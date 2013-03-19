MSI, yeni mini bilgisayarı Wind Box DC110 ile karşımızda

Donanım üreticisi MSI, az yer kapladığı gibi düşük düzeyde enerji harcayan bir bilgisayar arayışında olanlar için Wind Box DC110'u hazırladı.



191.8 mm x 150.93 mm x 34.94 mm boyutlarında ve 830 gram ağırlığında tasarlanan Wind Box DC110, ilk bakışta siyah - beyaz renk kombinasyonuyla dikkat çekiyor. Mini bilgisayarda işlemci tarafında 1.1 GHz frekansında çalışan çift çekirdekli Intel Celeron 847'nin tercih edildiğini görüyoruz. Hatırlanacağı üzere 32 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen bu işlemci, 2 MB'lık L3 ön belleğe ve 17W'lık ısıl tasarım gücü değerine sahip.

Ön panelinde 2 adet USB 2.0 portuna, kart okuyucuya (SD, MS, MMC, XD), kulaklık çıkışına, mikrofon girişine; arka panelinde ise VGA (D-Sub) çıkışına, HDMI çıkışına, 2 adet USB 2.0 portuna, LAN portuna ve optik çıkışa yer verilen mini bilgisayar, 2 GB DDR3-1333 MHz RAM'i (4 GB'a kadar arttırılabilir), 5400 devir / dakika performansında çalışan 320 GB'lık sabit diski, entegre Intel HD grafik işlem birimini bünyesinde barındırıyor.

Wind Box DC110'nun işletim sistemsiz modeli 279 Euro'dan; Window 8 işletim sistemli modeli ise 369 Euro'dan satılacak. Bu aydan itibaren satışına başlanması planlanan mini bilgisayarın fiyatına vergilerin dahil olmadığını not düşelim.



www.msi.com/product/desktop/Wind-Box-DC110.html#/?div=Overview