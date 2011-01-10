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MSI X68 çipsetli yeni nesil Intel anakartını gösterdi

8 yıl
14,3b
1
26
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI X68 çipsetli yeni nesil Intel anakartını gösterdi
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Tüketici Elektroniği Fuarı'nın en dikkat çekici isimlerinden birisi olan MSI, Intel'in X68 çipsetini kullanan anakart prototipini de gösterdi. Bilindiği üzere Intel, Sandy Bridge platformunu ilk etapta giriş seviyesinden performans segmentine kadar ürün aralığı için hazırladığı ve henüz bu platformda yüksek performans sınıfı çözümler sunmadı.

Yılın ikinci yarısında LGA2011 platformunu duyurmaya ve bu kapsamda X68 çipsetini pazara sunmaya hazırlanan Intel'in hazırlıkları devam ediyor. İşte bu hazırlıklar çerçevesinde, anakart üreticileri X68 tabanlı yeni model geliştirme çalışmalarını sürdürürken, CES 2011'i fırsat bilen MSI, erken mühendislik örneği anakart prototipini basına gösterdi.

Big Bang serisi altında sunulması beklenen yeni anakartın soket dışındaki diğer detayları gizlendiğinden teknik özellikleri hakkında birşeyler söylemek şu an için oldukça zor. Ancak gelen bilgilere göre Military Class II serisi yüksek kaliteli komponentlerle donatılan anakart, üç adet PCIe x16 slotu ile Crossfire X ve SLI kurulumlarına da olanak tanıyor.

Üzerinde dördü SATA-III ve altısı SATA-II olmak üzere toplamda 10 adet SATA portu bulunan ve iki adet USB 3.0 konnektörü ile donatılan Big Bang X68, LGA1366 formundaki Core i7-900 serisi işlemcilerin yerini alacak ve modeline göre 8 çekirdekli olacak yüksek performanslı Sandy Bridge işlemcilerine ev sahipliği yapacak.

MSI X68 çipsetli yeni nesil Intel anakartını gösterdi
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MSI X68 çipsetli yeni nesil Intel anakartını gösterdi
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DH Misafiri 8 yıl
X38 - X48 - X58 ve şimdi de X68 .Intel' in xtreme serisi çipsetleri tam bir baş belası...
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H34RTL3SS 8 yıl
ram yuwaları işlemcinin iki yanına ikişer adet konumlandırılmış gibi deişik bi tasarım olcak belliki
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devrimdoga 8 yıl
İntel neden geriye dönük sistem yapmıyor ? mesela am2+ anakartı olan bir insan anakartına p2 965 BE bile takabilirken soket 1366 lı ve 1156 lı olanlar yandı mı yani ? Bence böyle yaparlarsa kâr elde etmekten çok zarar edecekler çünkü hala 775 kullanıp memnun olanlar var, neden adamlar az performans alıp tonla para harcasınlar ?
Not:Sondaki cümle ev-oyun pc kullananlar için geçerli :D
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Elektroterm 8 yıl

devrimdoga

İntel neden geriye dönük sistem yapmıyor ? mesela am2+ anakartı olan bir insan anakartına p2 965 BE bile takabilirken soket 1366 lı ve 1156 lı olanlar yandı mı yani ? Bence böyle yaparlarsa kâr elde etmekten çok zarar edecekler çünkü hala 775 kullanıp memnun olanlar var, neden adamlar az performans alıp tonla para harcasınlar ?

Not:Sondaki cümle ev-oyun pc kullananlar için geçerli :D


Müşteriler böyle almaya meraklı olduktan sonra neden geriye dönük uyumlu yapsın.
Eğer öyle yapsa sadece işlemci satacak, ama böyle yapınca anakart üreticilerinede güney köprüsü çipi satacak.
Böyle yapınca daha çok zarar ederler diyorsun ya. Emin ol etmezler. Çünkü millet bu işlemcilerin daha çıkacağı haberi gelince hemen ellerinde Core serisi işlemcili sistemlerini güncelleme derdine düştüler.(Çok gerekliymiş gibi. Eski sistemlerinde yapamadıkları ve bununla yapabilecekleri ne varsa artık)
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subzero86 8 yıl
MSI X68 çipsetli yeni nesil Intel anakartını gösterdi başlığı atılmasına rağmen resimdede görüldüğü gibi Türk filmi klasiği konuşturulmuş,ellet ama gösterme :)
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theyapici 8 yıl
bakalım şu bulldozer mi yoksa yeni nesil intel mi göreceğiz ama resimden den bir şey belli olmuyor sağlam birşey oalcağı kesin soket 2011 de çok manidar olmuş bunlara kabınca i7 950 için acele ettik sanırım.ama bekle bekle nereye kadar?
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Elektroterm 8 yıl
Geyiğe bak Soket LGA2011, seneyede Soket LGA2012 yi çıkarırlar artık. Millet gereksiz yere habire anakart işlemci değiştirsin. Intel Amerika yı krizden çıkarmaya çalışıyor heralde.
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sadtneverdie 8 yıl
p67 düşünürken yapılır mı bu intel :S şu an acayip sinirlendim.
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helvetia 8 yıl
MSI' ın annesi "göster ama elletme" demiş heralde. Şurda birkaç ay sonra google amcaya sorunca yüzlerce fotoğrafın çıkacak. Nedir bu gizem?

Edit: @ooppss
Hocam 4 kanal diyor resimde

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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vulcain 8 yıl
birinin gidip MSI'a; "insanın başına ya meraktan, ya da Meraktan gelir" sözünü söylemesi gerektiği kanısındayım.
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aydogdu1453 8 yıl
İntel'i seviyoruz fakat doğru yolu bulmasını bekliyoruz.Uydurmuşlar bir tick tock kafalarına göre takılıyolar.Nerede geriye dönük uyumluluk nerede performans.İzlemedeyiz.
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ooppss 8 yıl
3 kanal bellek yokmu? resimden çözebilen varmı
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setek01 8 yıl
aydogdu1453

İntel'i seviyoruz fakat doğru yolu bulmasını bekliyoruz.Uydurmuşlar bir tick tock kafalarına göre takılıyolar.Nerede geriye dönük uyumluluk nerede performans.İzlemedeyiz.

İyide burada geriye dönük olsa ne yazar. Eski anakartın yeni işlemciyi desteklemesi tamam ama. Core i7 saten x58 ile yeterli performansı veriyordu yalan ve doğru testler ve yalancı ya da dürüst kullanıcı yorumlarına göre. E şimdi LGA2011 eğer daha perfromanslı ve yeniliklerle gelecekse eski anakart desteği belki limitli kalmyacak mı? Ayrıca tüketim çılgınlarını da doyurmak lazım değil mi? Şimdi bu sisteme sahip olup test verilerini paylaşmanın yaratacağı karizma da ayrı konu.
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