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MSI A88X-G45 Anakart Video İnceleme

5 yıl
61,5b
1
Anakart
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda MSI'ın oyunculara yönelik tasarladığı ve AMD'nin yeni APU platformu olan FM2+ soket yapısını kullanan A88X-G45 anakartını inceliyoruz.
 

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mhç_78 5 yıl en beğenilen
Aaaaaa donanım incelemesi
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Mugetsuga 5 yıl djvietnam
djvietnam

valla hiç keyfimiz yok incelemeyi izlemeye yüreğimiz yanıyor yüreğimiz kanıyor somada o kadar şehit verdik bayraklarımız bile yarıya çekildi 3 gün milli yas ilan edildi siz hala inceleme derdindesiniz tamam teknoloji sitesi evet ama bi kaç gün sizde duyarlı olun mesela bu hafta 2si bir yapılmasın bi kaç gün inceleme yapılmasın bi şey olmaz

Bir şey demek istiyorum yanlış anlamayın sakın. Bu "duyarlı" kelimesini tanımlayabilir misiniz acaba? Neden burada iki inceleme videosu paylaşılınca duyarsız ilan ediliyor insanlar ya da iki kelime edip neşesi yerine gelsin diye yorum atan arkadaşlar bana bunu açıklar mısınız? Hayır mazoşist falan mıyız da sürekli içimizin kan ağladığını hissetmemiz gerekiyor yoksa duyarlı olmak için mi? Hiç samimi gelmiyor bu tür hareketler bana açıkçası. Birazcık nefes alın, insanları yargılamaktan ya da bazı şeyler yasaklıymışçasına hareket etmeyi teşvik etmeye çalışmayın artık. Orada ölen 283 insan bizim de kardeşimiz. Lütfen biraz siz duyarlı olun; sürekli yazarak ya da sürekli konuşarak sadece tartışmalar ya da ümitsizlik çıkıyor ortaya. Birazcık kafamızı dağıtmak istiyoruz o yüzden. Yargılamaktan vazgeçin lütfen.
djvietnamvalla hiç keyfimiz yok incelemeyi izlemeye yüreğimiz yanıyor yüreğimiz kanıyor somada o kadar şehit verdik bayraklarımız bile y...
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kerim336 5 yıl
Sükür dhyi actıgımda karsıma mavı yara bandı cıkmıyor artık
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DH Misafiri 4 yıl
cok biliyon sen :) ne alakasi var mini almis basini gidiyomus onun ram slotu ne pci ex slotu ne bunun ne kalkmis bunu kotuluyosun bu gordugun anakarti al seni senden cok dusunur sabah kahveni hazirlar a10 islemciyle birlikte
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Hakimutata Insane 4 yıl
bu anakart ile amd fx8350 ati radeon 270x devil ekran kartı 8 gb kingston ram ile uyumlu olurmu suan anakartım serviste olmadı bu anakartı almayı düşünüyorum parçalarim uyumlu calışırmı bu anakart ile bilgilendirirseniz beni sevinirim pm atarsaniz memnun olurum teşekkürler.
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tekdenbilisim 4 yıl
arkadaşlar bende gıgabyte h61m-ds2 vardır !!! fiyatı 160 tl
numaram=05333580031
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osos11 4 yıl
Bu anakartta kesinlikle Kingston ram kullanmayın.(destek kısmında belirtilenler bile)Başım yandı.KHX2400c11T3K4 kullanıyorum KHX2400C11D3 görüyor ayarları sapıtıuor 1866 mhz üstünde reset ve donma yapıyor.Normal ve xmp fark etmiyor
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WarSaw 5 yıl
aaa anakart incelemesi
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azk 4 yıl
inceleme icin tesekkurler

vatan'da satılan a88x-g45 Gaming anakartta kutudan ASSAIGNS CREED LIBERATION HD oyunu var ayrıca

kutusundan gördüm

www.vatanbilgisayar.com/a88x-g45-gaming-fm2--amd-a88x-ddr3-2400mhzoc-sata-30-usb-30-anakart.html?keywords=a88x
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hayyam_karadenizli 5 yıl
Donanım haber bilerek yada bilmeyerek masaüstü sistemlerde kitleleri eski büyük kasalara yönlendirmeye çalışıyor, mini-itx donanımlar bayrağı almışken FM2+ soketin de mini-itx anakartları varken FM2+ ATX bir anakartın incelemesi bana çok manidar göründü.
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hacı.basat 5 yıl
Yuh, halen FM2+ soket mini-itx anakartlar Türkiye'ye gelmemiş, geri gidiyoruz resmen.
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haliluyan 5 yıl
Donanım Haber ismine yakışanı yaptı uzun süreden belli beklenen donanım incelemesini yaptı aaa donanım incelemesi deyip şaşıran ve bu yoruma saçma diyen arkadaşlarda oldu ama daha çok çeşitli incelemeler yapılırsa hem çok kişinin ihtiyaçlarına cevab verilmiş olur hemde Donanım Haber daha fazla kişiye hitap etmiş olur buda Donanım Haber in izleyici kitlesinin artmasına neden olur telefon ihtiyaçtır ama akıllı telefon ve oyun lükstür ihtiyaca yakın ürün incelemeler daha fazla izlenmeye neden olur örnek reklam olmasına rağmen ütü incelemesinin izleme rekoru kırması gibi
Saygılarımla
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abdulmusavvir 5 yıl
Bunun mini-itx olanını almak varken bunu almak için sıradışı sebepler lazım. Mini-itx FM2+ soket incelemesi bekliyoruz en kısa zamanda.
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9600_G_T 5 yıl
kömürde cikiyormu bundan
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