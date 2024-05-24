MSI'dan sevindiren haber! Z790 anakartlara ''Intel profili'' geliyor

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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi 13. ve 14. nesil Intel Core i9 işlemcilerle ilgili oldukça ciddi bir sorun ortaya çıkmış ve bu da anakart üreticilerini harekete geçirmişti. MSI ise, bu dengesizliği çözecek yepyeni bir BIOS güncellemesi yayınladı. Uyumlu MSI Z790 anakartlar artık Intel'in resmi güç özellikleri ile geliyor. İşte atmanız gereken adımlar...

Intel'in resmi güç özelliklerini kullanacak

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Intel Core i9 (13. ve 14. nesil) işlemcilerde yaşanan çökme sorunları halen çözülmüş değil. Öyle ki Unreal Engine ile geliştirilen oyunlarda yaşanan bu sorun, oyunseverlerin heveslerini kursağında bırakmıştı. MSI ise, Intel'in anakart üreticilerine sunduğu tavsiyelerin ardından hızlı bir adım attı.

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Şu an için Z790 anakartlara özel yayınlanan BIOS güncellemesi, Intel 13. ve 14. nesil işlemciler için yepyeni bir ''Intel Varsayılan Ayarlar'' profilini beraberinde getiriyor. Bu yeni profil, performansı Intel'in önerdiği minimum güç ayarlarına geri döndürürken, halihazırda devam eden kararsızlık sorunlarını gidermeye yardımcı olacak.

Tam Boyutta Gör Intel Varsayılan Ayarlar Profili, en basit örneğiyle Intel'in 13. ve 14. Nesil yongalar için sunduğu bir sistem yapılandırması diyebiliriz. Bu, Current Excursion Protection ve Thermal Velocity Boost dahil olmak üzere bir dizi Intel özelliğinin kutudan çıkar çıkmaz etkinleştirilmesini sağlıyor. Üstelik bunu yaparken, CPU'nun Performans ve Ekstrem profilleri arasında değişen nominal watt ve amper limitleri dahilinde çalışması amaçlanıyor.

MSI CPU Soğutucu Ayarı: Intel Varsayılan Ayarları ve daha fazla seçenek sunuyor

Ayrıca MSI, farklı ihtiyaçları karşılamak için iki Güç Sınırı ayarı daha sunuyor. Bunlar Kule Hava Soğutucusu ve Su Soğutucusu. İşlemciniz kararlılık sorunları yaşamıyorsa ve daha fazla CPU performansı elde etmek istiyorsanız, daha iyi performans için diğer iki ayarı deneyebilirsiniz.

Intel Varsayılan Ayarları: 125W PL1 / 253W PL2 / 307A Akım Sınırı

125W PL1 / 253W PL2 / 307A Akım Sınırı Kule Hava Soğutucusu: 288W PL1 / 288W PL2 / 512A Akım Limiti

288W PL1 / 288W PL2 / 512A Akım Limiti Su Soğutucu: 4096W PL1 / 4096W PL2 / 512A Akım Sınırı

MSI anakartlardaki Intel Varsayılan Ayarlar profili daha önce PL1'i varsayılan olarak 253W'a ayarlayan "Kutulu soğutucu" olarak biliniyordu. Dolayısıyla yeni güncelleme, Intel'in önerilen varsayılan profillerine uyum sağlamak için güç sınırlarında önemli bir düzenlemeye gidiyor. Bu da daha fazla CPU kararlılığı demek.

Tam Boyutta Gör MSI, yeni Intel Varsayılan Profilinin kesinlikle Core i9 CPU'ları hedeflediğini belirtiyor. Dolayısıyla güncellemenin Z790 serisinin dışına çıkıp çıkmayacağı belirsiz. Meraklı kullanıcılar, yeni sürüme MSI sayfasında bulunan ''Anakartlar / Kasalar&Bileşenler'' sekmesini takip ederek ulaşabilirler.

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MSI anakartlara özel ''Intel profili'' geliyor! İşte adımlar