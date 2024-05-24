Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    MSI'dan sevindiren haber! Z790 anakartlara ''Intel profili'' geliyor

    MSI, Intel Core i9 işlemcilerde yaşanan çökme sorunlarına çözüm getiriyor. Yeni BIOS güncellemesi, uyumlu Z790 anakartlar için şimdiden kullanıma sunuldu. İşte atmanız gereken adımlar...
    MSI anakartlara özel ''Intel profili'' geliyor! İşte adımlar Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi 13. ve 14. nesil Intel Core i9 işlemcilerle ilgili oldukça ciddi bir sorun ortaya çıkmış ve bu da anakart üreticilerini harekete geçirmişti. MSI ise, bu dengesizliği çözecek yepyeni bir BIOS güncellemesi yayınladı. Uyumlu MSI Z790 anakartlar artık Intel'in resmi güç özellikleri ile geliyor. İşte atmanız gereken adımlar...

    Intel'in resmi güç özelliklerini kullanacak

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi Intel Core i9 (13. ve 14. nesil) işlemcilerde yaşanan çökme sorunları halen çözülmüş değil. Öyle ki Unreal Engine ile geliştirilen oyunlarda yaşanan bu sorun, oyunseverlerin heveslerini kursağında bırakmıştı. MSI ise, Intel'in anakart üreticilerine sunduğu tavsiyelerin ardından hızlı bir adım attı.

    Şu an için Z790 anakartlara özel yayınlanan BIOS güncellemesi, Intel 13. ve 14. nesil işlemciler için yepyeni bir ''Intel Varsayılan Ayarlar'' profilini beraberinde getiriyor. Bu yeni profil, performansı Intel'in önerdiği minimum güç ayarlarına geri döndürürken, halihazırda devam eden kararsızlık sorunlarını gidermeye yardımcı olacak. 

    MSI anakartlara özel ''Intel profili'' geliyor! İşte adımlar Tam Boyutta Gör
    Intel Varsayılan Ayarlar Profili, en basit örneğiyle Intel'in 13. ve 14. Nesil yongalar için sunduğu bir sistem yapılandırması diyebiliriz. Bu, Current Excursion Protection ve Thermal Velocity Boost dahil olmak üzere bir dizi Intel özelliğinin kutudan çıkar çıkmaz etkinleştirilmesini sağlıyor. Üstelik bunu yaparken, CPU'nun Performans ve Ekstrem profilleri arasında değişen nominal watt ve amper limitleri dahilinde çalışması amaçlanıyor.

    MSI CPU Soğutucu Ayarı: Intel Varsayılan Ayarları ve daha fazla seçenek sunuyor

    Ayrıca MSI, farklı ihtiyaçları karşılamak için iki Güç Sınırı ayarı daha sunuyor. Bunlar Kule Hava Soğutucusu ve Su Soğutucusu. İşlemciniz kararlılık sorunları yaşamıyorsa ve daha fazla CPU performansı elde etmek istiyorsanız, daha iyi performans için diğer iki ayarı deneyebilirsiniz.

    • Intel Varsayılan Ayarları: 125W PL1 / 253W PL2 / 307A Akım Sınırı
    • Kule Hava Soğutucusu: 288W PL1 / 288W PL2 / 512A Akım Limiti
    • Su Soğutucu: 4096W PL1 / 4096W PL2 / 512A Akım Sınırı

    MSI anakartlardaki Intel Varsayılan Ayarlar profili daha önce PL1'i varsayılan olarak 253W'a ayarlayan "Kutulu soğutucu" olarak biliniyordu. Dolayısıyla yeni güncelleme, Intel'in önerilen varsayılan profillerine uyum sağlamak için güç sınırlarında önemli bir düzenlemeye gidiyor. Bu da daha fazla CPU kararlılığı demek.

    MSI anakartlara özel ''Intel profili'' geliyor! İşte adımlar Tam Boyutta Gör
    MSI, yeni Intel Varsayılan Profilinin kesinlikle Core i9 CPU'ları hedeflediğini belirtiyor. Dolayısıyla güncellemenin Z790 serisinin dışına çıkıp çıkmayacağı belirsiz. Meraklı kullanıcılar, yeni sürüme MSI sayfasında bulunan ''Anakartlar / Kasalar&Bileşenler'' sekmesini takip ederek ulaşabilirler.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    internet cafe isimleri 3 kişi 101 oynanır mı tüp mideliyim çok yiyorum jetta 1.6 tdi kronik sorunlar suriye"de araba fiyatları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8.000-10.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM24 PRO
    General Mobile GM24 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M2 MacBook Air
    Apple M2 MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız