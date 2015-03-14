MSI 12 anakartını USB 3.1 desteği ile güncelledi

Z97A Gaming 6

MSI yeni USB 3.1 desteğine sahip anakartlarını duyurdu. Duyurulan hali hazırda piyasada satılan modellerinde USB 3.1 desteği ile güncelleneceğini gösteriyor. Z97 ve Z99 çipsetlerine destek veren 10 model USB 3.1 desteğine kavuşurken AMD tarafında 990FX ve 970A çipsetini destekleyen 2 model USB 3.1 desteğine sahip olacak.

Z97A GAMING 9 ACK, Z97A GAMING 7, X99A GAMING 9 ACK ve X99A GAMING 7 modelleri A tipi USB 3.1 desteği sunacak iken Z97A GAMING 6 modeli çift taraflı takılabilen C tipi USB 3.1 portuna destek verecek. Bu destek ile birlikte Z97A GAMING 6 modeli dünyada ilk defa USB 3.1 C tipine destek veren anakart olma özelliğini de kazanmış bulunuyor. USB 3.1 desteğine kavuşan modellerin listesi aşağıda da yer alıyor.

Çipset Model Adı Z97 Z97A Gaming 9 ACK Z97A Gaming 7 Z97A Gaming 6 X99 X99A Gaming 9 ACK X99A Gaming 7 X99A Xpower AC X99A Mpower X99A SLI Krait Edition X99A SLI Plus X99A Raider AMD 990FX 990FXA Gaming AMD 970A 970A SLI Krait Edition