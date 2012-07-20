MSI GT70 video inceleme "Performans tutkunlarına özel dizüstü bilgisayar"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
MSI'ın oyuncular için hazırladığı yüksek performanslı dizüstü bilgisayar modeli GT70 test masamızda. 17.3-inç boyutundaki Full HD ekranı, dört çekirdekli Core i7-3610QM işlemcisi, Nvidia GeForce GTX 670M ekran kartı, üç farklı aydınlatma bölgesine sahip özel klavyesi, 2x 64GB SSD RAID ve 750GB depolama sürücüsüne ek olarak üzerinde barındırdığı sayısız0 özelliği ile masaüstü bilgisayarların korkulu rüyası olmaya aday olan MSI GT70'in oyunlardaki performansı başta olmak üzere merak edilen tüm detayları video incelememizde
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Cihazda bir takım problemler de yaşadık. En başta harddisklerden bir tanesi bozuldu. Raid 0 olduğundan veri kurtarması da yapamadım. Hatta foruma konu açmıştım nasıl yaparım diye. Touchpad de bozuldu. Ayrıca dokunmatik kontrol paneli kenarlarından kalktı. Tüm bu sebeplerden ürünü servise verdim. Çok şükür ki para iadesi yaptılar da kurtulduk.
Oyun oynamak da pek zevk vermedi açıkçası. Masaüstü rahatlığı yok. Bir çok oyunu yüksek ayarlarda oynayabiliyor olsanız da ergonomik değil. Klavyeyi kol hizama koyduğum zaman monitör aşağıda kalıyor. Koltuğu alçaltınca da klavye yüksekte kalıyor. Aletin performansı iyi ancak tam bir TAKOZ. Bugün verdiği performanstan ötürü bu takozluğu maruz görülse de 2 yıl sonra bunun 3 te biri fiyatlı 2 kiloluk cihaz bunun verdiği performansı verdiğinde takoz olması daha da göze batacak. Elinizde 5-6 bin liralık bir takoz olacak. Satsanız da kimse almaz.
Bunun yerine 3000 liralık bundan yüksek performans verecek bir masaüstü ve taşınabilirliği yüksek bir laptop almak çok daha mantıklı. Hatta fazladan bir tablet bile alınır bu paraya.
Hoparlörlerin ses kalitesi hakkında söylenenlere katılıyorum. Gerçekten çok iyi ses veriyor. Klavyesi de çok hoş. Görenler bu ne böyle demeden edemiyor .Ekranın parlak olmaması da hoşuma giden taraflarından biri.
Ekleme: Videoda iyi bir masaüstü de bu paraya gelir deniyor ama buna katılmıyorum. gtx 670M masaüstü gtx670 in 3 te 1 i performans veriyor. Çok iyi bir masaüstü pc bunun parasına gelir bu doğru ama bunun verdiği performans masaüstünde 6850ye denk.