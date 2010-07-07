MSI'ın özel tasarımlı GeForce GTX 460 Cyclone modeli gün ışığına çıktı. 12 Temmuz'da yapılacak GeForce GTX 460 lansmanını takiben pazara sunulması beklenen ekran kartı, sahip olduğu soğutucu ile referans tasarımlı GeForce GTX 460 modelinden ayrılmayı başarıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, DirectX 11 destekli GF104 GPU'sunun güç verdiği GeForce GTX 460 Cyclone, 192-bit bellek veri yolu desteğine, 336x paralel işlem birimine ve 768MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelecek GeForce GTX 460 Cyclone, 725MHz GPU, 1450MHz paralel işlemci ve 3600MHz bellek saat hızlarına sahip. Üzerinde yer alan soğutucusu ile referans tasarımlı GeForce GTX 460 modellerine kıyasla daha serin ve daha sessiz çalışacağı belirtilen GeForce GTX 460 Cyclone'da, Military Class konsepti kapsamında yüksek kaliteli komponentler kullanıldığı, kartın hız aşırtma performansıyla da sınıfında başarılı olacağı söyleniyor.

Çift DVI ve bir adet HDMI portuna sahip olan, 3DVision, SLI, CUDA ve PhysX destekli MSI GeForce GTX 460 Cyclone modelinin, referans modele göre bir miktar daha pahalı olması bekleniyor.