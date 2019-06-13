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LG dünyanın ilk 1ms IPS monitörlerini duyurdu

Oyuncu monitörleri segmentinde vites yükselten LG, dünyanın ilk 1ms tepki süresine sahip IPS monitörlerini duyurdu. Monitörler üst seviye G-Sync donanımı barındırıyor.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
4,1b
1
24
Monitör
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde oyuncu monitörleri konusunda önemli bir hareketlilik yaşanıyor. Kâr marjının giderek arttığı segmentte yatırımlar da aynı ölçüde artıyor. Dünyanın ilk içerik sıkıştırma destekli Asus monitöründen sonra ilk 1ms IPS ekranlı monitörü de geldi.

LG UltraGear Nano IPS özellikleri

LG UltraGear Nano IPS oyuncu monitörleri NANO IPS teknolojisi sayesinde 1ms tepki süresine ulaşabiliyor. Normalde bu seviye IPS monitörlerde bazı optimizasyonlar ile suni olarak elde ediliyordu. Şimdi ise yerleşik olarak sunuluyor.

Yeni UltraGear serisi ayrıca DCI-P3 98 renk gamını destekliyor, etkileyici renk üretimi sunuyor ve Nvidia G-Sync ile 144Hz tazeleme hızını 175Hz seviyesine kadar aşırtabiliyor. Böylece oyuncular için en iyi görüntü kalitesi elde ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Fotoğraf filmleri küllerinden doğuyor"

Diğer taraftan oyun yazılım desteği olarak dinamik aksiyon senkronizasyonu, siyah dengeleme ve nişangah özelleştirme şeklinde FPS oyuncularına yönelik özellikler mevcut.

Yeni seride 38GL950G modeli 38 inçlik 3840x1600 piksel çözünürlükte bir ekrana sahip. 21:9 görüntü oranı olan monitör kavisli yapısı, HDR10 desteği ve sahneye göre değişen RGB arka kısım aydınlatması ile en yoğun tecrübeyi sunuyor.

27GL850 ise 27 inçlik 2560 x 1440 piksel çözünürlüğünde düz bir ekran sunuyor. Farklı olarak HDR400 desteği sunulmuş. Üst seviye G-Sync donanımı olduğu için bu monitörler oldukça yüksek bir fiyata sahip olacaktır.

 

https://www.techpowerup.com/256502/lg-unveils-the-ultragear-nano-ips-nvidia-g-sync-gaming-monitor-worlds-first-1ms-ips-display Yorum Yaz
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Feyzuli 1 hf. en beğenilen
7 öde 1 al kampanyası bitene kadar bize hayal böyle şeyler.
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dakamon 1 sa.
Hadi ilk kutu açma videosu hayırlı olsun vatana millete



youtube.com/...
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-SKYNET- 1 hf.
Teknoloji işi harbi sidik yarıştırmaktan başka bir şey değil. Ips panellerde, özellikle oyuncu panellerinde zaten 4-5ms gayet normal kullanılıyordu. Millet ıps panelin IPS GLOWundan illallah ederken sırf ilk biz yaptık demek için ms düşürmeye uğraşmışlar. Standart sorunlar yine devam...
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ilker burak 6 gün -SKYNET-
lg 32gk850f, 32gk850g, 32gk650f şu an için alınabilecek tek 1440p 144 hz monitörler benim için ne ips ne de kavisli va lardaki panel sıkıntıları yok
üretim kaynaklı hatalar minimum bu seride tavsiye ederim
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dakamon 1 hf.
Bu ürün çıkınca piyasaya inceleme videoları geldikçe buralar ısınız beyler :D
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arda505 1 hf.
Eğer backlight strobing ile sağlamıyorsa ki minimum gtg diye belirtilmiş yani büyük bir ihtimal ile değil ancak o zaman bazı va-ips monitörlerde kullanılan mprt vrb gibi benzer çözümlerin üzerine iyi bir iş çıkartılmış denebilir
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Aether 1 hf. arda505
sallamışın hacı. 1ms garanti ediliyor.
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ilker burak 1 hf. arda505
1ms gtg imiş mprt değil ama ne kadar 1 ms tartışılır
çıktıktan sonra detaylı incelemesine bakılabilir ancak tn kadar olmasada iyi iş çıkartacaktır diye tahmin ediyorum zaten hali hazırda innolux paneller hariç ips lerin ghosting sıkıntısı varla yok arası
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karaniler 1 hf.
Minimum sorunlu olması dileğiyle hatta mümkünse sorunsuz bir ekran olur inşallah.
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risingforce 1 hf.
27 inçi 20bin liramı?Yok artık.Yanmışız biz.:D
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leocorte 1 hf.
Beklediğim ürün... Nereden sipariş veriyoruz. 😍
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dakamon 1 hf.
27 inçlik monitörün hem G-Sync li hemde FreeSyncli modeli olacak diye biliyorum. Bu modelleri bekliyorum sabırsızlıkla. TR ye Aoursun 27 inçlik monitörü fiyatında gelirse alacağım. Daha pahalı olursa almam. LG nin bu modelleri çok güzel.
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BumberShoot 1 hf. dakamon
Ben de almayı düşünüyorum ama bu fiyat gerçekse asla
google.com/...
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sniper23 1 hf.
G-Sync olması monitörü benim için öldürdü. Gereksiz derece pahalı bir cihaz olacak.
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