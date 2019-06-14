MSI kullanıcıları Android oyunları 240fps olarak oynayacak

Son dönemde Android oyunlarda performans artıran çözümler büyük ilgi görmeye başladı. Mobil tarafta hem oyuncu odaklı akıllı telefonlar mevcut hem de grafik birimlerinin performansını arttıran çözümler. Bu trend masa üstüne de sıçrıyor.

MSI App Player neler sunuyor?

Bluestacks ile bir ortaklık yapan MSI, kendi bilgisayarları üzerinde daha hızlı Android oyunları oynama imkânı sunuyor. MSI App Player adındaki yeni emülatör Android oyunları 240fps seviyesinde oynatabilecek. Ayrıca 240Hz MSI monitör ve dizüstü bilgisayarlarına da destek sunuluyor.

Ayrıca Bkz.

"LG dünyanın ilk 1ms IPS monitörlerini duyurdu"

MSI App Player emülatörünün diğer bir özelliği aynı anda aynı oyunun birden fazla örneğini çalıştırabilmesi. Farklı hesaplarınız varsa aynı bilgisayarda bir PvP yapmanız bile mümkün olabiliyor. Uyumlu MSI bilgisayarlarda Android oyunlara uygun RGB aydınlatması da yapılıyor.

MSI App Player uygulamasının sadece MSI donanımları haricinde de çalıştığı ifade ediliyor. Bu bakımdan Windows 10 kullanıcılarının uygulamayı indirip deneyimlemesi mümkün.



