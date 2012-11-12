MSI, AMD işlemci ve GPU'ya sahip GX60 oyun bilgisayarını önümüzdeki hafta satışa sunuyor





MSI, Eylül ayında bazı detaylarını paylaştığı G serisi yeni oyun bilgisayarını bugün resmen duyurdu. AMD ile birlikte taşınabilirliği yüksek, rakiplerine oranla daha düşük bir çözüm olarak tanıtılan GX60 model numaralı dizüstü, gücünü Trinity APU ve yeni nesil Radeon HD GPU'dan alıyor, 28nm Graphics Core Next mimarisi sayesinde verimli bir şekilde en yüksek performans seviyesinde çalışabiliyor.

15.6 inçlik LED aydınlatmalı Full HD (1920 x 1080 piksel) yansıma yapmayan LCD ekran, 2.3 - 3.2GHz hızında 6MB önbelleğe sahip AMD Trinity A10 4600M dört çekirdekli APU, 2GB GDDR5, 256-bit bellek arayüzlü AMD Radeon HD 7970M grafik işlemci, 8GB DDR3 1600MHz RAM, THX TruStudio PRO ses teknolojisi, 2W'lık dört hoparlör, Killer E2200 ağ kartı, SteelSeries tarafından dizayn edilen 102 tuşlu oyuncu klavyesi, çoklu dokunmatik destekli TouchPad, Bluetooth 4.0, yedisi bir arada kart okuyucu, HD ön kamera, üç USB 3.0, iki USB 2.0, HDMI v1.4, mini DisplayPort, VGA portları ve 180W'lık şarj adaptörüne sahip oyun bilgisayarı 3.5 kilogram ağırlığında tasarlanmış.

Blu-ray/DVD Super Multi disk okuyucu/Blu-ray yazıcı, 16GB'a kadar DDR3 1600MHz sistem belleği, 128GB Super RAID SSD + 750GB/500GB 7200rpm SATA HDD, iki 750GB ya da 500GB HDD donanım seçenekleriyle satın alınabilecek olan MSI GX60 oyun dizüstüsüne 1,299$'dan (2335TL) başlayan fiyatlarla sahip olmak mümkün olacak. AMD Enduro teknolojisi ile harici ekran kartının ihtiyaç duyulmadığı zamanlarda enerji tüketimini düşürmek için durduğu GX60'ta dokuz hücreli bir Lityum iyon pil kullanılmış. Oyun odaklı ses, klavye ve ağ özellikleriyle donatılan bilgisayarın kullanıcıları, daha yüksek grafik performansı için firmanın özel Cooler Boost teknolojisinden de yaralanabilecekler.

Önümüzdeki hafta MSI'ın resmi satış sitesi, belirli perakendeci ve alışveriş sitelerinde satışa sunulacak olan GX60, Microsoft'un henüz piyasaya sürdüğü Windows 8 işletim sisteminin 64-bit sürümüyle yüklü gelecek. Türkiye'ye ne zaman giriş yapacağı bilinmeyen oyun bilgisayarı hakkında daha fazla detay için kaynak bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.





http://www.msimobile.com/level3_productpage.aspx?id=381