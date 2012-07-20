MSI GT70 video inceleme "Performans tutkunlarına özel dizüstü bilgisayar"

MSI'ın oyuncular için hazırladığı yüksek performanslı dizüstü bilgisayar modeli GT70 test masamızda. 17.3-inç boyutundaki Full HD ekranı, dört çekirdekli Core i7-3610QM işlemcisi, Nvidia GeForce GTX 670M ekran kartı, üç farklı aydınlatma bölgesine sahip özel klavyesi, 2x 64GB SSD RAID ve 750GB depolama sürücüsüne ek olarak üzerinde barındırdığı sayısız0 özelliği ile masaüstü bilgisayarların korkulu rüyası olmaya aday olan MSI GT70'in oyunlardaki performansı başta olmak üzere merak edilen tüm detayları video incelememizde

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