MSI, resmi Solidworks çözüm ortağı oldu

Teknoloji ve donanım dünyasının yakından tanıdığı isimlerden MSI, 3D Cad tasarım yazılımını geliştiren Solidworks ile çözüm ortaklığı kurduğunu duyurdu.

Mobil iş istasyonlarında üç boyutlu tasarım işlemlerinde yüksek performans sunan NVIDIA Quadro grafik birimi, yenilikçi özellikler ve hızlı depolama yapılandırmaları gibi profesyonellerin ihtiyaçlarına yönelik çözümler ortaya koyan MSI, tasarım ve doğrulamadan teknik iletişim ve veri yönetimine tüm tasarım sürecini kapsayan güçlü ürünler sunan Solidworks ile çözüm ortaklığı kurdu.

İki şirket, donanımsal işlem gücü ve yazılım işlevselliğine avantaj sağlayacak çözümler sunmak için artık birlikte çalışacak ve MSI'ın belirttiği kadarıyla mobil iş istasyonu çözümü ile sektöre yeni bir sinerji getirecek.





http://www.solidworks.com/sw/products/details.htm?productid=5204