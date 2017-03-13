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Turkcell’den dış ticarette Türk Lirası hamlesi

Turkcell, son dönemde hükümet yetkilileri nezdinde yapılan Türk Lirası çağrısına kulak verdi ve kendi sektörü adına öncü olabilecek bir anlaşmaya imza attı. İşte konuya dair detaylar:
2 yıl
4,7b
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15
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Turkcell’den dış ticarette Türk Lirası hamlesi

Türk Lirası kullanımı yaygınlaştırmak ve TL’nin itibarını artırmak adına son dönemde birçok kurum, dolar ve diğer yabancı para cinsinden elinde bulundurduğu varlıklarını Türk Lirasına çevirmeye başlamış ve Merkez Bankası’nın üzerindeki döviz yükünü bir nebze azaltmıştı.

Bu noktada özellikle teknoloji şirketleri tarafında sessizlik hakimken Turkcell’den önemli hamle geldi. Ülkemizin en büyük telekomünikasyon şirketlerinden olan Turkcell, en önemli iş ortaklarından biri olan Huawei ile yerel para üzerinden anlaşma yaptı.

Çin Merkez Bankası ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın gerçekleştirdiği swap anlaşması sayesinde dolar hiç hesaba katılmadan Türk Lirası ve Çin Yuanı üzerinden ticari faaliyetler yürütülebilecek. Bu odakta konuşan Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülten Aksu şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’nin Turkcell’i olarak bizler bu doğrultuda üzerimize düşeni yapma konusunda istekliliğimizi en başından beri belirtip yabancı para cinsinden olan yatırım harcamalarımızı, ürün ve hizmet alımlarımızı ve kira sözleşmelerimizi Türk Lirası’na çevirmeye yönelik çalışmalarımızı başlattığımızı daha önce duyurmuştuk. Bu kapsamda yurtdışı tedarikçilerimizle olan ekipman alımı işlemlerimizde de yerel para birimi veya Türk Lirası ile işlem yapılması için girişimlerimizi hızlandırdık. Tüm bu söylediklerimizin bir karşılığı olarak ürün ve hizmet satın alımlarımızda çalışmakta olduğumuz iş ortağımız Huawei firması ile yerel para birimi cinsinden ilk ticari işlemimizi gerçekleştirmiş olmanın sevinci içerisindeyiz. Bu vesileyle gerek bahsettiğimiz ülke gelişimine olan katkıyı sağlamanın, gerekse de bu yolda özel sektöre öncülük etmenin gururunu yaşıyoruz.”


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mustafaaydemir 2 yıl en beğenilen 12 Angry Men
12 Angry Men

Göz boyamaktan başka bir şey değil, güncel kuru tl ye çevirip öyle alacaklar fark eden bir şey yok.

ÇOK BİLİGİLİ SN. BİLGİSİZLER TOPLANMIŞ GENE BU TARZ DURUMLARDA İKİ ÜLKENİN PARA BİRİMLERİ ÜZERİNDEN ANLAŞMALAR YAPILIR VE
ÖRN: TÜRK TL'Sİ İLE ÇİN YUAN'I BAZ ALINIR.
DEDİĞİNİZ GİBİ DOLARI TL'YE ÇEVİR TL OLARAK ÖDE DİYE BİR SİSTEM YOKTUR #EVET BAŞKA SORUNUZ VARSA ALALIM
12 Angry MenGöz boyamaktan başka bir şey değil, güncel kuru tl ye çevirip öyle alacaklar fark eden bir şey yok.ÇOK BİLİ...
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1 Yanıt Yanıtla +26
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12 Angry Men 2 yıl
Göz boyamaktan başka bir şey değil, güncel kuru tl ye çevirip öyle alacaklar fark eden bir şey yok.
1 Yanıt Yanıtla +24
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biktimmk 2 yıl
Tabii sadece mobil data açık olunca bile saniyede 1 tl kesen firma aferin ensar vakıfcıları
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eric13 2 yıl
Adam cok zeki hem Capsle yaziyor hemde gizlice evet hashtagi yerlestiriyor, boyle uber zekayla kimse basedemez
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nofearl 2 yıl
Kelime oyunu
"Bu kapsamda yurtdışı tedarikçilerimizle olan ekipman alımı işlemlerimizde de yerel para birimi veya Türk Lirası ile işlem yapılması için girişimlerimizi hızlandırdık"
Huawei turk lirasını napsın, sonuç olarak
"Huawei firması ile yerel para birimi cinsinden ilk ticari işlemimizi gerçekleştirmiş olmanın sevinci içerisindeyiz."
Tercümesi: ödemeler yuan ile.
TL dolara karşı 6 ayda %26, yuana karşı %20 değer kaybetmiş. (yuan dolara karşı %6 değer kaybettiği için)
Herhalde merkez bankasından dolar çıkmayacağı için avantaj olacak diyorlar ama ha dolar ha euro çıkmış ha yuan, açık oldukça (biz üretip satmadıkça) paramızın değeri bütün para birimlerine karşı düşüyor?
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adnan96 2 yıl
bence olay şöyle oluyor bu anlaşmalar uzun vadeli olduğu için dolar üzerinden anlaşırlarsa ödeme zamanları geldiğinde güncel dolar kuru üstünden ödeme yapılıyor ama şimdi TL üzerinden anlaşma yaptıklarına göre ödeyecekleri rakam sabitlenmiş oluyor. benim anladığım bu ve yararı olabilecek tek açıklamasıda bu gibi geldi yanlışım varsa düzeltin lütfen gerçekten merak ettim TL üzerinden anlaşma yapınca ne kadar faydası oluyor diye
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aktorun 2 yıl
Birşey merak ettim. Biz Huawei'e YUAN mı ödeme yapacağız bu durumda? Yoksa TL mi?
Eğer TL ise Huawei o TL'leri ne yapacak? Türkiye'den ne satın alacak?
Eğer YUAN ise, biz o YUAN'ları nereden bulacağız? Çin'e ne satarak YUAN kazanacağız?
Ben Çin'le bizim aramızdaki ticaretin büyük oranda tek yönlü olduğunu sanıyordum. Yani biz Çin'den sürekli, bir şeyler alıyoruz?
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mipa90 2 yıl
2008 de kendilerinin getirdiği yasayı hiçe sayıp dışarı çıkan sonrada bu olayı evet propogandası için kullanan aklı sıra uyanıklık yapıp #HAYIRsever, vatanına düşkün insanlarla kendini bir tutan, kafasındaki nöronlar hariç her şeyi kullanan bir de kendini akıllı sanan insanlar var.
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mehmedaltair 2 yıl
Ee sonuçta iki para birimi de dolara endeksli değil mi? Sadece aradaki doları kaldırmış oluyorlar gibi geldi bana
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gun 2 yıl 12 Angry Men
Merkez bankaları destek vermeden bu iş olmaz verdiğine göre artık yapılabilir doların pek bir anlamı kalmaz iki ülkenin arasındaki ticari ilişkiler ve ülkelerin dünyadaki durumu önem kazanır.
Dediğiniz gibi çevir yapıştır değil yani.
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12 Angry Men 2 yıl
Göz boyamaktan başka bir şey değil, güncel kuru tl ye çevirip öyle alacaklar fark eden bir şey yok.
2 Yanıt Yanıtla +24
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mustafaaydemir 2 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

Göz boyamaktan başka bir şey değil, güncel kuru tl ye çevirip öyle alacaklar fark eden bir şey yok.

ÇOK BİLİGİLİ SN. BİLGİSİZLER TOPLANMIŞ GENE BU TARZ DURUMLARDA İKİ ÜLKENİN PARA BİRİMLERİ ÜZERİNDEN ANLAŞMALAR YAPILIR VE
ÖRN: TÜRK TL'Sİ İLE ÇİN YUAN'I BAZ ALINIR.
DEDİĞİNİZ GİBİ DOLARI TL'YE ÇEVİR TL OLARAK ÖDE DİYE BİR SİSTEM YOKTUR #EVET BAŞKA SORUNUZ VARSA ALALIM
1 Yanıt Yanıtla +26
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Xeblion 2 yıl
Vodafone UK Turkcell i kıskanıyor
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biktimmk 2 yıl
Tabii sadece mobil data açık olunca bile saniyede 1 tl kesen firma aferin ensar vakıfcıları
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