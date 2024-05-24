MSI'dan sevindiren haber! Z790 anakartlara ''Intel profili'' geliyor

Intel'in resmi güç özelliklerini kullanacak
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Intel Core i9 (13. ve 14. nesil) işlemcilerde yaşanan çökme sorunları halen çözülmüş değil. Öyle ki Unreal Engine ile geliştirilen oyunlarda yaşanan bu sorun, oyunseverlerin heveslerini kursağında bırakmıştı. MSI ise, Intel'in anakart üreticilerine sunduğu tavsiyelerin ardından hızlı bir adım attı.
Şu an için Z790 anakartlara özel yayınlanan BIOS güncellemesi, Intel 13. ve 14. nesil işlemciler için yepyeni bir ''Intel Varsayılan Ayarlar'' profilini beraberinde getiriyor. Bu yeni profil, performansı Intel'in önerdiği minimum güç ayarlarına geri döndürürken, halihazırda devam eden kararsızlık sorunlarını gidermeye yardımcı olacak.
MSI CPU Soğutucu Ayarı: Intel Varsayılan Ayarları ve daha fazla seçenek sunuyor
Ayrıca MSI, farklı ihtiyaçları karşılamak için iki Güç Sınırı ayarı daha sunuyor. Bunlar Kule Hava Soğutucusu ve Su Soğutucusu. İşlemciniz kararlılık sorunları yaşamıyorsa ve daha fazla CPU performansı elde etmek istiyorsanız, daha iyi performans için diğer iki ayarı deneyebilirsiniz.
- Intel Varsayılan Ayarları: 125W PL1 / 253W PL2 / 307A Akım Sınırı
- Kule Hava Soğutucusu: 288W PL1 / 288W PL2 / 512A Akım Limiti
- Su Soğutucu: 4096W PL1 / 4096W PL2 / 512A Akım Sınırı
MSI anakartlardaki Intel Varsayılan Ayarlar profili daha önce PL1'i varsayılan olarak 253W'a ayarlayan "Kutulu soğutucu" olarak biliniyordu. Dolayısıyla yeni güncelleme, Intel'in önerilen varsayılan profillerine uyum sağlamak için güç sınırlarında önemli bir düzenlemeye gidiyor. Bu da daha fazla CPU kararlılığı demek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.