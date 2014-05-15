MSI A88X-G45 Anakart Video İnceleme

Haber Editörü
|cok biliyon sen :) ne alakasi var mini almis basini gidiyomus onun ram slotu ne pci ex slotu ne bunun ne kalkmis bunu kotuluyosun bu gordugun anakarti al seni senden cok dusunur sabah kahveni hazirlar a10 islemciyle birlikte
|bu anakart ile amd fx8350 ati radeon 270x devil ekran kartı 8 gb kingston ram ile uyumlu olurmu suan anakartım serviste olmadı bu anakartı almayı düşünüyorum parçalarim uyumlu calışırmı bu anakart ile bilgilendirirseniz beni sevinirim pm atarsaniz memnun olurum teşekkürler.
|arkadaşlar bende gıgabyte h61m-ds2 vardır !!! fiyatı 160 tl
numaram=05333580031
|Bu anakartta kesinlikle Kingston ram kullanmayın.(destek kısmında belirtilenler bile)Başım yandı.KHX2400c11T3K4 kullanıyorum KHX2400C11D3 görüyor ayarları sapıtıuor 1866 mhz üstünde reset ve donma yapıyor.Normal ve xmp fark etmiyor
|aaa anakart incelemesi
| inceleme icin tesekkurler
vatan'da satılan a88x-g45 Gaming anakartta kutudan ASSAIGNS CREED LIBERATION HD oyunu var ayrıca
kutusundan gördüm
www.vatanbilgisayar.com/a88x-g45-gaming-fm2--amd-a88x-ddr3-2400mhzoc-sata-30-usb-30-anakart.html?keywords=a88x
|Donanım haber bilerek yada bilmeyerek masaüstü sistemlerde kitleleri eski büyük kasalara yönlendirmeye çalışıyor, mini-itx donanımlar bayrağı almışken FM2+ soketin de mini-itx anakartları varken FM2+ ATX bir anakartın incelemesi bana çok manidar göründü.
|Yuh, halen FM2+ soket mini-itx anakartlar Türkiye'ye gelmemiş, geri gidiyoruz resmen.
|Donanım Haber ismine yakışanı yaptı uzun süreden belli beklenen donanım incelemesini yaptı aaa donanım incelemesi deyip şaşıran ve bu yoruma saçma diyen arkadaşlarda oldu ama daha çok çeşitli incelemeler yapılırsa hem çok kişinin ihtiyaçlarına cevab verilmiş olur hemde Donanım Haber daha fazla kişiye hitap etmiş olur buda Donanım Haber in izleyici kitlesinin artmasına neden olur telefon ihtiyaçtır ama akıllı telefon ve oyun lükstür ihtiyaca yakın ürün incelemeler daha fazla izlenmeye neden olur örnek reklam olmasına rağmen ütü incelemesinin izleme rekoru kırması gibi
Saygılarımla
|Bunun mini-itx olanını almak varken bunu almak için sıradışı sebepler lazım. Mini-itx FM2+ soket incelemesi bekliyoruz en kısa zamanda.
|kömürde cikiyormu bundan
Bir şey demek istiyorum yanlış anlamayın sakın. Bu "duyarlı" kelimesini tanımlayabilir misiniz acaba? Neden burada iki inceleme videosu paylaşılınca duyarsız ilan ediliyor insanlar ya da iki kelime edip neşesi yerine gelsin diye yorum atan arkadaşlar bana bunu açıklar mısınız? Hayır mazoşist falan mıyız da sürekli içimizin kan ağladığını hissetmemiz gerekiyor yoksa duyarlı olmak için mi? Hiç samimi gelmiyor bu tür hareketler bana açıkçası. Birazcık nefes alın, insanları yargılamaktan ya da bazı şeyler yasaklıymışçasına hareket etmeyi teşvik etmeye çalışmayın artık. Orada ölen 283 insan bizim de kardeşimiz. Lütfen biraz siz duyarlı olun; sürekli yazarak ya da sürekli konuşarak sadece tartışmalar ya da ümitsizlik çıkıyor ortaya. Birazcık kafamızı dağıtmak istiyoruz o yüzden. Yargılamaktan vazgeçin lütfen.