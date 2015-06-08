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MSI, resmi Solidworks çözüm ortağı oldu

3 yıl
3,1b
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5
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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MSI, resmi Solidworks çözüm ortağı oldu
 
Teknoloji ve donanım dünyasının yakından tanıdığı isimlerden MSI, 3D Cad tasarım yazılımını geliştiren Solidworks ile çözüm ortaklığı kurduğunu duyurdu.
Mobil iş istasyonlarında üç boyutlu tasarım işlemlerinde yüksek performans sunan NVIDIA Quadro grafik birimi, yenilikçi özellikler ve hızlı depolama yapılandırmaları gibi profesyonellerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler ortaya koyan MSI, tasarım ve doğrulamadan teknik iletişim ve veri yönetimine tüm tasarım sürecini kapsayan güçlü ürünler sunan Solidworks ile çözüm ortaklığı kurdu.
İki şirket, donanımsal işlem gücü ve yazılım işlevselliğine avantaj sağlayacak çözümler sunmak için artık birlikte çalışacak ve MSI'ın belirttiği kadarıyla mobil iş istasyonu çözümü ile sektöre yeni bir sinerji getirecek.


http://www.solidworks.com/sw/products/details.htm?productid=5204 Yorum Yaz
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umut_baris 3 yıl en beğenilen
Güzel haber.

Forum artık telefon forumu olduğu için yorum gelmemesi normal tabi.

Onlar anca android için gpu, cpu kavgası yapsınlar. "En güçlü" diye aldığınız telefonu bile 2 sene sonra değiştiren adamlarsınız, neyin kavgası bu yani.
Güzel haber.Forum artık telefon forumu olduğu için yorum gelmemesi normal tabi.Onlar anca android için gpu, cpu kavgası yapsınlar. "En gü...
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hbg_ant2 3 yıl
Forumda ciddi olarak telefonlara yönelim var.
Dengenin kurulmasını talep ediyorum.
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Piêr Dé Sans 3 yıl
Mobil iş istasyonları uzun süredir var zaten. Neyine yeni sinerji getiriyor msi? Hali hazırda bu iş için kullanılan quadro kartları kendine göre optimize edecek, hp nin pny nin nvidia nın çıkarttığı standart ayarlardaki kartlardan daha stabil ve efektif çalışmasını sağlayacak.

Bu yeni bir sinerji değil iş ortaklığının getirdiği bir avantajdır.
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umut_baris 3 yıl en beğenilen
Güzel haber.

Forum artık telefon forumu olduğu için yorum gelmemesi normal tabi.

Onlar anca android için gpu, cpu kavgası yapsınlar. "En güçlü" diye aldığınız telefonu bile 2 sene sonra değiştiren adamlarsınız, neyin kavgası bu yani.
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