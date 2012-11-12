Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI, AMD işlemci ve GPU'ya sahip GX60 oyun bilgisayarını önümüzdeki hafta satışa sunuyor

6 yıl
1,5b
1
43
Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
MSI, AMD işlemci ve GPU'ya sahip GX60 oyun bilgisayarını önümüzdeki hafta satışa sunuyor
Tam Boyutta Gör

MSI, Eylül ayında bazı detaylarını paylaştığı G serisi yeni oyun bilgisayarını bugün resmen duyurdu. AMD ile birlikte taşınabilirliği yüksek, rakiplerine oranla daha düşük bir çözüm olarak tanıtılan GX60 model numaralı dizüstü, gücünü Trinity APU ve yeni nesil Radeon HD GPU'dan alıyor, 28nm Graphics Core Next mimarisi sayesinde verimli bir şekilde en yüksek performans seviyesinde çalışabiliyor.
15.6 inçlik LED aydınlatmalı Full HD (1920 x 1080 piksel) yansıma yapmayan LCD ekran, 2.3 - 3.2GHz hızında 6MB önbelleğe sahip AMD Trinity A10 4600M dört çekirdekli APU, 2GB GDDR5, 256-bit bellek arayüzlü AMD Radeon HD 7970M grafik işlemci, 8GB DDR3 1600MHz RAM, THX TruStudio PRO ses teknolojisi, 2W'lık dört hoparlör, Killer E2200 ağ kartı, SteelSeries tarafından dizayn edilen 102 tuşlu oyuncu klavyesi, çoklu dokunmatik destekli TouchPad, Bluetooth 4.0, yedisi bir arada kart okuyucu, HD ön kamera, üç USB 3.0, iki USB 2.0, HDMI v1.4, mini DisplayPort, VGA portları ve 180W'lık şarj adaptörüne sahip oyun bilgisayarı 3.5 kilogram ağırlığında tasarlanmış. 
Blu-ray/DVD Super Multi disk okuyucu/Blu-ray yazıcı, 16GB'a kadar DDR3 1600MHz sistem belleği, 128GB Super RAID SSD + 750GB/500GB 7200rpm SATA HDD, iki 750GB ya da 500GB HDD donanım seçenekleriyle satın alınabilecek olan MSI GX60 oyun dizüstüsüne 1,299$'dan (2335TL) başlayan fiyatlarla sahip olmak mümkün olacak. AMD Enduro teknolojisi ile harici ekran kartının ihtiyaç duyulmadığı zamanlarda enerji tüketimini düşürmek için durduğu GX60'ta dokuz hücreli bir Lityum iyon pil kullanılmış. Oyun odaklı ses, klavye ve ağ özellikleriyle donatılan bilgisayarın kullanıcıları, daha yüksek grafik performansı için firmanın özel Cooler Boost teknolojisinden de yaralanabilecekler.
Önümüzdeki hafta MSI'ın resmi satış sitesi, belirli perakendeci ve alışveriş sitelerinde satışa sunulacak olan GX60, Microsoft'un henüz piyasaya sürdüğü Windows 8 işletim sisteminin 64-bit sürümüyle yüklü gelecek. Türkiye'ye ne zaman giriş yapacağı bilinmeyen oyun bilgisayarı hakkında daha fazla detay için kaynak bağlantısını ziyaret edebilirsiniz. 

MSI, AMD işlemci ve GPU'ya sahip GX60 oyun bilgisayarını önümüzdeki hafta satışa sunuyor
Tam Boyutta Gör

http://www.msimobile.com/level3_productpage.aspx?id=381 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
ya üzerinde 7970m var ve 2600 lira civarı daha ne istiyonuz 7970m de 256 bit veriyolu 1536 stream işlemci 850 mhz işlemci 4800 bellek hızı daha ne olsun pc mark testlerinde de gt70 drogon editionu geride bırakıyo
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahinizgi05 6 yıl
verdiginiz linkde SDD yok tükiyedeki modellerdede yok ama haziran ayında gx70 gelecekmiş sabırla bekliyoruz ucuzve intel kadar olmasada kalitedeli :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
bu pc fazlada iyi değil youtubedeki videolarında battfıelde kasma var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MxFxOx 6 yıl
180wattlık şarj adaptörü :) i7li veya i5li benzer sistemler aynı performansı verecektir oyunlarda olay ekran kartı.A10-4600m nasıl işlemci merak ettim bu seviyede genelde intel kullanılıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YasinKsmG 6 yıl
Beyler ben GE60 almayı düşünüyordum bu ondan dahamı iyi ekran kartını görmedim bunun ?

ebrarbilgisayar.net/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nurettinaz 6 yıl
Aynı özelliklerde lenovo z585 i tavsiye ederim fiyatı 1490tl civarı bunun o üründen tek artısı fhd ekran ama fiyat farkına değer mi pek emin değilim.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirbaba71 6 yıl nurettinaz
nurettinaz

Aynı özelliklerde lenovo z585 i tavsiye ederim fiyatı 1490tl civarı bunun o üründen tek artısı fhd ekran ama fiyat farkına değer mi pek emin değilim.

tek farkı o mu ekran kartına bi bakar mısın :D
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DallasPage 6 yıl
Amd kullanmadım ama fena halde amd sempatizanıyım. Çok fena göz koydum bu laptopa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abdulmusavvir 6 yıl
Biraz indirin şu fiyatı ya, herkes alsın. Raid'e gerek yoktu, 256 GB SSD buna yeter, BD-Yazıcısı var nasılsa.
Dokunmatik olmaması kötü olmuş ama bu cihazı almamak için tam bir sebep değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirbaba71 6 yıl
ne zaman çıkıyor cihaz piyasaya hafta sonu gelir mi gelirse bunu alıcam yoksa y580 :D
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
janparey 6 yıl
fiyatı uygun olursa ilk oyun notebook'umu almış olacağım.Ayrıca bunların konfigüre edilebilir olması lazım.Arkadaşım ben ne BD-ROM ne DVD-RW istemiyorum.Sene 2012 artık ne gereği var böyle şeylerin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DallasPage 6 yıl
max. 2700tl yi bu laptopa seve seve veririm
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cengaver53 6 yıl
A10 trinity ortalama i5 ayarında bir işlemci oyun bazında fazlasıyla yeterli olur oyunda biliyoruzki işlemci değil ekran kartı önde gelir,ekran kartı fazlasıyla güçlü msi pahalı olmaz yurtdışı 2335tl deniyorsa 3000tl altında olur indirimle yaklaşık yurt dışı fiyatına gelir,işlemci gücü isteyen uygulamalar kullanmayacaklar için oyun bazında iyi bir seçenek olabilir.Amd işlemci kullnılmasının nedeni birazda keseye yönelik olsa gerek i5 olsa fiyatı biraz daha yüksek olacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hayyam_karadenizli 6 yıl
Biraz durun da soluklanın, canavar olmuş resmen. BD, SSD, USB3, Trinity, 28nm GPU oh ohoh ohoho, dokunmatik ekran yok sadece.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1482 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, amd ve
4 etiket daha msi oyun bilgisayarı windows 8 dizüstü
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Corsair Neutron & Neutron GTX ssd sürücüler video inceleme 6 yıl Uygulama Haber 29. Bölüm "Angry Birds Star Wars, ZombieWood, He-Man ve fazlası" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim