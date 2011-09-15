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MSI GeForce GTX 580 Lightning Xtreme Edition en sonunda satışa sunuluyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
16,3b
1
15
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI güncel ürün gamındaki tek GPU'lu en güçlü ekran kartı olan 3GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 580 Lightning Xtreme modelinin dağıtımına başlıyor. Resmi tanıtımı geçtiğimiz mayıs ayında yapılan özel tasarımlı ekran kartı, beş adet bakır ısı borusu, çok sayıda alüminyum yaprak ve 90mm çapında iki adet fana Twin Frozr III soğutucusu ile geliyor. 
Yüksek oranda özelleştirmeye tabi tutulan DirectX 11 destekli ekran kartı 16 fazlı güç tasarımı ile geliyor. Military Class II konsepti çerçevesinde dört adet proadlizer çip ile güçlendirilen ekran kartı, Nvidia'nın koyduğu yüksek voltaj korumasını devre dışı bırakarak GPU ve belleklere daha fazla voltaj verilmesine olanak tanıyan DIP anahtarı, donanımsal voltaj okuma noktaları, faz aktivite LED'leri ve çift BIOS gibi hız aşırtma odaklı özelliklerle geliyor.
Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GF110 grafik yongasından güç alan GeForce GTX 580 Lightning Xtreme 384-bit bellek veri yolu desteğine, 512 CUDA çekirdeğine, 64x doku ünitesine ve 48x ROP birimine sahip. Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelen kartın grafik işlem birimi 832MHz, bellekleri ise 4200MHz'de görev yapıyor. 
Birkaç gün içerisinde Avrupalı kullanıcıların beğenisine sunulması beklenen MSI GeForce GTX 580 Lightning Xtreme'in etiket fiyatının ise 520 Avro civarında olması bekleniyor. 

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DH Misafiri 8 yıl
520 avro + kdv 2 bin tlyi bulur bunu kim alacak merak ediyorum doğrusu. bu ürünlerin maliyeti gerçekten bumu yoksa ne kadar pahalı olursa insanlara o denli çekiçi gelir diyemi yapıyorlar. bence ikincisi çünkü yeni teknoloji bir kart çıkınca o kadar hızla düşüyorki fiyatlar. ne oluyor birden bütün hammadde ve teknoloji göktenmi yağıyor. sırf insanların daha iyisine sahip olma duygusunun sömürüsü o kadar.
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Santino Santorelli 7 yıl
olay seri..tr stoklarına gelsin anında koyuyorum..gtx-680 le beraber slı yapıcam..inş gelsinde bi slı foto show dh ailesine yaparım..
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bocekgrafik 8 yıl
OverClocK1ng
Dünya rekoru getirir...

Bunun düz versiyonu ile rekor kırılmıştı zaten ve haber olarak forumda da yayınlanmıştı:
donanimhaber.com/...
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Zeytinbey 8 yıl
Dust removel Tech:bu msi'ın yeni çıkardığı bir şey; fanlar sistem açılışta yarım dakika ters yönde dönüyor sonra normal yönde dönmeye başlıyor, fanların toz tutmasını önlemek için geliştirdikleri bir şey ve bundan sonraki msi kartlarda göreceğimiz bir teknoloji... Ayrıca gene bu modele özel fanların rengi ısı artışı ile değişiyor, yani görünüm olarak belki ama ben kasayı kaldırıp pervanelerin rengi ne diye uğraşamam şahsen...

Ayrıntılı inceleme:

techpowerup.com/...

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OverClocK1ng 8 yıl
Dünya rekoru getirir...
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bocekgrafik 8 yıl
Bu kart satışa çıkalı çok oldu, hatta stoklarda bile yok çoğu yerde (yutdışında). Hatta yaklaiık 2 ay oldu satışa çıkalı.

@giray94: Bu kartın gri olanı da var. Bu xtreme (3 gb) versiyonu.
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giray94 8 yıl
siyah güzel olmamış gtx 560 daki gibi gümüş rengi olsaydi daha güzel olurdu bence
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**DODO** 8 yıl
anakartlarıyla renk uyumu süper olur
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zymrdvn 8 yıl
"Kralın dönüşü" Lütfen önünde saygıyla eğilin...
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escapethelife 8 yıl
içini bilemem de tasarımda hiç bi değişiklik yok. msi ın zaten klasik twin frozr serisi. bana göre metal gibi olan twin tasarımı gayet iyiydi. dışı bi garip duruyor siyah mor falan malzeme kalitesi düşük gibi duruyor uzaktan. ama uzaktan sadece kaliteli olduğuna şüphe yok msi çok iyi bir marka.
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cenkyyy 8 yıl escapethelife
escapethelife

içini bilemem de tasarımda hiç bi değişiklik yok. msi ın zaten klasik twin frozr serisi. bana göre metal gibi olan twin tasarımı gayet iyiydi. dışı bi garip duruyor siyah mor falan malzeme kalitesi düşük gibi duruyor uzaktan. ama uzaktan sadece kaliteli olduğuna şüphe yok msi çok iyi bir marka.


selam dostum o fanlar ısındığı zaman beyaz oluyor
Sanırsam gtx 570 sli deneyimimden sonra bu karttan 2 tane getirtecem
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Alucard:. 8 yıl
tasarımı güzel
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Stanislas Xavier 8 yıl
nvidia kartlar ilgimi çekmiyor ne yazık ki ama alana hayırlı olsun
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