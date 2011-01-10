MSI X68 çipsetli yeni nesil Intel anakartını gösterdi

Tüketici Elektroniği Fuarı'nın en dikkat çekici isimlerinden birisi olan MSI, Intel'in X68 çipsetini kullanan anakart prototipini de gösterdi. Bilindiği üzere Intel, Sandy Bridge platformunu ilk etapta giriş seviyesinden performans segmentine kadar ürün aralığı için hazırladığı ve henüz bu platformda yüksek performans sınıfı çözümler sunmadı.

Yılın ikinci yarısında LGA2011 platformunu duyurmaya ve bu kapsamda X68 çipsetini pazara sunmaya hazırlanan Intel'in hazırlıkları devam ediyor. İşte bu hazırlıklar çerçevesinde, anakart üreticileri X68 tabanlı yeni model geliştirme çalışmalarını sürdürürken, CES 2011'i fırsat bilen MSI, erken mühendislik örneği anakart prototipini basına gösterdi.

Big Bang serisi altında sunulması beklenen yeni anakartın soket dışındaki diğer detayları gizlendiğinden teknik özellikleri hakkında birşeyler söylemek şu an için oldukça zor. Ancak gelen bilgilere göre Military Class II serisi yüksek kaliteli komponentlerle donatılan anakart, üç adet PCIe x16 slotu ile Crossfire X ve SLI kurulumlarına da olanak tanıyor.

Üzerinde dördü SATA-III ve altısı SATA-II olmak üzere toplamda 10 adet SATA portu bulunan ve iki adet USB 3.0 konnektörü ile donatılan Big Bang X68, LGA1366 formundaki Core i7-900 serisi işlemcilerin yerini alacak ve modeline göre 8 çekirdekli olacak yüksek performanslı Sandy Bridge işlemcilerine ev sahipliği yapacak.