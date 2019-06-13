LG dünyanın ilk 1ms IPS monitörlerini duyurdu

Son dönemde oyuncu monitörleri konusunda önemli bir hareketlilik yaşanıyor. Kâr marjının giderek arttığı segmentte yatırımlar da aynı ölçüde artıyor. Dünyanın ilk içerik sıkıştırma destekli Asus monitöründen sonra ilk 1ms IPS ekranlı monitörü de geldi.

LG UltraGear Nano IPS özellikleri

LG UltraGear Nano IPS oyuncu monitörleri NANO IPS teknolojisi sayesinde 1ms tepki süresine ulaşabiliyor. Normalde bu seviye IPS monitörlerde bazı optimizasyonlar ile suni olarak elde ediliyordu. Şimdi ise yerleşik olarak sunuluyor.

Yeni UltraGear serisi ayrıca DCI-P3 98 renk gamını destekliyor, etkileyici renk üretimi sunuyor ve Nvidia G-Sync ile 144Hz tazeleme hızını 175Hz seviyesine kadar aşırtabiliyor. Böylece oyuncular için en iyi görüntü kalitesi elde ediliyor.

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Diğer taraftan oyun yazılım desteği olarak dinamik aksiyon senkronizasyonu, siyah dengeleme ve nişangah özelleştirme şeklinde FPS oyuncularına yönelik özellikler mevcut.

Yeni seride 38GL950G modeli 38 inçlik 3840x1600 piksel çözünürlükte bir ekrana sahip. 21:9 görüntü oranı olan monitör kavisli yapısı, HDR10 desteği ve sahneye göre değişen RGB arka kısım aydınlatması ile en yoğun tecrübeyi sunuyor.

27GL850 ise 27 inçlik 2560 x 1440 piksel çözünürlüğünde düz bir ekran sunuyor. Farklı olarak HDR400 desteği sunulmuş. Üst seviye G-Sync donanımı olduğu için bu monitörler oldukça yüksek bir fiyata sahip olacaktır.