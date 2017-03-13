Lüks telefon markası Vertu’nun sahibi artık bir Türk

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Bir dönem Türkiye’nin en zengin ve bilinen isimlerinden olan Uzan Ailesi, yurt dışındaki varlıklarını ve ticari ilişkilerini sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump dahil birçok büyük şirket ile davalık olan Uzanlar, bu kez bir satın alma ile gündemde.

Ailenin küçük ismi Hakan Uzan, Kıbrıs’taki şirketi Baferton Ltd. üzerinden lüks akıllı telefon markası Vertu’yu satın aldı. İngiltere merkezli şirketin satın alma haberini de İngiliz The Daily Telegraph gazetesi yazdı. Hakan Uzan’ın şirketi, bu satın alma için 50 milyon sterlin yani yaklaşık 230 milyon Türk Lirası ödeme yaptı.

Uzan ailesini “sürgündeki gizemli Türk iş hanedanı” olarak niteleyen gazete, Uzan Ailesi’nin şirketin eski sahibi Nokia ve ABD Başkanı Donald Trump ile davalık olduğunu yazdı. Vertu, 2014 yılında 110 milyon sterlinlik satışına karşılık 53 milyon sterlin zarar etmiş.

Vertu yöneticilerinden Gordon Watson, satışa ilişkin yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanmış: "Baferton bizim vizyonumuzu paylaşıyor: Her yıl 1.5 milyar akıllı telefonun satıldığı dünyada yüksek kaliteli, ayrıcalıklı ve özel hizmetleri bulunan ürünlere talep var. Baferton ile birlikte Vertu'yu geliştireceğiz."