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MSI, Intel Z170 tabanlı yeni oyuncu anakartlarını hazırlıyor

3 yıl
3,2b
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Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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MSI, Intel Z170 tabanlı yeni oyuncu anakartlarını hazırlıyor
Intel'in Skylake işlemcilerine destek sağlayan 100 serisi çipsetleri bugüne kadar kendisini pek göstermemişti. Ancak Intel'in Skylake işlemcilerinin kısa süre içerisinde piyasaya çıkacağının anlaşılmasıyla üreticiler de harekete geçti. 

MSI da bir süredir yeni anakartları ile ilgili görseller paylaşmaya başladı. Firmanın son paylaşımı GAMING M markalı üç adet yeni anakartına yönelik oldu. Yeni anakartlar Intel Z170 çipsetini temel alıyor ve LGA1151 soketini kullanıyor. 

MSI'nın yeni anakart modelleri Z170A Gaming M5, Z170A Gaming M7 ve Z170A Gaming M9 ACK adını taşıyor. Anakartlarda ortak olarak çok fazlı voltaj regülatör modu VRM, iki üst seviye grafik kartına destek, bir tanesi Type-C olmak üzere iki USB bağlantısı, iki M.2 slotu, 10 adet SATA portu, izole edilmiş AudioBoost III devresi, Killer ağ donanımı şeklinde özellikler yer alacak. 

Z170A Gaming M9 ACK modeli serinin tepe modeli görünümünde. Ortak özelliklere ek sıvı soğutmalı VRM, daha fazla hız aşırtma yetenekleri ve Reactive Armour özel arka plaka yer alıyor. Z170A Gaming M7 modelinde ise ortak özelliklere ek olarak 14 fazlı işlemci VRM modu, işlemci ve bellek hız aşırtma kontrolü için Game Boost teknolojisi bulunuyor. 

MSI yeni serisini 5 Ağustos tarihindeki GamesCom 2015 fuarına hazırlıyor. Oyun odaklı bu fuarda Intel'in Skylake tabanlı Core i7-6700K ve Core i5-6600K boy gösterecek. Ayrıca 100 serisi çipset taşıyan pek çok yeni anakart da sahneye çıkacak.  
MSI, Intel Z170 tabanlı yeni oyuncu anakartlarını hazırlıyor
 

http://hexus.net/tech/news/mainboard/84866-msi-z170-gaming-m-series-skylake-motherboards-pictured/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
imOKAY 3 yıl en beğenilen
x99 vs z170

testleri merak ettim doğrusu..

keşke DH eski günlerdeki gibi tek tek incelese de incelemeleri karşılaştırsa da grafikleştirse de biz de değerlendirsek..

Youtube daki "kıçı kırık" diye tabir edilen kanallarda bile daha güncel ve detay testler bulunca insan hayret ediyor...
x99 vs z170testleri merak ettim doğrusu..keşke DH eski günlerdeki gibi tek tek incelese de incelemeleri karşılaştırsa da grafikleştirse de ...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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*666* 3 yıl
Nerde o militaryclass msi kartlar gaming ile 2 renk verdiler kalite gitti

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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curukcul 3 yıl
iki üst seviye grafik kartına destek

Bu ne anlamadım. Bide M9 ACK' da neden 3 tane PCİ-E slotu var? Bildiğim üst düzey anakartlarda genelde 4 tane olurdu.
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St Batuhan 3 yıl
Ürün hoş görünüyor da arkalarına yerleştirdikleri adamlar hiç mi hiç olmamış. Daha düzgün render edememişler mi, kalkıp resmen masraftan kaçmışlar!
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alito 3 yıl
serkandogan123
Benim sorum şu : İntel Skylake işlemciler Ağustosa ayının başında uyumlu anakartlar ile tanıtılcak. Peki tanıtıldıktan sonra kaç gün içinde satışa çıkar. Yeni PC toplayacağım. İntel Skylake mimarisini bekliyorum. Ayrıca bir sorumda şu. Şimdi İntel Skylake işlemcisini aldım. Benim bildiğim bu işlemcide hem ddr4 hem de ddr3 bellek kontrolcüsü var. Ben bu işlemciye ddr3 ram takabilir miyim.

Skylake ile birlikte DDR3 ram kullanabilirsin ama bu anakartlar sadece DDR4 ramleri destekliyor. DDR3 slotu olan ve Skylake işlemcileri destekleyen bir anakartla birlikte kullanman mümkün tabiki.
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c36ab7c4 3 yıl
Reactive armormuş.. Ne yapsakta göz boyasak, hangi abuk subuk özelliği koysakta anakartın fiyatını arttırsak...
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murdocklawless 3 yıl
x99 chipset daha cazip.
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