MSI oyuncular için tasarladığı Interceptor DS300 Lazer Mouse'unu tanıttı

Dayanıklı malzemeler kullanılarak oluşturulmuş mouse'un yüksek kalitedeki OMRON tuşları 5 milyonun üzerinde tıklama ömrü vadediyor. Ürün, altın kaplama USB konnektör ile birlikte 1.8 metrelik örgülü bir kabloya sahip.

Interceptor DS300'ün ana özelliklerinden biri 8200 DPI lazer sensör içermesi. Önceden ayarlanmış DPI ayarlarından hangisinin etkin olduğu farenin sol kısmında yer alan ve 16.8 milyon renk seçeneğine sahip RGB LED ışıklar sayesinde kolaylıkla anlaşılabiliyor. Ürün ayrıca 6 adet programlanabilir tuş, makro yöneticisi ve ayarlanabilir ağırlık sistemi sunuyor. Böylece mouse'un ağırlığını dilediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz.

Oyuncular için özel olarak tasarlanmış DS300'ün kenarları maksimum kontrol için kaymayı engelleyecek kauçuk malzemeyle kaplanmış durumda. LED ışıklı Ejderha Logosuna sahip MSI Interceptor DS300'ün fiyatı ise henüz bilinmiyor.





MSI bugün oyuncular için sunduğu ürün serisine Interceptor DS300 isimli bir lazer mouse eklediğini duyurdu. Özel olarak dizayn edilmiş üst sınıf bir mouse olan DS300, ergonomik yapı ve yüksek performansı son derece şık bir tasarım altında bir araya getiriyor.