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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI, GeForce GTX 460 destekli Afterburner 1.6.1 yazılımını kullanıma sundu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,9b
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5
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Önde gelen donanım üreticilerinden MSI, ekran kartları için hazırladığı ince ayar uygulaması Afterburner'ı güncelledi.1.6.1 versiyonlu yeni Afterburner sürümü, resmi lansmanı 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek GeForce GTX 460 ve MSI'ın özel tasarımlı GeForce GTX 460 Cyclone modellerine destek sunuyor. Ekran kartı çalışma frekanslarının, voltaj değerlerinin ve fazn hızlarının değiştirilmesine olanak tanıyan Afterburner uygulaması aynı zamanda sıcaklık takibine de olanak tanıyor.

Aynı zamanda ekran kartlarını stress testine tabi tutarak özellikle hız aşırtma ile çıkılan yüksek frekanslardaki stabiliteyi de sınayan MSI Kombustor uygulamasının 1.0.10 sürümünü de içeren Afterburner 1.6.1'i buradan indirebilirsiniz.


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Batuist 9 yıl
evet program gerçekten oldukça iyi... bilgilendirme için teşekkürler..
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apodur 9 yıl
hd2600xt ile denedim mükemmmel bi program yaw. saolun
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namnamnamnam 9 yıl
bu program ati kartlarla da uyumlumu?
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Tinúviel 9 yıl
Bir de benim karta voltaj verebilse..
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