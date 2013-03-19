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MSI, yeni mini bilgisayarı Wind Box DC110 ile karşımızda

6 yıl
887
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14
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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MSI, yeni mini bilgisayarı Wind Box DC110 ile karşımızda
Donanım üreticisi MSI, az yer kapladığı gibi düşük düzeyde enerji harcayan bir bilgisayar arayışında olanlar için Wind Box DC110'u hazırladı.
191.8 mm x 150.93 mm x 34.94 mm boyutlarında ve 830 gram ağırlığında tasarlanan Wind Box DC110, ilk bakışta siyah - beyaz renk kombinasyonuyla dikkat çekiyor. Mini bilgisayarda işlemci tarafında 1.1 GHz frekansında çalışan çift çekirdekli Intel Celeron 847'nin tercih edildiğini görüyoruz. Hatırlanacağı üzere 32 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen bu işlemci, 2 MB'lık L3 ön belleğe ve 17W'lık ısıl tasarım gücü değerine sahip. 
Ön panelinde 2 adet USB 2.0 portuna, kart okuyucuya (SD, MS, MMC, XD), kulaklık çıkışına, mikrofon girişine; arka panelinde ise VGA (D-Sub) çıkışına, HDMI çıkışına, 2 adet USB 2.0 portuna, LAN portuna ve optik çıkışa yer verilen mini bilgisayar, 2 GB DDR3-1333 MHz RAM'i (4 GB'a kadar arttırılabilir), 5400 devir / dakika performansında çalışan 320 GB'lık sabit diski, entegre Intel HD grafik işlem birimini bünyesinde barındırıyor.
Wind Box DC110'nun işletim sistemsiz modeli 279 Euro'dan; Window 8 işletim sistemli modeli ise 369 Euro'dan satılacak. Bu aydan itibaren satışına başlanması planlanan mini bilgisayarın fiyatına vergilerin dahil olmadığını not düşelim.

www.msi.com/product/desktop/Wind-Box-DC110.html#/?div=Overview Yorum Yaz
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hayyam_karadenizli 6 yıl en beğenilen
MSI'ın A75IA-E53 anakartını Türkiye'de bulup alabilen var mı? Bu forumda tonla adam arıyordu, bakın aldım diyen varsa bana mesaj atsın.
MSI Türkiye'de resmen karaborsa yapıyor, burnumdan getirdiler, herkes bu anakartı istiyor arıyor, arandıkça adamlar saklıyorlar. Ben şimdi bunların hangi malına güvenerek yanaşırım, tamamen çıksın gitsin MSI bu ülkeden.
MSI'ın A75IA-E53 anakartını Türkiye'de bulup alabilen var mı? Bu forumda tonla adam arıyordu, bakın aldım diyen varsa bana mesaj atsın.MSI Türkiye'de resme...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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freedom058 4 yıl
Bu cihazı alsak şuanda ne kadar eder arkadaş lar 410 tl Ye alinirmi?
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abdulmusavvir 6 yıl
A75IA-E53 modelinde piyasadan istediğimiz işlemciyi alıp takabiliyoruz, ilerde değiştirebiliriz de, E2 modellerde işlemci kendinden gömülü, FM2 soket varken tercih edilmez, FM2'ler şu an karaborsada bulamıyoruz, o sebepten E2'yi bulsam hemen alırım.
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Bunlar beklenen performansı verirlermi ki ?
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zymrdvn 6 yıl
hayyam_karadenizli
MSIın A75IA-E53 anakartını Türkiyede bulup alabilen var mı? Bu forumda tonla adam arıyordu, bakın aldım diyen varsa bana mesaj atsın.MSI Türkiyede resmen karaborsa yapıyor, burnumdan getirdiler, herkes bu anakartı istiyor arıyor, arandıkça adamlar saklıyorlar. Ben şimdi bunların hangi malına güvenerek yanaşırım, tamamen çıksın gitsin MSI bu ülkeden.

Sorun sadece MSI da değil ki, diğer üreticilerin distribütörlerinde de aynı.
Ben de Asus un E2 Apularını bekliyorum, özellikle E2KM1I-Deluxe modelini. Adamlar eski kafalı sanırım, halbuki bu modeller çok tutacak ama kime söylüyorsun ???
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zymrdvn 6 yıl
bebex
Bu gibi pclere artık ihtiyaç kalmadı bence. USB Stick Android Boxları çok rahat bir şekilde HDMI ile monitörünüze veya TVnize bağlayıp bilgisayar olarak kullanabilirsiniz. MSI, Benq, Fujitsu vb. gibi pc üreticileri kendilerini mobilite rüzgarına adapte etmedikçe savrulmaya ve yok olmaya mahkum olacaklardır.

Elma ile armutu karıştırmayalım.
x64 mimariye sahip komple bir bilgisayarı Android Usb sticklerle aynı kefeye koymayalım lütfen. Bilgisayar sadece internete girilen, film izlenen, müzik dinlenilen bir alet değildir.
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abdulmusavvir 6 yıl
Orijinalden alıntı: hayyam_karadenizli
MSIın A75IA-E53 anakartını Türkiyede bulup alabilen var mı? Bu forumda tonla adam arıyordu, bakın aldım diyen varsa bana mesaj atsın.MSI Türkiyede resmen karaborsa yapıyor, burnumdan getirdiler, herkes bu anakartı istiyor arıyor, arandıkça adamlar saklıyorlar. Ben şimdi bunların hangi malına güvenerek yanaşırım, tamamen çıksın gitsin MSI bu ülkeden.

Bulamazsın, tr.msi.com/...
İstersen burada MSI'ın kendi verdiği bayiileri gez iste bulamazsın, getiremeyiz diyorlar başka bir şey demiyorlar.
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L@civert 6 yıl
Bunun yerine temiz ikinci el bir mac mini almak daha uygun gibi duruyor.
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DH Misafiri 6 yıl
güzel bir tasarımı var ama USB 3.0 desteğinin olmaması kötü.İşlemci olarak kötü buldum amd'nin E2 serisi veya apu birimli 2. jenerasyon amd a4 işlemci olsaydı daha iyi bir fiyat performans ürünü olabilirdi.
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bebex 6 yıl
Bu gibi pclere artık ihtiyaç kalmadı bence. USB Stick Android Box'ları çok rahat bir şekilde HDMI ile monitörünüze veya TV'nize bağlayıp bilgisayar olarak kullanabilirsiniz. MSI, Benq, Fujitsu vb. gibi pc üreticileri kendilerini mobilite rüzgarına adapte etmedikçe savrulmaya ve yok olmaya mahkum olacaklardır.
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iclever 6 yıl
slim laptoplar yada tabletler çok daha faydalı hiç olmadı ekranı büyük bir telefon bile fazlasıyla bilgisayar sayılır yanlış bir yatırım olmuş
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erkan0075 6 yıl
En azından Intel Atom işlemcili değil. Burada biraz mesafe katetmişler.
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