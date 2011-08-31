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MSI'dan AMD'nin Fusion-A serisi işlemcileri için yeni anakart; A55M-P35

7 yıl
9,4b
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3
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'dan AMD'nin Fusion-A serisi işlemcileri için yeni anakart; A55M-P35
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MSI bugün yaptığı açıklama ile AMD'nin Fusion-A serisi işlemcileri için hazırlaıdğı A55M-P35 isimli yeni anakart modelini duyurdu. AMD'nin A55 çipsetini kullanan ve micro-ATX formunda olan yeni anakart, Soket FM1 formundaki Fusion-A serisi işlemcilerin tamamına destek sunuyor. Üzerinde yer alan iki adet DIMM slotu ile 1600MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunan anakart, işlemci entegre grafik biriminin yanı sıra harici ekran kartı çalıştırmak isteyen kullanıcılar için bir adet PCIe x16 slotuna da sahip.
Diğer dahili donanımlar için iki adet PCIe x1 ve bir adet PCI slotuna sahip olan anakart, depolama sürücüleri içinse altı adet SATA 6Gbps yani SATA-III portu ile geliyor. Harici ekran kartı olarak olarak AMD Radeon HD 6000 serisi grafik çözümleri ile AMD'nin Dual Graphics teknolojisine destek sunan anakart aynı zamanda OC Genie II teknolojisi ile kullanıcılarına tek tuşla hız aşırtma yapabilme olanağı da tanıyor. İşlemci entegre grafik biriminden görüntü aktarımı için D-Sub ve DVI konnektörleri ile gelen anakartın diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, 7.1 kanal ses desteği, ClickBIOS teknolojisi, Winki 3 anında hazır işletim sistemi gibi detaylara yer veriliyor.
MSI tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen A55M-P35 için henüz herhangi bir fiyat açıklaması yapılmadı. 
MSI'dan AMD'nin Fusion-A serisi işlemcileri için yeni anakart; A55M-P35
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aceleciburak 7 yıl
önümüzdeki 1 sene içerisinde soket AM3 ün azalışına FM1 in yükselişine tanık olacağız ve 2012 içerisinde FM2 ile soket AM3 tamamen piyasadan çekilecek bi kaç model anakart kalacak sadece.
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KANUNI61 7 yıl
modele bak A55M-P35 intelmi anakart
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S 7 yıl
Slotları neden az yapıyorlar anlamadım
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