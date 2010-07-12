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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI, GeForce GTX 460 Cyclone serisi dört yeni ekran kartı lanse etti

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI, GeForce GTX 460 Cyclone serisi dört yeni ekran kartı lanse etti
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GeForce GTX 460'ın resmi olarak lanse edilmesiyle birlikte ekran kartı üreticileri özel tasarımlı modellerini de duyurmaya başladı. Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden MSI, N460GTX Cyclone serisi dört yeni ekran kartını pazara sunuyor. Çift slot tasarıma ve üzerinde iki adet ısı borusu ile birlikte bir adet 90mm çapında fan bulunan Cyclone soğutucusunun kullanıldığı DirectX 11 destekli ekran kartları, MSI'ın iddiasına göre referans tasarımlı modellere göre hem daha serin hem de daha sessiz çalışıyorlar.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF104 GPU'sunun güç verdiği ekran kartları, 336x paralel işlem birimiyle geliyorlar. Modeline göre 192-Bit ve 256-Bit bellek veri yolu desteğine sahip olan kartlar, yine modeline göre 768MB GDDR5 ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyorlar. Hız aşırtmalı versiyonları 725MHz GPU, 1450MHz paralel işlemci ve 3600MHz bellek saat hızlarına sahip olan ekran kartlarının yakında satışa sunulması beklenirken fiyatları ise 209.99 seviyesinden (Newegg) başlıyor.

MSI, GeForce GTX 460 Cyclone serisi dört yeni ekran kartı lanse etti
Tam Boyutta Gör

MSI, GeForce GTX 460 Cyclone serisi dört yeni ekran kartı lanse etti
Tam Boyutta Gör

MSI, GeForce GTX 460 Cyclone serisi dört yeni ekran kartı lanse etti
Tam Boyutta Gör

MSI, GeForce GTX 460 Cyclone serisi dört yeni ekran kartı lanse etti
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mobylette 9 yıl
adamlar kutudaki kart resmini soldurtmuş ikinci plana atmış sırf fan gözüküyor nerdeyse. acaba kutudan sadece fan mı çıkacak? diye sormamak için zor tutuyor insan kendini, hatta soruyor da.
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ser_ka_n 9 yıl
MSI GeForce GTX 460 Cyclone OC 768 MB
techpowerup.com/...

MSI GeForce GTX 460 Cyclone OC 1 GB
techpowerup.com/...
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Mr. Decent 9 yıl
Belleklerde bir soğutma sistemi göremedim.
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Batuist 9 yıl
bu haberlerden daha çok görücez... yeni bir 8800gt furyası başlayabilir...
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CeFurkan 9 yıl
cok şekil sogutmasi var
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bozcan 9 yıl
diğer gtx 460 göre daha iyi gibi duruyor
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aspolat 9 yıl
bir tane daha bu şekil fanı olsa sanırım yerden havalanabilir
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heatblast 9 yıl
belleklere soğutma yok
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