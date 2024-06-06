MSI, en yeni oyun ve iş monitörlerini tanıttı! İşte özellikleri

Dünyanın ilk yapay zekalı oyun monitörü: MSI MEG 321URX QD-OLED
MSI, Computex 2024'te bir dizi monitör modeli tanıttı ancak aralarında en dikkat çekeni daha önce de bahsettiğimiz MSI MEG 321URX oldu. Alıştığımızın dışında yapay zeka yetenekleri ile öne çıkan bu model, "SkySight" adı verilen bir özelliği kullanarak düşmanın konumunu otomatik olarak algılamanıza ve ekranda görüntülemenize yardımcı oluyor.
MSI MEG 321URX'in bağlantı seçenekleri arasında, 1x DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.1 ve 1x USB type-C (DP Alt modu, veri ve 98W güç dağıtımı ile), 2 adet USB ve 1x kulaklık girişi yer alıyor. MSI MEG 321URX'in fiyatı 1.699,99 dolar olarak açıklandı ancak çıkış tarihi henüz belli değil.
Çift modlu oyuncu monitörü: MSI MPG 321CUPF
VA panelden güç alan MPG 321CUPF, ayarlanabilir stand, 1x DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.1 ve 1x USB-C (DP Alt modu, veri ve 15WPD) ve Xbox Series X/S ve PS5 için tasarlanan 4K 120Hz konsol modu ile geliyor. 499,99 dolar fiyat etiketine sahip olacak MSI MPG 321CUPF modelinin seri üretim tarihi ve ne zaman satışa çıkacağı açıklanmadı.
MSI PRO MP252 E2
Çoklu monitör kurulumları için tasarlanan MSI PRO MP252 E2, 2x2W entegre hoparlör, 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2a ve kulaklık girişine sahip. MSI PRO MP252 E2, 119,99 dolar fiyat etiketiyle Temmuz 2024'ten itibaren satışa çıkacak.
MSI MPG 341CQPX QD-OLED
Üç yıllık garanti süresiyle satışa çıkacak MPG 341CQPX, Gaming Intelligence App ve ekran yanmasını önlemek için OLED Care 2.0 ile destekleniyor. Ayrıca 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4a, 1x Type C (PD92W), 2X USB 2.0 Type A, 1x USB 2.0 Type B ve kulaklık çıkışlarına sahip. Önümüzdeki aylarda satışa çıkacak MPG 341CQPX, 999 dolar fiyat etiketi ile kullanıcılara sunulacak.
MSI MAG 271QPX QD-OLED E2
271QPX, diğer OLED modellerinde olduğu gibi QD-OLED panele ve yanma riskine karşı MSI OLED Care 2.0 ile destekleniyor. Ayrıca 1000 nitlik tepe parlaklık ve VESA DisplayHDR 400 True Black sertifikası da mevcut. 1x DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.1 ve 1x USB type-C (15W PD) bağlantı noktalarıyla gelen MSI MAG 271QPX QD-OLED E2, 799 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak.
Verimlilik ve ofis çalışmaları için MSI PRO MP275QPDG ve MP271AP E2
Ayrıca 1x DisplayPort 1.2 (artı ek çıkış), 2x HDMI 2.0, 1x kulaklık çıkışı ve 4x USB veri bağlantı noktası ile kullanıcılara sunulacak. MSI PRO MP275QPDG modelinin 399,99 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkması bekleniyor.
Fuarda tanıtılan bir diğer model ise MP271AP E2. Monitör, abisine kıyasla 1920 x 1080 çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip. Ayrıca 1x HDMI 1.4b, 1x DP 1.2a, 1x D-Sub (VGA), 2x USB Type A, 1x USB 2.0 Type-B, yerleşik FHD web kamerası ve dijital mikrofon ile geliyor. PRO MP271AP E2'nin perakende satış fiyatı ise 169,99 dolar olarak belirlenmiş. Seri üretim tarihleri ise henüz onaylanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.