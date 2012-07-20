Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

MSI GT70 video inceleme "Performans tutkunlarına özel dizüstü bilgisayar"

6 yıl
62,7b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
MSI'ın oyuncular için hazırladığı yüksek performanslı dizüstü bilgisayar modeli GT70 test masamızda. 17.3-inç boyutundaki Full HD ekranı, dört çekirdekli Core i7-3610QM işlemcisi, Nvidia GeForce GTX 670M ekran kartı, üç farklı aydınlatma bölgesine sahip özel klavyesi, 2x 64GB SSD RAID ve 750GB depolama sürücüsüne ek olarak üzerinde barındırdığı sayısız0 özelliği ile masaüstü bilgisayarların korkulu rüyası olmaya aday olan MSI GT70'in oyunlardaki performansı başta olmak üzere merak edilen tüm detayları video incelememizde
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Hobar 6 yıl en beğenilen
Şahsen işinize yarayacak tek çözüm olmadığı sürece(videodaki mimar örneği veya şehir değiştirmeniz gereken durumlar gibi) bu tip bilgisayarların alınmasını mantıklı bulmuyorum. Kuzenime 8 ay kadar önce özel bir sebepten ötürü bunun 2670qm ve gtx570 li gt 780dxr modelini aldık. Ama fazlasıyla ağır ve kullanışsız. Tuğla büyüklüğünde bir adaptörle geliyor ve ıvır zıvırları ile çantası 5 kiloyu geçiyor. 1.90 lık bir adam değilseniz getirip götürmede zorlar sizi. Benim 7850 ekran kartlı masaüstü sistemimle yanyana Battlefield 3 oynadık. 7850 ekran kartlı masaüstü sistem daha yüksek ayarlarda olmasına rağmen fps daha yüksek ve akıcıydı. En kötüsü de bugün yetiyor olsa da o ekran kartını ilerde değiştirmek istendiğinde çok fazla kısıtlama çıkaracak. Ayrıca fanı 5-6 ay sonra tozlanıp aleti soğutamaz hale geliyor. İçini açıp temizlemek gerekiyor.

Cihazda bir takım problemler de yaşadık. En başta harddisklerden bir tanesi bozuldu. Raid 0 olduğundan veri kurtarması da yapamadım. Hatta foruma konu açmıştım nasıl yaparım diye. Touchpad de bozuldu. Ayrıca dokunmatik kontrol paneli kenarlarından kalktı. Tüm bu sebeplerden ürünü servise verdim. Çok şükür ki para iadesi yaptılar da kurtulduk.

Oyun oynamak da pek zevk vermedi açıkçası. Masaüstü rahatlığı yok. Bir çok oyunu yüksek ayarlarda oynayabiliyor olsanız da ergonomik değil. Klavyeyi kol hizama koyduğum zaman monitör aşağıda kalıyor. Koltuğu alçaltınca da klavye yüksekte kalıyor. Aletin performansı iyi ancak tam bir TAKOZ. Bugün verdiği performanstan ötürü bu takozluğu maruz görülse de 2 yıl sonra bunun 3 te biri fiyatlı 2 kiloluk cihaz bunun verdiği performansı verdiğinde takoz olması daha da göze batacak. Elinizde 5-6 bin liralık bir takoz olacak. Satsanız da kimse almaz.

Bunun yerine 3000 liralık bundan yüksek performans verecek bir masaüstü ve taşınabilirliği yüksek bir laptop almak çok daha mantıklı. Hatta fazladan bir tablet bile alınır bu paraya.

Hoparlörlerin ses kalitesi hakkında söylenenlere katılıyorum. Gerçekten çok iyi ses veriyor. Klavyesi de çok hoş. Görenler bu ne böyle demeden edemiyor
.Ekranın parlak olmaması da hoşuma giden taraflarından biri.

Ekleme: Videoda iyi bir masaüstü de bu paraya gelir deniyor ama buna katılmıyorum. gtx 670M masaüstü gtx670 in 3 te 1 i performans veriyor. Çok iyi bir masaüstü pc bunun parasına gelir bu doğru ama bunun verdiği performans masaüstünde 6850ye denk.
Şahsen işinize yarayacak tek çözüm olmadığı sürece(videodaki mimar örneği veya şehir değiştirmeniz gereken durumlar gibi) bu tip bilgisayarların alınmasını man...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +34
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Amigo[Nuri]- 6 yıl
İftara dakikalar kala artık vakit geçmiyordu.Bu inceleme iyi oldu.
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
serikan40 5 yıl
kesinlikle tavsiye etmiyorum.. Ömrü 1,5 sene sonrasında sırasıyla şarz girişi, klavye...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yakonazi 6 yıl

3d ekran ve 680m sli olabilirdi

Yeni versiyonlarında var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardarda45 6 yıl
Arkadaşlar yeni çıkan gt 0ne serisindeki killer ağı yeni ses sistemi klavye ve oc turbo tuşu ile ilgili bilgi verebilir misiniz ne işe yarıyorlar tam olarak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Kılı kırka yarmaya gerek yok, bu lüx bir pc.. Yorum yapan öğrencilere elbette uygun değil.
2 SSD diski raid 0 bağlayıp inanılmaz bir hıza ulaşmışlar. Teknolojinin bu derece gecikmesinden nefret ediyorum ama sonunda oluyor olması teselli..
Anlayamadığım ise; ana kartın böylesine yüksek bir hızı nasıl işleyebildiği, kabul ettiği..
Bu dizüstü son nokta. 32 GB ram'i olan, daha yüksek işlemcili, fiyatları 5 bin dolar+ civarında olan dizüstü'ler var ama GT70 hepsini ezip geçiyor!
Lütfen uzanamadığınız ciğere "tu.. kaka!" demeyin.
Şu anda dünyanın en iyi laptob'u. İyi ki var çünkü diğer markaları tehdit eder görünüyor. Bundan sonra seyreyleyin gümbürtüyü..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
psychomic 6 yıl
Bugün bir adet aldım. Umarım performansından memnun kalırım. Yorumlarımı bu başlık altında yazıyor olacağım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arabcian 6 yıl
Panda mı la bu :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
{engineer} 6 yıl
pahalı .
keşke daha değişik versiyonları olsaydı.
fhd değilde normal ekran gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sectec 6 yıl
Yorumlar moralimi bozdu ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
17mayis 6 yıl
Laptop'ta oyunmu oyunair peh oyunasa bile can ceker
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MattHew42 6 yıl
Merhaba ben bir kaç gün önce msi gt60 aldım ve gayet memnunun ama bir sıkıntı var analog kulaklık girişine bir kulaklık bağladığım zaman ses biraz boğuk ve bozuk geliyor ama bende sound blaster tactic 3d alpha var o kulaklığı usb ile bağlarsam ses çok dzgün ve bilgisayarın normalde de sesi çok iyi acaba analog kulaklık sorunu nerden kaynaklanıyor olabilir yardım edin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
gercekten msi tasarım konusunda cok kotu guzel cıhaz ama asus rog serısını tasarımı daha ıyı alıenware tartısılmaz zaten
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MattHew42 6 yıl
Merhaba benim bi sorum olacaktı ben MSI GT60-0NC bir laptop almayı düşünüyorum acaba ilerde upgrade yapmak istersem mesela ekran kartını GTX 680M' e yükseltmek istersem nereyle irtibata geçmeliyim acaba? Şimdiden teşekkürler.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virtual Reality 6 yıl
Oyun oynamak için oyun konsolu alın geçin. İş için özel amaçlı kullanım yapılmayacaksa bilgisayarlara bu kadar para vermek çok mantıksız. Yazık günah. Hem oyun oyun konsolunda oynanır. Hemde oyun konsollarının ömrü ~10 yıl ve en başarılı en hit oyunlar oyun konsollarına çıkıyor. Özellikle de Playstation' a
Herkesin görüşüne de saygım var. Alan arkadaşlar güle güle kullansın. Zevkler ve renkler tartışılmaz. Ben sadece 80 li yıllardan bu zamana oyunların, bilgisayarların, atarilerin ve oyun makinelerinin içinde büyümüş birisi olarak tecrübelerimi paylaşıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Divinity 6 yıl
MSI'ın daha önce yaptığı bir açıklamada GT70'in aynı fiyat ile artık GTX 675M ile dağıtılacağını söylemişti. Bu eski versiyonlar için stokları eritmeye çalışıyorlar.

maximumpc.com/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kupa10 6 yıl
Arkadaslar zaten mantıken evınde yeri olmayan yada benim gibi iş yerinde oyun oynayabilenler ıcın gereklı bır sıstem bu bende monster Q61MS var bu ozellıklerın aynısı yaklasık 2 haftadır kullanıyorum gercekten tasıması zor yaklasık 5 kilo ama genede kasaların yerını tutamaz tabıkıde bu fıyatın yarısına bundan daha iyi bir kasa sıstem toplanabılır ama dedıgım gıbı evınde yerı olmayanlar veye benım gıbı ış yerınden oyun oynayanlar ıcın en iyi secım boyle bır dizüstü ama bence buna bu kadar para bayılana kadar aynı ozellıklerde monster almak daha mantıklı hatta suan monsterın 4gb GTX 680M urunu var ben aldıktan sonra cıktı o urun ben aldıgımda olsaydı muhtamelen onu alırdım ama aralıkta teslim
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ec38 6 yıl
buna bu parayı bayılacağıma samsung chronos 7 nin 17'' lik nvidia kartlısını alırım.. hemde yanımda taşımak için kendimi paralamam.. yaptığınız testlerde samsung 550p yi full çözünürlükte oynattınız.. ve laptop bana mısın dememişti (bazı noktalarda 30 fpsnin altına düşerek tabi ).. oysa oyun amaçlı yapılan bir laptopta full ayarda açıp nasıl takıldığını gösteremediniz.. ben bu siteyi takip etmeye devam edeceğim editörlerin bile yaptığı bu fanatikliğe şahit olup teknoloji noktasında tercihlerimi kendi araştırmalarım ile yapmam gerektiğini anlamam da yardımcı oluyor.. düşünüyorum acaba bende samsung laptop olduğu için mi böyle düşünüyorum diye ama inanın bana 550p yi eleştiri yağmuruna tutarken bunun kötü yanlarını bile iyiymiş gibi lanse etmeniz gözlerden kaçmıyor. ben lenovoyu da hp yi de diğer laptop firmalarını da seviyorum .. ama msi anakartlarının ısınma sorununu sağır sultan duydu.. siz öve öve bitiremediniz.. 6000 tl ye toplanacak masaüstü pc ile bf3 gibi iki tane oyun aynı anda oynanır.. tamam 550p nin eleştirilecek tarafları da vardı fakat bunun da var.. bence olumsuz olarak dile getirmeliydiniz.. tarafsız değilsiniz!!!!!!!!!!!!!
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tanreall 6 yıl ec38
ec38

buna bu parayı bayılacağıma samsung chronos 7 nin 17'' lik nvidia kartlısını alırım.. hemde yanımda taşımak için kendimi paralamam.. yaptığınız testlerde samsung 550p yi full çözünürlükte oynattınız.. ve laptop bana mısın dememişti (bazı noktalarda 30 fpsnin altına düşerek tabi ).. oysa oyun amaçlı yapılan bir laptopta full ayarda açıp nasıl takıldığını gösteremediniz.. ben bu siteyi takip etmeye devam edeceğim editörlerin bile yaptığı bu fanatikliğe şahit olup teknoloji noktasında tercihlerimi kendi araştırmalarım ile yapmam gerektiğini anlamam da yardımcı oluyor.. düşünüyorum acaba bende samsung laptop olduğu için mi böyle düşünüyorum diye ama inanın bana 550p yi eleştiri yağmuruna tutarken bunun kötü yanlarını bile iyiymiş gibi lanse etmeniz gözlerden kaçmıyor. ben lenovoyu da hp yi de diğer laptop firmalarını da seviyorum .. ama msi anakartlarının ısınma sorununu sağır sultan duydu.. siz öve öve bitiremediniz.. 6000 tl ye toplanacak masaüstü pc ile bf3 gibi iki tane oyun aynı anda oynanır.. tamam 550p nin eleştirilecek tarafları da vardı fakat bunun da var.. bence olumsuz olarak dile getirmeliydiniz.. tarafsız değilsiniz!!!!!!!!!!!!!

Samsung 550P'yi çok eleştirmediler sanırım. Sadece 1920X1080p olsa çok daha iyi olurdu diye bir eleştiri gelmişti, genel anlamda beğenilerini dile getirmişti Mesut Çevik. Ben de oldukça beğeniyorum 550P'yi.

Bu ürün de çok güzel olmuş bence ama 17"+ taşınabilecek gibi olmuyor maalesef arkadaşlar. "Ben taşıma gereği duymuyorum, sabit kalıyor genelde" diyorsanız bilemem ama tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Eşek ölüsü gibi, taşınmıyor cidden 17"+. "Kaç KG olabilir ki" diyebilirsiniz ama 1 saat taşıdıktan sonra omzu çökecek gibi oluyor insanın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,9b izlenme · 1 gün
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
13,1b izlenme · 1 gün
14:05
MSI GE75 8SF Raider RTX 2070 dizüstü inceleme
6,5b izlenme · 3 ay
05:16
Asus'un çılgın dizüstü bilgisayarı | 240Hz 3ms IPS ekranlı
6,5b izlenme · 3 hf.
21:55
Asus Zenbook 13 UX333FN ultrabook inceleme
5,4b izlenme · 1 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,3b izlenme · 3 gün
22:05
Monster Abra A5 V14.1 Video İnceleme
9,7b izlenme · 10 ay
15:05
Editörün dostu | Video canavarı bilgisayar
7,8b izlenme · 3 ay
08:19
HP Envy X2 kalemli 2si1 arada bilgisayar inceleme
8,3b izlenme · 5 ay
03:44
Sınırlı sayıda üretilen ThinkPad'i kullandık
9,2b izlenme · 1 yıl
15:59
MSI GP63 Leopard oyuncu dizüstüsü inceleme
8,6b izlenme · 5 ay
06:48
Çılgın donanımlar ve yüksek performans | MSI stand turu
8,6b izlenme · 4 ay
19:53
MSI'ın canavar dizüstü bilgisayarı: GE63 Raider'ı inceledik
7,3b izlenme · 1 yıl
01:20
8. nesil Core i7 ve GTX 1070 "MSI GE73 Raider RGB 8RF" inceleme
6,4b izlenme · 11 ay
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,3b izlenme · 2 hf.
15:57
Performans canavarı l MSI GT63 Titan incelemesi
6,4b izlenme · 10 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim