsiyon olarak sözleşmeye eklendiği belirtiliyor. Yerel medyanın haberlerine göre bu siparişin maliyeti 5 milyar Yuan yani güncel kurla 700 milyon ABD dolarına denk geliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 saat önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    siskojahrein 1 gün önce

    çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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