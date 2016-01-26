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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI oyuncular için tasarladığı Interceptor DS300 Lazer Mouse'unu tanıttı

Tayvanlı elektronik devi MSI, oyuncular için ergonomik yapı ve yüksek performansı şık bir tasarımda birleştiren Interceptor DS300 isimli lazer mouse modelini tanıttı.
3 yıl
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Çevre Birimleri
Onur Seven
Haber Editörü
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MSI oyuncular için tasarladığı Interceptor DS300 Lazer Mouse'unu tanıttı

MSI bugün oyuncular için sunduğu ürün serisine Interceptor DS300 isimli bir lazer mouse eklediğini duyurdu. Özel olarak dizayn edilmiş üst sınıf bir mouse olan DS300, ergonomik yapı ve yüksek performansı son derece şık bir tasarım altında bir araya getiriyor.

Dayanıklı malzemeler kullanılarak oluşturulmuş mouse'un yüksek kalitedeki OMRON tuşları 5 milyonun üzerinde tıklama ömrü vadediyor. Ürün, altın kaplama USB konnektör ile birlikte 1.8 metrelik örgülü bir kabloya sahip.
MSI oyuncular için tasarladığı Interceptor DS300 Lazer Mouse'unu tanıttı


Interceptor DS300'ün ana özelliklerinden biri 8200 DPI lazer sensör içermesi. Önceden ayarlanmış DPI ayarlarından hangisinin etkin olduğu farenin sol kısmında yer alan ve 16.8 milyon renk seçeneğine sahip RGB LED ışıklar sayesinde kolaylıkla anlaşılabiliyor. Ürün ayrıca 6 adet programlanabilir tuş, makro yöneticisi ve ayarlanabilir ağırlık sistemi sunuyor. Böylece mouse'un ağırlığını dilediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz.
Oyuncular için özel olarak tasarlanmış DS300'ün kenarları maksimum kontrol için kaymayı engelleyecek kauçuk malzemeyle kaplanmış durumda. LED ışıklı Ejderha Logosuna sahip MSI Interceptor DS300'ün fiyatı ise henüz bilinmiyor.


http://www.guru3d.com/news-story/msi-interceptor-ds300-gaming-mouse.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Patren 3 yıl
fiyatı iyi olursa anca satar
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Patren 3 yıl
fiyatı olursa anca satar
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zdniz 3 yıl
bilgisayar parasına satar bunu şimdi
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umut_baris 3 yıl
Bence gayet iyi.
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EnemyDestroyeD 3 yıl
msi sadece laptop yapsın :d
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