Turkcell’den dış ticarette Türk Lirası hamlesi

Bu noktada özellikle teknoloji şirketleri tarafında sessizlik hakimken Turkcell’den önemli hamle geldi. Ülkemizin en büyük telekomünikasyon şirketlerinden olan Turkcell, en önemli iş ortaklarından biri olan Huawei ile yerel para üzerinden anlaşma yaptı.
Çin Merkez Bankası ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın gerçekleştirdiği swap anlaşması sayesinde dolar hiç hesaba katılmadan Türk Lirası ve Çin Yuanı üzerinden ticari faaliyetler yürütülebilecek. Bu odakta konuşan Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülten Aksu şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’nin Turkcell’i olarak bizler bu doğrultuda üzerimize düşeni yapma konusunda istekliliğimizi en başından beri belirtip yabancı para cinsinden olan yatırım harcamalarımızı, ürün ve hizmet alımlarımızı ve kira sözleşmelerimizi Türk Lirası’na çevirmeye yönelik çalışmalarımızı başlattığımızı daha önce duyurmuştuk. Bu kapsamda yurtdışı tedarikçilerimizle olan ekipman alımı işlemlerimizde de yerel para birimi veya Türk Lirası ile işlem yapılması için girişimlerimizi hızlandırdık. Tüm bu söylediklerimizin bir karşılığı olarak ürün ve hizmet satın alımlarımızda çalışmakta olduğumuz iş ortağımız Huawei firması ile yerel para birimi cinsinden ilk ticari işlemimizi gerçekleştirmiş olmanın sevinci içerisindeyiz. Bu vesileyle gerek bahsettiğimiz ülke gelişimine olan katkıyı sağlamanın, gerekse de bu yolda özel sektöre öncülük etmenin gururunu yaşıyoruz.”
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ÇOK BİLİGİLİ SN. BİLGİSİZLER TOPLANMIŞ GENE BU TARZ DURUMLARDA İKİ ÜLKENİN PARA BİRİMLERİ ÜZERİNDEN ANLAŞMALAR YAPILIR VE
ÖRN: TÜRK TL'Sİ İLE ÇİN YUAN'I BAZ ALINIR.
DEDİĞİNİZ GİBİ DOLARI TL'YE ÇEVİR TL OLARAK ÖDE DİYE BİR SİSTEM YOKTUR #EVET BAŞKA SORUNUZ VARSA ALALIM