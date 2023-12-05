BYD'nin yaklaşık 8 bin araç taşıyan yeni Ro-Ro gemisi kullanıma hazır

Tam Boyutta Gör Denizaşırı ülkelerde büyüme hedefiyle yoluna devam eden Çinli elektrikli araç devi BYD, bu kapsamda siparişini verdiği sekiz yeni Ro-Ro gemisinden ilkini teslim aldı. Denizdeki yedi günlük test sürecini tamamlayan Explorer 1 isimli gemi, tek seferde 8 bine yakın araç taşıyabiliyor.

Guangzhou Shipbuilding International tarafından üretilen gemi, daha temiz emisyon için dual-fuel yani çift yakıtlı olarak geliştirilmiş. Bu da demek oluyor ki gemi, hem LNG hem de dizel yakıt ile çalışabiliyor. BYD'nin Avrupa'ya ihracatını hızlandıracak olan gemi 199.9 metre uzunluk, 38 metre genişlik, 9 metre draft (tam yüklüyken su altında kalan kısım) ve 18.5 knot (34,3 km/s) seyir hızıyla dikkat çekiyor.

LNG yani sıvılaştırılmış doğal gaz ile çalışabilmesi sayesinde deniz taşımacılığında temiz enerji kullanımına yönelik önemli bir adım olarak görülen gemide ilk kez şaft jeneratörü ile batarya sisteminin birleştirildiği ifade ediliyor. Explorer 1'de ayrıca enerji tasarruflu cihazlar, sürtünmeyi azaltan önlemler ve kirlenme önleyici boya gibi enerji tasarrufu sağlayan önlemler de dikkat çekiyor.

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Daha önce çıkan haberler BYD'nin 7700 araç taşıma kapasitesine sahip sekiz Ro-Ro gemisi sipariş ettiğini gösteriyor. Bunlardan altı tanesinin üretiminin onaylandığı, iki tanesinin ise opsiyon olarak sözleşmeye eklendiği belirtiliyor. Yerel medyanın haberlerine göre bu siparişin maliyeti 5 milyar Yuan yani güncel kurla 700 milyon ABD dolarına denk geliyor.

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BYD'nin yaklaşık 8 bin araç taşıyan Ro-Ro gemisi kullanıma hazır