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MSI özel tasarımlı ve hız aşırtmalı GeForce GTX 570 modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,4b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI özel tasarımlı ve hız aşırtmalı GeForce GTX 570 modelini duyurdu
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Donanım dünyasının lider isimlerinden MSI, özel tasarımlı GeForce GTX 570 modelini duyurdu. Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulan yeni ekran kartı, Twin Frozr II soğutucusu ile dikkat çekmeyi başarıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF110 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, 80mm çapında iki adet fana ve beş adet Bakır ısı borusuna sahip olan Twin Frozr II soğutucusu ile, referans tasarımlı GTX 570'lere göre 20 dereceye kadar daha serin ve 8.4 db daha sessiz çalışmayı başarıyor.

Grafik işlem birimi 786MHz'de, paralel işlemcileri 1572MHz'de ve bellekleri de 4200MHz'de görev yapan ekran kartı, 320-bit bellek veri yolu desteğine, 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 480x paralel işlem birimine sahip. Üç yollu SLI kurulumuna olanak tanıyan ekran kartı, CUDA, PhysX ve 3DVision Surround gibi teknolojilere de destek sunuyor. Görüntü aktarımı için çift DVI ve mini HDMI konnektörlerine sahip olan  N570GTX Twin Frozr II/OC model isimli ekran kartı, ön-sipariş listelerine 338 Avro seviyesinden giriş yapmış durumda. Bu arada aynı kartın standart saat hızlarıyla gelen N570GTX Twin Frozr II isimli ikinci bir versiyonu daha olduğunu da belirtelim.

MSI özel tasarımlı ve hız aşırtmalı GeForce GTX 570 modelini duyurdu
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MSI özel tasarımlı ve hız aşırtmalı GeForce GTX 570 modelini duyurdu
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BluesJr. 8 yıl
Gigabyte windforce x3 ile karsilastirildiginda hangi sogutucu tipi daha iyi sogutur?
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ghost recon advanced 8 yıl
Gigabyte windforce x3 ile karsilastirildiginda hangi sogutucu tipi daha iyi sogutur?
tabiki 3 tane fanlı olan gigabyt soğutur
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theyapici 8 yıl
forever ati 6950
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UzmaN345 8 yıl
100TL fazla verilir oc iyi olur GTX580 yakalar ve daha iyi sogur
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adilazimdegilx 8 yıl
Twin Frozr da ne soğutucuymuş be! Üstüne oturtulmadığı GPU kalmadı. Karta dönecek olursak; GTX570 + %7 , 70C
6950'nin modlanışı 570'nin itibarını hızaşırtmacıların gözünde oldukça düşürdü yine de bu kartla 6950'nin ulaşamadığı değerlere ulaşılacağı bir gerçek. Salt performans isteyip de 580'e 1000TL üzeri veremeyecekler için 800-850TL civarı bir alternatif olur.
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Kloroform 8 yıl
Twin Fozr II en başarılı ekran kartı soğutma çözümlerinden birisi. Açıkçası kart alırken ilk tercih ettiğim soğutucu tipi.
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setek01 8 yıl

adilazimdegilx

Twin Frozr da ne soğutucuymuş be! Üstüne oturtulmadığı GPU kalmadı. Karta dönecek olursak; GTX570 + %7 , 70C
6950'nin modlanışı 570'nin itibarını hızaşırtmacıların gözünde oldukça düşürdü yine de bu kartla 6950'nin ulaşamadığı değerlere ulaşılacağı bir gerçek. Salt performans isteyip de 580'e 1000TL üzeri veremeyecekler için 800-850TL civarı bir alternatif olur.

HD6950 modlamada bazı sorunlar olabileceği özellikle HD6970 ile HD6950 arasında güç kullanımı farkı olduğundan yani HD6970'in 8+6 pin olarak HD6950'nin ise 6+6 olarak tasarlanmasından dolayı oluşabilecek sorunların garanti kapsamına girmeyeceği forumda belirtildi. Zaten yeni HD6950 kartlardan bir tanesinde -sanırım HIS'in 1GB modeliydi- switch yoktu. Yani hem ucuz hem cam kenarı devri bitti.
Malum Intel de K serisi işlemcilerle birlikte artık 1200 USD'lik işlemcileri bile geride bırakan 2600k'yı 650
700 2500K'yı da 400 TL civarında kullanıcılara sundu. Ama burada FSB artışını önlerek çarpan kilidini kaldırarak 100 USD'lik işlemciye 4 GHZ devrini de kapatmış oldu.
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ThE LoSt 8 yıl
klasik Twin Frozr II
bu soğutma ile gtx570 güzel o.c olur...
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