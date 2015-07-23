MSI, Intel Z170 tabanlı yeni oyuncu anakartlarını hazırlıyor

Intel'in Skylake işlemcilerine destek sağlayan 100 serisi çipsetleri bugüne kadar kendisini pek göstermemişti. Ancak Intel'in Skylake işlemcilerinin kısa süre içerisinde piyasaya çıkacağının anlaşılmasıyla üreticiler de harekete geçti.





MSI da bir süredir yeni anakartları ile ilgili görseller paylaşmaya başladı. Firmanın son paylaşımı GAMING M markalı üç adet yeni anakartına yönelik oldu. Yeni anakartlar Intel Z170 çipsetini temel alıyor ve LGA1151 soketini kullanıyor.





MSI'nın yeni anakart modelleri Z170A Gaming M5, Z170A Gaming M7 ve Z170A Gaming M9 ACK adını taşıyor. Anakartlarda ortak olarak çok fazlı voltaj regülatör modu VRM, iki üst seviye grafik kartına destek, bir tanesi Type-C olmak üzere iki USB bağlantısı, iki M.2 slotu, 10 adet SATA portu, izole edilmiş AudioBoost III devresi, Killer ağ donanımı şeklinde özellikler yer alacak.





Z170A Gaming M9 ACK modeli serinin tepe modeli görünümünde. Ortak özelliklere ek sıvı soğutmalı VRM, daha fazla hız aşırtma yetenekleri ve Reactive Armour özel arka plaka yer alıyor. Z170A Gaming M7 modelinde ise ortak özelliklere ek olarak 14 fazlı işlemci VRM modu, işlemci ve bellek hız aşırtma kontrolü için Game Boost teknolojisi bulunuyor.





MSI yeni serisini 5 Ağustos tarihindeki GamesCom 2015 fuarına hazırlıyor. Oyun odaklı bu fuarda Intel'in Skylake tabanlı Core i7-6700K ve Core i5-6600K boy gösterecek. Ayrıca 100 serisi çipset taşıyan pek çok yeni anakart da sahneye çıkacak.

http://hexus.net/tech/news/mainboard/84866-msi-z170-gaming-m-series-skylake-motherboards-pictured/