MSI özel tasarımlı ve hız aşırtmalı GeForce GTX 570 modelini duyurdu

Donanım dünyasının lider isimlerinden MSI, özel tasarımlı GeForce GTX 570 modelini duyurdu. Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulan yeni ekran kartı, Twin Frozr II soğutucusu ile dikkat çekmeyi başarıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF110 GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, 80mm çapında iki adet fana ve beş adet Bakır ısı borusuna sahip olan Twin Frozr II soğutucusu ile, referans tasarımlı GTX 570'lere göre 20 dereceye kadar daha serin ve 8.4 db daha sessiz çalışmayı başarıyor.

Grafik işlem birimi 786MHz'de, paralel işlemcileri 1572MHz'de ve bellekleri de 4200MHz'de görev yapan ekran kartı, 320-bit bellek veri yolu desteğine, 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 480x paralel işlem birimine sahip. Üç yollu SLI kurulumuna olanak tanıyan ekran kartı, CUDA, PhysX ve 3DVision Surround gibi teknolojilere de destek sunuyor. Görüntü aktarımı için çift DVI ve mini HDMI konnektörlerine sahip olan N570GTX Twin Frozr II/OC model isimli ekran kartı, ön-sipariş listelerine 338 Avro seviyesinden giriş yapmış durumda. Bu arada aynı kartın standart saat hızlarıyla gelen N570GTX Twin Frozr II isimli ikinci bir versiyonu daha olduğunu da belirtelim.