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MSI kullanıcıları Android oyunları 240fps olarak oynayacak

MSI bilgisayar ve dizüstü bilgisayar kullanıcıları Android oyunlarını 240fps seviyesinde deneyimleyebilecek. Bluestacks tabanlı MSI App Player kullanıma sunuldu.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
5,3b
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde Android oyunlarda performans artıran çözümler büyük ilgi görmeye başladı. Mobil tarafta hem oyuncu odaklı akıllı telefonlar mevcut hem de grafik birimlerinin performansını arttıran çözümler. Bu trend masa üstüne de sıçrıyor.

MSI App Player neler sunuyor?

Bluestacks ile bir ortaklık yapan MSI, kendi bilgisayarları üzerinde daha hızlı Android oyunları oynama imkânı sunuyor. MSI App Player adındaki yeni emülatör Android oyunları 240fps seviyesinde oynatabilecek. Ayrıca 240Hz MSI monitör ve dizüstü bilgisayarlarına da destek sunuluyor.

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MSI App Player emülatörünün diğer bir özelliği aynı anda aynı oyunun birden fazla örneğini çalıştırabilmesi. Farklı hesaplarınız varsa aynı bilgisayarda bir PvP yapmanız bile mümkün olabiliyor. Uyumlu MSI bilgisayarlarda Android oyunlara uygun RGB aydınlatması da yapılıyor.

MSI App Player uygulamasının sadece MSI donanımları haricinde de çalıştığı ifade ediliyor. Bu bakımdan Windows 10 kullanıcılarının uygulamayı indirip deneyimlemesi mümkün.


 

https://www.slashgear.com/msi-app-player-now-lets-you-play-android-games-on-pcs-at-240-fps-13580400/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Orange dragon 5 gün Marquis-de-Sade`
Burda mobil oyunlardan bahsediyor ve ben biraz abartılı yazdım.
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Orange dragon 1 hf.
Aga tmm da zaten en çöp pc 240 fps üstü oynatıyor
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Marquis-de-Sade` 5 gün Orange dragon
En çöp PC nasıl 240 FPS oynatıyor? 240p ile karıştırmayasın?
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Ohol Oula 1 hf.
Gta 5 açar mı
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Noctivagant 1 hf. Ohol Oula
PC de android uygulamalarının tümünü çalıştırmak için geliştirilmiş bir uygulama. GTA 5 açar mı dan kastınız PC de var olan GTA 5 normal de PC çalışmıyorsa bu uygulama o konuda size yardımcı olamaz. Yok kastınız Android de olan Gta 5 oyununu pc de açması ise açması lazım sonuçta bu uygulamanın amacı o.
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lecagot 1 hf.
Anakartı ve gpu su msi olan biri olarak denedim ve blue stacks in arkasında ejderha logosu olan versiyonundan bi farkı yok bence.
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Galatas4ray 1 hf.
Bluestacks pek verimli bir program değil zaten msi app playerde aynı tabanı kullandıgı için verimli olacagını sanmıyorum.
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Noctivagant 1 hf.
MSI App Player belirttiğimiz gibi sadece MSI donanımlarına özel olarak çalışıyor. Hali hazırda MSI kullanıcılarının uygulamayı indirip deneyimlemesi mümkün demişsiniz bunu düzeltseniz iyi olur. Asus dizüstünde şuan kullanmaya başladım.
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ertech26 1 hf.
MSI yazılım olarak gigabyte ve asusdan daha ileri bir seviyede.
Öyleki MSI afterburner ın alternetifi yok.
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brk6152 1 hf.
Evet.gigabyte biraz zayıf ama kartları sağlam
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Statistik 1 hf. ertech26
MSI afterburnerin iyi olması MSIin bütün yazilimlarda ayni şekilde iyidir anlamına gelmez. Afterburnerin başarısı Nvidia ile işbirliğinden kaynaklanıyor olabilir.
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