Turkcell’den dış ticarette Türk Lirası hamlesi





Türk Lirası kullanımı yaygınlaştırmak ve TL’nin itibarını artırmak adına son dönemde birçok kurum, dolar ve diğer yabancı para cinsinden elinde bulundurduğu varlıklarını Türk Lirasına çevirmeye başlamış ve Merkez Bankası’nın üzerindeki döviz yükünü bir nebze azaltmıştı.

Bu noktada özellikle teknoloji şirketleri tarafında sessizlik hakimken Turkcell’den önemli hamle geldi. Ülkemizin en büyük telekomünikasyon şirketlerinden olan Turkcell, en önemli iş ortaklarından biri olan Huawei ile yerel para üzerinden anlaşma yaptı.

Çin Merkez Bankası ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın gerçekleştirdiği swap anlaşması sayesinde dolar hiç hesaba katılmadan Türk Lirası ve Çin Yuanı üzerinden ticari faaliyetler yürütülebilecek. Bu odakta konuşan Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülten Aksu şu ifadeleri kullandı: “Türkiye’nin Turkcell’i olarak bizler bu doğrultuda üzerimize düşeni yapma konusunda istekliliğimizi en başından beri belirtip yabancı para cinsinden olan yatırım harcamalarımızı, ürün ve hizmet alımlarımızı ve kira sözleşmelerimizi Türk Lirası’na çevirmeye yönelik çalışmalarımızı başlattığımızı daha önce duyurmuştuk. Bu kapsamda yurtdışı tedarikçilerimizle olan ekipman alımı işlemlerimizde de yerel para birimi veya Türk Lirası ile işlem yapılması için girişimlerimizi hızlandırdık. Tüm bu söylediklerimizin bir karşılığı olarak ürün ve hizmet satın alımlarımızda çalışmakta olduğumuz iş ortağımız Huawei firması ile yerel para birimi cinsinden ilk ticari işlemimizi gerçekleştirmiş olmanın sevinci içerisindeyiz. Bu vesileyle gerek bahsettiğimiz ülke gelişimine olan katkıyı sağlamanın, gerekse de bu yolda özel sektöre öncülük etmenin gururunu yaşıyoruz.”