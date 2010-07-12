MSI, GeForce GTX 460 Cyclone serisi dört yeni ekran kartı lanse etti

GeForce GTX 460'ın resmi olarak lanse edilmesiyle birlikte ekran kartı üreticileri özel tasarımlı modellerini de duyurmaya başladı. Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden MSI, N460GTX Cyclone serisi dört yeni ekran kartını pazara sunuyor. Çift slot tasarıma ve üzerinde iki adet ısı borusu ile birlikte bir adet 90mm çapında fan bulunan Cyclone soğutucusunun kullanıldığı DirectX 11 destekli ekran kartları, MSI'ın iddiasına göre referans tasarımlı modellere göre hem daha serin hem de daha sessiz çalışıyorlar.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF104 GPU'sunun güç verdiği ekran kartları, 336x paralel işlem birimiyle geliyorlar. Modeline göre 192-Bit ve 256-Bit bellek veri yolu desteğine sahip olan kartlar, yine modeline göre 768MB GDDR5 ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyorlar. Hız aşırtmalı versiyonları 725MHz GPU, 1450MHz paralel işlemci ve 3600MHz bellek saat hızlarına sahip olan ekran kartlarının yakında satışa sunulması beklenirken fiyatları ise 209.99 seviyesinden (Newegg) başlıyor.