MSI: Gigabyte, PCI Express 3.0 desteği konusunda tüketicileri yanıltıyor

Anakart üreticileri arasındaki rekabette önümüzdeki günler yeni tartışmalara gebe olacak gibi görünüyor. Bir yandan yaklaşan Bulldozer lansmanı, diğer taraftan Intel'in LGA2011 platformu kapsamında piyasaya sunacağı Sandy Bridge-E işlemcileri için hazırlık yapan üreticiler, pazarda daha yüksek satış rakamlarına ulaşabilmek adına kıyasaya bir mücadele içerisine girmiş durumdalar. Yeni nesil işlemciler öncesinde uzun süredir sessiz olan anakart piyasasında başka bir tartışma patlak verdi ve MSI, Gigabyte'ın tüketicileri yanılttığını öne sürdü.

Bilindiği üzere Intel'in 22nm Ivy Bridge işlemcileriyle birlikte PCI Express 3.0 standardı endüstrinin kullanımına sunulmuş olacak. Şu anda yaygın olarak kullanılan PCI Express 2 standardı ile kıyaslandığında iki kat daha fazla bant genişliği vaad eden bu teknoloji sayesinde uyumlu ekran kartlarının daha yüksek performans sunması bekleniyor. PCIe 3.0 standardı için hazırlık sürecine giren anakart üreticilerinden ASRock, MSI ve Gigabyte geçtiğimiz haftalarda arka arkaya yeni anakart modelleri duyurmuş aynı zamanda mevcut anakartların PCIe 3.0 uyumluluğuna yönelik açıklamalarda bulunmuşlardı. 6 serisi Intel anakartlarının tamamında PCI Express 3.0 desteği olduğuna dikkat çeken Gigabyte'a, MSI cephesinden son derece sert bir yanıt geldi.

MSI mühendisleri tarafından hazırlanan sunuma göre Gigabyte, 6 serisi anakartlarında Pericom'un 2000 serisi anahtar yongalarını kullanıyor ancak bu yongalar PCI Express 3.0 geçişini sağlayamıyor. Aynı dökümanlarda MSI mühendisleri, PCI Express 3.0 için gerekli olan tüm komponentler anakart üzerinde olmadığı takdirde, 22nm Ivy Bridge işlemcileri sisteme takıldığında PCIe 3.0'a geçmek yerine bantgenişliğinin Gen1 x8 hızına düştüğünü öne sürüyorlar. MSI'ın dökümanlarına göre Gigabyte cephesinde G1.Sniper2 modeli haricindeki diğer 6 serisi anakartlar gerçek PCI Express 3.0 desteği sunmaktan uzak. Z68A-GD65 (G3) gibi Perciom 3000 serisi anahtar yongalarına sahip Gen3 anakartların gerçek PCI Express 3.0 desteği sunabileceğini ifade eden MSI'a karşı Gigabyte'ın nasıl bir yanıt vereceğini ise zaman gösterecek.