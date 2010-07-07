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MSI'ın özel tasarımlı GeForce GTX 460 Cyclone modeli gün ışığına çıktı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'ın özel tasarımlı GeForce GTX 460 Cyclone modeli gün ışığına çıktı
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MSI'ın özel tasarımlı GeForce GTX 460 Cyclone modeli gün ışığına çıktı. 12 Temmuz'da yapılacak GeForce GTX 460 lansmanını takiben pazara sunulması beklenen ekran kartı, sahip olduğu soğutucu ile referans tasarımlı GeForce GTX 460 modelinden ayrılmayı başarıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan, DirectX 11 destekli GF104 GPU'sunun güç verdiği GeForce GTX 460 Cyclone, 192-bit bellek veri yolu desteğine, 336x paralel işlem birimine ve 768MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip.

Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelecek GeForce GTX 460 Cyclone, 725MHz GPU, 1450MHz paralel işlemci ve 3600MHz bellek saat hızlarına sahip. Üzerinde yer alan soğutucusu ile referans tasarımlı GeForce GTX 460 modellerine kıyasla daha serin ve daha sessiz çalışacağı belirtilen GeForce GTX 460 Cyclone'da, Military Class konsepti kapsamında yüksek kaliteli komponentler kullanıldığı, kartın hız aşırtma performansıyla da sınıfında başarılı olacağı söyleniyor.

Çift DVI ve bir adet HDMI portuna sahip olan, 3DVision, SLI, CUDA ve PhysX destekli MSI GeForce GTX 460 Cyclone modelinin, referans modele göre bir miktar daha pahalı olması bekleniyor.

MSI'ın özel tasarımlı GeForce GTX 460 Cyclone modeli gün ışığına çıktı
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MSI'ın özel tasarımlı GeForce GTX 460 Cyclone modeli gün ışığına çıktı
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blackhbosss 9 yıl
FİYAT KONUSUNDA COK ACAYİP UÇMUŞLAR GERCEKTEN
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Batuist 9 yıl
bu kartlar orta sınıf kart diye çıkıyor ama fiyatlar iyice uçtu... gtx465 600liradan satılıyor.. nedir bu....
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heatblast 9 yıl

tamam gpu iyi o.c oluyor ama belleklerde kıpırdanma yok 192 bit olan modelin bellekleri iyi o.c olsa güzel olur 192 bit ile 256 bir arasındaki veri yolu farkını kapatır
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waltran 9 yıl
palitin sonic modeli daha soğuk olacağa benzsiyor bunda belleklerde soğutma yok gibi hem palit yapar heralde çift fan felan olacak galiba gtx460 da dedikleri kadar şok etkisi yaratmıyacak bence
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scutaro 9 yıl
Ne kadar iyi kart olduğunu testler ve hız aşırtma potansiyeli göstericek. Yonga alışılageldik kare yapısından farklı olarak ilk defa dikdörtgen yapıda. 256 bitlik versiyonu bence 800mhz'e hız aşırtıldığında GTX470'e yakın performans vericek. Zaten default voltaj ile 800mhz üzerine çıkabiliyormuş, demekki günlük olarak bu hızlarda kullanılabilir. Referans tasarımları tam fiyat performans kartları olucaklar.
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