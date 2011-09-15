MSI GeForce GTX 580 Lightning Xtreme Edition en sonunda satışa sunuluyor

MSI güncel ürün gamındaki tek GPU'lu en güçlü ekran kartı olan 3GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 580 Lightning Xtreme modelinin dağıtımına başlıyor. Resmi tanıtımı geçtiğimiz mayıs ayında yapılan özel tasarımlı ekran kartı, beş adet bakır ısı borusu, çok sayıda alüminyum yaprak ve 90mm çapında iki adet fana Twin Frozr III soğutucusu ile geliyor.

Yüksek oranda özelleştirmeye tabi tutulan DirectX 11 destekli ekran kartı 16 fazlı güç tasarımı ile geliyor. Military Class II konsepti çerçevesinde dört adet proadlizer çip ile güçlendirilen ekran kartı, Nvidia'nın koyduğu yüksek voltaj korumasını devre dışı bırakarak GPU ve belleklere daha fazla voltaj verilmesine olanak tanıyan DIP anahtarı, donanımsal voltaj okuma noktaları, faz aktivite LED'leri ve çift BIOS gibi hız aşırtma odaklı özelliklerle geliyor.

Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GF110 grafik yongasından güç alan GeForce GTX 580 Lightning Xtreme 384-bit bellek veri yolu desteğine, 512 CUDA çekirdeğine, 64x doku ünitesine ve 48x ROP birimine sahip. Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen kartın grafik işlem birimi 832MHz, bellekleri ise 4200MHz'de görev yapıyor.

Birkaç gün içerisinde Avrupalı kullanıcıların beğenisine sunulması beklenen MSI GeForce GTX 580 Lightning Xtreme'in etiket fiyatının ise 520 Avro civarında olması bekleniyor.