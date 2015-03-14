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MSI 12 anakartını USB 3.1 desteği ile güncelledi

4 yıl
3,7b
1
19
Anakart
Oğuz Avcı
Editör
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MSI 12 anakartını USB 3.1 desteği ile güncelledi
 Z97A Gaming 6
MSI yeni USB 3.1 desteğine sahip anakartlarını duyurdu. Duyurulan hali hazırda piyasada satılan modellerinde USB 3.1 desteği ile güncelleneceğini gösteriyor. Z97 ve Z99 çipsetlerine destek veren 10 model USB 3.1 desteğine kavuşurken AMD tarafında 990FX ve 970A çipsetini destekleyen 2 model USB 3.1 desteğine sahip olacak.
Z97A GAMING 9 ACK, Z97A GAMING 7, X99A GAMING 9 ACK ve X99A GAMING 7 modelleri A tipi USB 3.1 desteği sunacak iken Z97A GAMING 6 modeli çift taraflı takılabilen C tipi USB 3.1 portuna destek verecek. Bu destek ile birlikte Z97A GAMING 6 modeli dünyada ilk defa USB 3.1 C tipine destek veren anakart olma özelliğini de kazanmış bulunuyor. USB 3.1 desteğine kavuşan modellerin listesi aşağıda da yer alıyor.
Çipset Model Adı
Z97 Z97A Gaming 9 ACK
Z97A Gaming 7
Z97A Gaming 6
X99 X99A Gaming 9 ACK
X99A Gaming 7
X99A Xpower AC
X99A Mpower
X99A SLI Krait Edition
X99A SLI Plus
X99A Raider
AMD 990FX 990FXA Gaming
AMD 970A 970A SLI Krait Edition

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No Way Out 4 yıl
Yorumları okuyunca gördüm, bazı arkadaşlar bu güncelleme işini çok yanlıs anlamış. BIOS update ile filan sizin anakartlar 3.1 desteklemeyecek, sadece yukarıdaki anakartların rev2 gibi modelleri piyasada yerini alıp onlar destekleyecek.
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_Dominic_Toretto_ 4 yıl
Şimdiki anakartlarda ise, harici kart ile USB 3.1 kullanılabilecek.
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drserk 4 yıl
Z87lere neden vermediler şimdi..
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DH | equ* 4 yıl
Mpower max destek vermiyor galiba?
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konsoldede 4 yıl
asus yapmayacakmi , 2304 bios da 3.1 deestegi geldi ama emin degilim
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umut_baris 4 yıl
Aldığım MSI anakartlar hiç pişman etmedi beni.

Yeni sistemim de MSI ile çalışacak.
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wascure 4 yıl
990FXA Gaming ???
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Virinom 4 yıl
Bir de usb 3.1 destekli ön panel genişleme kitlerini görsek süper olacak.
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Das Boot 4 yıl
3.1'e geçiş 3.0'dan daha hızlı olacak gibi.
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