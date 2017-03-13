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Lüks telefon markası Vertu’nun sahibi artık bir Türk

Hakan Uzan, tanesi 200 bin liraya satılan lüks telefon markası Vertu’yu satın aldı. The Daily Telegraph gazetesinin iddiası ve diğer önemli detaylar yazımızda:
2 yıl
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55
Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Lüks telefon markası Vertu’nun sahibi artık bir Türk
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Bir dönem Türkiye’nin en zengin ve bilinen isimlerinden olan Uzan Ailesi, yurt dışındaki varlıklarını ve ticari ilişkilerini sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump dahil birçok büyük şirket ile davalık olan Uzanlar, bu kez bir satın alma ile gündemde.

Ailenin küçük ismi Hakan Uzan, Kıbrıs’taki şirketi Baferton Ltd. üzerinden lüks akıllı telefon markası Vertu’yu satın aldı. İngiltere merkezli şirketin satın alma haberini de İngiliz The Daily Telegraph gazetesi yazdı. Hakan Uzan’ın şirketi, bu satın alma için 50 milyon sterlin yani yaklaşık 230 milyon Türk Lirası ödeme yaptı.

Uzan ailesini “sürgündeki gizemli Türk iş hanedanı” olarak niteleyen gazete, Uzan Ailesi’nin şirketin eski sahibi Nokia ve ABD Başkanı Donald Trump ile davalık olduğunu yazdı. Vertu, 2014 yılında 110 milyon sterlinlik satışına karşılık 53 milyon sterlin zarar etmiş.

Vertu yöneticilerinden Gordon Watson, satışa ilişkin yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanmış: "Baferton bizim vizyonumuzu paylaşıyor: Her yıl 1.5 milyar akıllı telefonun satıldığı dünyada yüksek kaliteli, ayrıcalıklı ve özel hizmetleri bulunan ürünlere talep var. Baferton ile birlikte Vertu'yu geliştireceğiz."


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eAkman 2 yıl en beğenilen
Parayı ödemişler mi bari?
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aycibin 2 yıl KaleyDeskop
KaleyDeskop
ülkemi nasıl sömürmüşlerse bitmiyor paraları.

uzan sömürdü de kimse inkar etmiyordu.uzan sonrasında tek değişen çalmak meşrulaştırıldı.
KaleyDeskopülkemi nasıl sömürmüşlerse bitmiyor paraları.uzan sömürdü de kimse inkar etmiyordu.uzan sonrasında tek değişen çalm...
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Yanıtla +76
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KaleyDeskop 2 yıl
ülkemi nasıl sömürmüşlerse bitmiyor paraları.
1 Yanıt Yanıtla +66
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alemburda34 2 yıl
Ulan ya adamların Motorola'ya bile borcu vardı. Hesapları bulana kadar az maillleri taramamışlardı :D
finans.mynet.com/...
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alaz1903 2 yıl
Motorola has disliked this :D
Motorola bunu beğenmedi.
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mavizaman 2 yıl
uzanlar da kırmızı bülten yok muydu?
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Zafer Kemal 2 yıl
O sene Uzan seçilseydi ve benim tabirimle islami mağduriyet siyaseti hiç bu ülkenin başına çökmeseydi hiç uğramasaydı keşke diyorum.
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ECDAD_OSMANLI 2 yıl Zafer Kemal
Zafer Kemal
O sene Uzan seçilseydi ve benim tabirimle islami mağduriyet siyaseti hiç bu ülkenin başına çökmeseydi hiç uğramasaydı keşke diyorum.

peşinden git ara bul uzan abini
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wolf silver 2 yıl
Her ne kadar meseleyi tam olarak bilmiyorsakta Uzan Motorolayi dolandırdigindan beri Motorola şirketi Kendine gelemedi. Darısı Apple nin başına ??????
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DH Misafiri 2 yıl
cem uzan ne kadar kötü şeylerde yapmış olsa severim kendilerini haksızlığa uğradığı yerlerde oldu :D motorolayı dolandıran tek türk :D
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atakansah 2 yıl
Vay be uzan kötü şimdikiler melekmiş vay beee.
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berkerden 2 yıl
Bir iphone çıkarsınlar da bu işten, ülkece sevinelim. Marka adı, algısı vs. bu iş için gayet uygun.
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atilasat 2 yıl
insan gerçekten hayret ediyor.
uzanlar dolandırır falan diyenler neye göre bunu diyor acaba? bütün medyası bir oldu mahkemesi müfettişi adamı sürgün etti. varsaydı bir borcu şirketleeine el koy al.sadece telsim bile milyar dolarlara satıldı zamanında. bunlar madem suçlu nasıl oluyorda hepsi de kaçak? uzanların bitirilme sebebi siyasidir. aydın doğan boyun eğdi ki uzanlar gibi olmasın.
benden bişey dolandırmadı. bana bir faydası da olmadı. ama sonuçta bu uzanlar milli şirketlerdi. şimdi vodafone olacağına telsim olaydı.o eski star olaydı da parliament cinema clup'te film izleseydik.
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Sunstorms 2 yıl atilasat
Meyve veren ağaç taşlanır! Bu durumda yandaş olmayan...
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Takeshi Kovacs 2 yıl
Uzan ailesinin tabi ki savunulacak yanı yok ama Uzan ailesini bitirip tüm paralarına çöken Fetö ve akpyide unutmamak lazım, ülkeyi daha iyi hale mi getirdiler yoksa daha kötüye mi? Cem Uzan iş adamıydı yerine gelenler tüccar fark bundan ibaret
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