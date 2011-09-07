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Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI: Gigabyte, PCI Express 3.0 desteği konusunda tüketicileri yanıltıyor

7 yıl
45,6b
1
14
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Anakart üreticileri arasındaki rekabette önümüzdeki günler yeni tartışmalara gebe olacak gibi görünüyor. Bir yandan yaklaşan Bulldozer lansmanı, diğer taraftan Intel'in LGA2011 platformu kapsamında piyasaya sunacağı Sandy Bridge-E işlemcileri için hazırlık yapan üreticiler, pazarda daha yüksek satış rakamlarına ulaşabilmek adına kıyasaya bir mücadele içerisine girmiş durumdalar. Yeni nesil işlemciler öncesinde uzun süredir sessiz olan anakart piyasasında başka bir tartışma patlak verdi ve MSI, Gigabyte'ın tüketicileri yanılttığını öne sürdü.
Bilindiği üzere Intel'in 22nm Ivy Bridge işlemcileriyle birlikte PCI Express 3.0 standardı endüstrinin kullanımına sunulmuş olacak. Şu anda yaygın olarak kullanılan PCI Express 2 standardı ile kıyaslandığında iki kat daha fazla bant genişliği vaad eden bu teknoloji sayesinde uyumlu ekran kartlarının daha yüksek performans sunması bekleniyor. PCIe 3.0 standardı için hazırlık sürecine giren anakart üreticilerinden ASRock, MSI ve Gigabyte geçtiğimiz haftalarda arka arkaya yeni anakart modelleri duyurmuş aynı zamanda mevcut anakartların PCIe 3.0 uyumluluğuna yönelik açıklamalarda bulunmuşlardı. 6 serisi Intel anakartlarının tamamında PCI Express 3.0 desteği olduğuna dikkat çeken Gigabyte'a, MSI cephesinden son derece sert bir yanıt geldi.
MSI mühendisleri tarafından hazırlanan sunuma göre Gigabyte, 6 serisi anakartlarında Pericom'un 2000 serisi anahtar yongalarını kullanıyor ancak bu yongalar PCI Express 3.0 geçişini sağlayamıyor. Aynı dökümanlarda MSI mühendisleri, PCI Express 3.0 için gerekli olan tüm komponentler anakart üzerinde olmadığı takdirde, 22nm Ivy Bridge işlemcileri sisteme takıldığında PCIe 3.0'a geçmek yerine bantgenişliğinin Gen1 x8 hızına düştüğünü öne sürüyorlar. MSI'ın dökümanlarına göre Gigabyte cephesinde G1.Sniper2 modeli haricindeki diğer 6 serisi anakartlar gerçek PCI Express 3.0 desteği sunmaktan uzak. Z68A-GD65 (G3) gibi Perciom 3000 serisi anahtar yongalarına sahip Gen3 anakartların gerçek PCI Express 3.0 desteği sunabileceğini ifade eden MSI'a karşı Gigabyte'ın nasıl bir yanıt vereceğini ise zaman gösterecek.

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SystemApps 7 yıl
Gigabyte malzeme olarak kaliteli olsada performans açısından hiç beğenimi kazanamadı....
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Ironpumper 7 yıl
E bravo Gigabyte. Asus'dan hemen sonra sen gelirdin..
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anaksunamon 7 yıl
örnekle açıklama yapmaya çalıştım.Olmayan donanımla olmuş gibi göstermeye çalışmışlar anlamında.yoksa dx9 la 11 tamamen aradaki donanım farkını belirtmeye yönelik.
canerpense
DX ile ne alakası var yahu? PCI bant genişliği ile ilgili bütün olay, facebook gruplarında daha net açıklamış MSI durumu: facebook.com/...
A word of advice, dont always blindly trust Wikipedia :) At MSI we do facts: pcisig.com/... this shows you that Gen3 has a bi-directional speed of 32GB/s = bi-directional 2GB/s per lane = 1GB/s per lane per direction (in/out). Gigabyte boards are using old Gen2 PCI-E switches which cannot transmit the new Gen3 signal.These Gen2 PCI-E switches are not only used when you run in x8/x8 mode, but ALSO when you run on your first x16 slot. This means that even one VGA card will switch back to run @Gen2 speeds bottlenecked by the Gen2 PCI-E chip. Any cliam by Gigabyte otherwise is false and customer manipulation. P.S. Please dont switch GBps (Gigabyte) and Gbps (Gigabit), they are different so again you will confuse customers.
Şöylede bir durum var tabi... Gigabyteın reklamı pek yanlış sayılmaz, PCI-E Gen.3 destekli olarak satıyorlar ürünlerini. Yani ekran kartlarının geriye uyumluluğunu kullanıyorlar, anakarta yeni bir özellik eklemiş değiller.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Support for PCI Express Gen.3 Approx. double the potential data bandwidth The GIGABYTE motherboard is one of the first to provide gamers with the latest Gen.3 PCI Express technology, delivering maximum data bandwidth for the latest discrete graphics cards
Gigabyteın bu switchler ile Gen3e Native yani doğal destek sunması gibi bir durum yok tabiki, Ready ile durumu birazda olsa kurtarmış gözüküyor. Sonuçta ekran kartı çalışacak, az bir performans kaybıylada olsa.
Ek bir düşünce daha: PCIE Gen1 tek yönlü ve 2.5ghz hızında (kanal başı 2.5Gpbs). PCIE Gen2 tek yönlü ve 5ghz hızında (kanal başı 5Gbps, bandwidth 5Gpbs) veri aktarabiliyor. 8b/10b veri çözümü kullanıyor ve %20 civarı bir performans kaybı var (10-8)/10 PCIE Gen3 çift yönlü ve 4ghz hızında (kanal başı [4+4]8Gpbs, bandwidth 6-7Gbps) veri aktarabiliyor. 128b/130b veri çözümü kullanıyor ve %1.5 civarı bir performans kaybı var (130-128)/130 PCIE Gen3 sinyalleri Gen2 ile geriye uyumlu. Yani PCIE Gen3 bir ekran kartı Gen2 slottada çalışabilecek, aynen Gen2 ile Gen1de olduğu gibi. Bu durumda eğer PCIE Gen.3 sinyalleri Gen.2 sinyalleri ile uyumluysa ve sadece bandwidth artışı varsa, bu demek oluyorki Gigabyteın kullandığı ve 5Gbps genişlik sunabilen PCIE Gen2 switchler, PCIE Gen3 sinyallerini Gen2 uyumluluğu modunda işleyebilir. Ancak Gen3 ekran kartına sunulacak Gen2 hatlar bandwitdh bakımından; tek yönü eksik olduğundan dolayı %50, veri çözümü yüzünden %20 daha az genişliğe sahip olacak. Yani toplamda PCIE Gen3ün [teorik olarak sunduğunun] %40ı civarı bir bandwitdh sunulabilicek karta. Peki durum bu kadar fecimi? Hayır. Günümüzde mevcut ekran kartları PCIE Gen2 kartlardır. Eski anakartlarda bu ekran kartları Gen1 modunda çalışırlar. Yapılan incelemelerdeki sonuçlara göre %50 düşük bandwithe karşın Gen1 ile Gen2 karşılaştırmasında, tek kart ile x16 modunda neredeyse hiç kayıp olmadığı, iki kart ile x8 x8 modunda %20 civarı bir FPS düşüşü görülüyor. (Kartlar 4870 CF)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Sonuç: Yakın gelecekte üretilecek PCIE Gen3 kartların tek kart olarak kullanılması durumunda, Gen2 slotlardan dolayı darboğaza uğrayacağını düşünmüyorum.
Gösterilen switchler, PCIE kanallarının ikinci bir ekran kartı ile ilk ekran kartı arasında yönlendirilmesinden sorumlu. ( pericom.com/... ) Yani yine tek kartla (x8 işlemciden doğrudan + x8 switch aracılığı ile) x16, yada çift kartla x8 x8 çalışabiliyor anakart. Bu durumda tek kart kullanıldığında Gen3 x8 ve Gen2 x8 sinyaller aynı karta gönderilecek.
Yada çift kart kullanıldığında ilk kart Gen3 x8, ikinci kart Gen2 x8 çalışacak.

Soru:
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İşlemciden gelecek Gen3 sinyal ile switch üzerinden geçmesi gereken Gen2 sinyal uyum sağlayamadığı için mi Gen1 olarak çalışıyor Gigabyte anakart? Neden tüm sinyaller Gen2 uyumluluğunda gönderilmiyor? Ve neden x16 yerine x8 çalışıyor?

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Rainbow6 7 yıl
msi oyle diyor ama sata6 usb3 ve sli crossfire destekli z68 serisi anakartlari yurtdisinda gigabyteden daha pahali ... yani msi yaptigi anakartlarda gidim gidim ozellik veriyo ozellikle son zamanlarda kotu ununu uzerinden attigindan beri urunlerin fiyatlari artti ... off bea yeni sistem topliycam anakart bende muamma oldu iyice simdi gigabyte de bunun ustune msi anakartlarina test ustune test aciklar :)

duzeltme yapayim : simdi baktigimda z68ma-g45 anakarti usb3 sata6 ve cift pci-ex 16 mevcut sli ve crossfire destekliyor mail-in rebatesi var bu haliyle ayni klasmandaki gigabyteden 5 dolar ucuza geliyor ama bu kartta gen3 mevcut degil galba anlamadim hic biyerde yazmiyor
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GoldPunch 7 yıl
6 serisi anakart kullanan biri olarak üzüldüm. Tabii dediği doğruysa.
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Chembond 7 yıl
DX ile ne alakası var yahu?

PCI bant genişliği ile ilgili bütün olay, facebook gruplarında daha net açıklamış MSI durumu:

facebook.com/...

A word of advice, don't always blindly trust Wikipedia :)
At MSI we do facts: pcisig.com/... this shows you that Gen3 has a bi-directional speed of 32GB/s = bi-directional 2GB/s per lane = 1GB/s per lane per direction (in/out).

Gigabyte boards are using old Gen2 PCI-E switches which cannot transmit the new Gen3 signal.These Gen2 PCI-E switches are not only used when you run in x8/x8 mode, but ALSO when you run on your first x16 slot. This means that even one VGA card will switch back to run @Gen2 speeds bottlenecked by the Gen2 PCI-E chip. Any cliam by Gigabyte otherwise is false and customer manipulation.

P.S. Please don't switch GBps (Gigabyte) and Gbps (Gigabit), they are different so again you will confuse customers.




Şöylede bir durum var tabi... Gigabyte'ın reklamı pek yanlış sayılmaz, PCI-E Gen.3 destekli olarak satıyorlar ürünlerini.

Yani ekran kartlarının geriye uyumluluğunu kullanıyorlar, anakarta yeni bir özellik eklemiş değiller.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Support for PCI Express Gen.3
Approx. double the potential data bandwidth
The GIGABYTE motherboard is one of the first to provide gamers with the latest Gen.3 PCI Express technology, delivering maximum data bandwidth for the latest discrete graphics cards


Gigabyte'ın bu switchler ile Gen3'e "Native" yani doğal destek sunması gibi bir durum yok tabiki, "Ready" ile durumu birazda olsa kurtarmış gözüküyor. Sonuçta ekran kartı çalışacak, az bir performans kaybıylada olsa.



Ek bir düşünce daha:

PCIE Gen1 tek yönlü ve 2.5ghz hızında (kanal başı 2.5Gpbs).
PCIE Gen2 tek yönlü ve 5ghz hızında (kanal başı 5Gbps, bandwidth 5Gpbs) veri aktarabiliyor. 8b/10b veri çözümü kullanıyor ve %20 civarı bir performans kaybı var (10-8)/10
PCIE Gen3 çift yönlü ve 4ghz hızında (kanal başı [4+4]8Gpbs, bandwidth 6-7Gbps) veri aktarabiliyor. 128b/130b veri çözümü kullanıyor ve %1.5 civarı bir performans kaybı var (130-128)/130

PCIE Gen3 sinyalleri Gen2 ile geriye uyumlu. Yani PCIE Gen3 bir ekran kartı Gen2 slottada çalışabilecek, aynen Gen2 ile Gen1'de olduğu gibi.

Bu durumda eğer PCIE Gen.3 sinyalleri Gen.2 sinyalleri ile uyumluysa ve sadece bandwidth artışı varsa, bu demek oluyorki Gigabyte'ın kullandığı ve 5Gbps genişlik sunabilen PCIE Gen2 switchler, PCIE Gen3 sinyallerini Gen2 uyumluluğu modunda işleyebilir.

Ancak Gen3 ekran kartına sunulacak Gen2 hatlar bandwitdh bakımından; tek yönü eksik olduğundan dolayı %50, veri çözümü yüzünden %20 daha az genişliğe sahip olacak. Yani toplamda PCIE Gen3'ün [teorik olarak sunduğunun] %40'ı civarı bir bandwitdh sunulabilicek karta.

Peki durum bu kadar fecimi? Hayır.

Günümüzde mevcut ekran kartları PCIE Gen2 kartlardır. Eski anakartlarda bu ekran kartları Gen1 modunda çalışırlar. Yapılan incelemelerdeki sonuçlara göre %50 düşük bandwith'e karşın Gen1 ile Gen2 karşılaştırmasında, tek kart ile x16 modunda neredeyse hiç kayıp olmadığı, iki kart ile x8 x8 modunda %20 civarı bir FPS düşüşü görülüyor. (Kartlar 4870 CF)

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Sonuç: Yakın gelecekte üretilecek PCIE Gen3 kartların tek kart olarak kullanılması durumunda, Gen2 slotlardan dolayı darboğaza uğrayacağını düşünmüyorum.



Gösterilen switchler, PCIE kanallarının ikinci bir ekran kartı ile ilk ekran kartı arasında yönlendirilmesinden sorumlu. ( pericom.com/... )

Yani yine tek kartla (x8 işlemciden doğrudan + x8 switch aracılığı ile) x16, yada çift kartla x8 x8 çalışabiliyor anakart.

Bu durumda tek kart kullanıldığında Gen3 x8 ve Gen2 x8 sinyaller aynı karta gönderilecek.
Yada çift kart kullanıldığında ilk kart Gen3 x8, ikinci kart Gen2 x8 çalışacak.




Soru:

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


İşlemciden gelecek Gen3 sinyal ile switch üzerinden geçmesi gereken Gen2 sinyal uyum sağlayamadığı için mi Gen1 olarak çalışıyor Gigabyte anakart? Neden tüm sinyaller Gen2 uyumluluğunda gönderilmiyor? Ve neden x16 yerine x8 çalışıyor?
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waltran 7 yıl
bios update sayfasına yanlışlıkla yazmış olabilirler sonuçta satarken kutusunda yazmadığı için sorun yok bence.
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easymen 7 yıl
İmla hatası 2. paragraf 2. cümle 3. kelime
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bocekgrafik 7 yıl
Gigabyte anakart kullanıyorum ancak forum bir taraftan Gigabyte ile röportaj yaparken, diğer taraftan da bu haberlerin yayınlandığını görmek beni mutlu ediyor.
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pckopatx 7 yıl
anaksunamon
adamlar zaten sunum yapmışlar ve anakartlarda yer alan parçaların uyumlu olmadığını belirtmişler.Yani gigabyte bu habere göre dx9 lu ekran kartını 11 diye yutturmaya çalışıyor.muş...(habere göre)

Bu nerde yazıyor acıklar mısınız ?
PCIe 2.0 la da directx 11 kullanılırken. Bu yorum bana niye mantıklı gelmedi. benim bildiğim PCI ex 3.0 band genişliğini arttırıyor.
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alito 7 yıl
sandalyeler havalarda uçuşmaya başlar yakında
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