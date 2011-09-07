MSI: Gigabyte, PCI Express 3.0 desteği konusunda tüketicileri yanıltıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Anakart üreticileri arasındaki rekabette önümüzdeki günler yeni tartışmalara gebe olacak gibi görünüyor. Bir yandan yaklaşan Bulldozer lansmanı, diğer taraftan Intel'in LGA2011 platformu kapsamında piyasaya sunacağı Sandy Bridge-E işlemcileri için hazırlık yapan üreticiler, pazarda daha yüksek satış rakamlarına ulaşabilmek adına kıyasaya bir mücadele içerisine girmiş durumdalar. Yeni nesil işlemciler öncesinde uzun süredir sessiz olan anakart piyasasında başka bir tartışma patlak verdi ve MSI, Gigabyte'ın tüketicileri yanılttığını öne sürdü.
Bilindiği üzere Intel'in 22nm Ivy Bridge işlemcileriyle birlikte PCI Express 3.0 standardı endüstrinin kullanımına sunulmuş olacak. Şu anda yaygın olarak kullanılan PCI Express 2 standardı ile kıyaslandığında iki kat daha fazla bant genişliği vaad eden bu teknoloji sayesinde uyumlu ekran kartlarının daha yüksek performans sunması bekleniyor. PCIe 3.0 standardı için hazırlık sürecine giren anakart üreticilerinden ASRock, MSI ve Gigabyte geçtiğimiz haftalarda arka arkaya yeni anakart modelleri duyurmuş aynı zamanda mevcut anakartların PCIe 3.0 uyumluluğuna yönelik açıklamalarda bulunmuşlardı. 6 serisi Intel anakartlarının tamamında PCI Express 3.0 desteği olduğuna dikkat çeken Gigabyte'a, MSI cephesinden son derece sert bir yanıt geldi.
MSI mühendisleri tarafından hazırlanan sunuma göre Gigabyte, 6 serisi anakartlarında Pericom'un 2000 serisi anahtar yongalarını kullanıyor ancak bu yongalar PCI Express 3.0 geçişini sağlayamıyor. Aynı dökümanlarda MSI mühendisleri, PCI Express 3.0 için gerekli olan tüm komponentler anakart üzerinde olmadığı takdirde, 22nm Ivy Bridge işlemcileri sisteme takıldığında PCIe 3.0'a geçmek yerine bantgenişliğinin Gen1 x8 hızına düştüğünü öne sürüyorlar. MSI'ın dökümanlarına göre Gigabyte cephesinde G1.Sniper2 modeli haricindeki diğer 6 serisi anakartlar gerçek PCI Express 3.0 desteği sunmaktan uzak. Z68A-GD65 (G3) gibi Perciom 3000 serisi anahtar yongalarına sahip Gen3 anakartların gerçek PCI Express 3.0 desteği sunabileceğini ifade eden MSI'a karşı Gigabyte'ın nasıl bir yanıt vereceğini ise zaman gösterecek.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
duzeltme yapayim : simdi baktigimda z68ma-g45 anakarti usb3 sata6 ve cift pci-ex 16 mevcut sli ve crossfire destekliyor mail-in rebatesi var bu haliyle ayni klasmandaki gigabyteden 5 dolar ucuza geliyor ama bu kartta gen3 mevcut degil galba anlamadim hic biyerde yazmiyor
PCI bant genişliği ile ilgili bütün olay, facebook gruplarında daha net açıklamış MSI durumu:
facebook.com/...
Şöylede bir durum var tabi... Gigabyte'ın reklamı pek yanlış sayılmaz, PCI-E Gen.3 destekli olarak satıyorlar ürünlerini.
Yani ekran kartlarının geriye uyumluluğunu kullanıyorlar, anakarta yeni bir özellik eklemiş değiller.
Gigabyte'ın bu switchler ile Gen3'e "Native" yani doğal destek sunması gibi bir durum yok tabiki, "Ready" ile durumu birazda olsa kurtarmış gözüküyor. Sonuçta ekran kartı çalışacak, az bir performans kaybıylada olsa.
Ek bir düşünce daha:
PCIE Gen1 tek yönlü ve 2.5ghz hızında (kanal başı 2.5Gpbs).
PCIE Gen2 tek yönlü ve 5ghz hızında (kanal başı 5Gbps, bandwidth 5Gpbs) veri aktarabiliyor. 8b/10b veri çözümü kullanıyor ve %20 civarı bir performans kaybı var (10-8)/10
PCIE Gen3 çift yönlü ve 4ghz hızında (kanal başı [4+4]8Gpbs, bandwidth 6-7Gbps) veri aktarabiliyor. 128b/130b veri çözümü kullanıyor ve %1.5 civarı bir performans kaybı var (130-128)/130
PCIE Gen3 sinyalleri Gen2 ile geriye uyumlu. Yani PCIE Gen3 bir ekran kartı Gen2 slottada çalışabilecek, aynen Gen2 ile Gen1'de olduğu gibi.
Bu durumda eğer PCIE Gen.3 sinyalleri Gen.2 sinyalleri ile uyumluysa ve sadece bandwidth artışı varsa, bu demek oluyorki Gigabyte'ın kullandığı ve 5Gbps genişlik sunabilen PCIE Gen2 switchler, PCIE Gen3 sinyallerini Gen2 uyumluluğu modunda işleyebilir.
Ancak Gen3 ekran kartına sunulacak Gen2 hatlar bandwitdh bakımından; tek yönü eksik olduğundan dolayı %50, veri çözümü yüzünden %20 daha az genişliğe sahip olacak. Yani toplamda PCIE Gen3'ün [teorik olarak sunduğunun] %40'ı civarı bir bandwitdh sunulabilicek karta.
Peki durum bu kadar fecimi? Hayır.
Günümüzde mevcut ekran kartları PCIE Gen2 kartlardır. Eski anakartlarda bu ekran kartları Gen1 modunda çalışırlar. Yapılan incelemelerdeki sonuçlara göre %50 düşük bandwith'e karşın Gen1 ile Gen2 karşılaştırmasında, tek kart ile x16 modunda neredeyse hiç kayıp olmadığı, iki kart ile x8 x8 modunda %20 civarı bir FPS düşüşü görülüyor. (Kartlar 4870 CF)
Sonuç: Yakın gelecekte üretilecek PCIE Gen3 kartların tek kart olarak kullanılması durumunda, Gen2 slotlardan dolayı darboğaza uğrayacağını düşünmüyorum.
Gösterilen switchler, PCIE kanallarının ikinci bir ekran kartı ile ilk ekran kartı arasında yönlendirilmesinden sorumlu. ( pericom.com/... )
Yani yine tek kartla (x8 işlemciden doğrudan + x8 switch aracılığı ile) x16, yada çift kartla x8 x8 çalışabiliyor anakart.
Bu durumda tek kart kullanıldığında Gen3 x8 ve Gen2 x8 sinyaller aynı karta gönderilecek. Yada çift kart kullanıldığında ilk kart Gen3 x8, ikinci kart Gen2 x8 çalışacak.
Soru:
İşlemciden gelecek Gen3 sinyal ile switch üzerinden geçmesi gereken Gen2 sinyal uyum sağlayamadığı için mi Gen1 olarak çalışıyor Gigabyte anakart? Neden tüm sinyaller Gen2 uyumluluğunda gönderilmiyor? Ve neden x16 yerine x8 çalışıyor?
Bu nerde yazıyor acıklar mısınız ?
PCIe 2.0 la da directx 11 kullanılırken. Bu yorum bana niye mantıklı gelmedi. benim bildiğim PCI ex 3.0 band genişliğini arttırıyor.