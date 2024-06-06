MSI, en yeni oyun ve iş monitörlerini tanıttı! İşte özellikleri

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Tam Boyutta Gör Her yıl olduğu gibi teknoloji dünyasının merakla beklediği COMPUTEX 2024 fuarı nihayet başladı ve heyecan verici gelişmelerle devam ediyor. Bu yılki etkinlikte yeni ürün ve teknolojileriyle dikkat çeken MSI ise, hem oyuncular hem de profesyoneller için yeni monitörlerini tanıttı. İşte MEG, MAG, MPG ve Pro serisine eklenen yeni modeller...

Dünyanın ilk yapay zekalı oyun monitörü: MSI MEG 321URX QD-OLED

MSI, Computex 2024'te bir dizi monitör modeli tanıttı ancak aralarında en dikkat çekeni daha önce de bahsettiğimiz MSI MEG 321URX oldu. Alıştığımızın dışında yapay zeka yetenekleri ile öne çıkan bu model, "SkySight" adı verilen bir özelliği kullanarak düşmanın konumunu otomatik olarak algılamanıza ve ekranda görüntülemenize yardımcı oluyor.

Tam Boyutta Gör MSI’a göre SkySight, oynanan oyunu taramak ve oyuncuya ek bilgiler sağlamak için bir AI motoru kullanıyor. Bunun yanı sıra MSI MEG 321URX, 0,03 ms gecikme süresi, HDR 400 ve FreeSync Premium Pro'yu destekleyen 32" QD-OLED (4K 240 Hz) panel kullanıyor. Monitörde konsol oyuncuları için 120Hz destekli HDMI 2.1 bağlantı noktaları, VRR ve ALLM bulunduğunu hatırlatalım. Ayrıca ekran yanmasını önlemek için OLED Care 2.0’a da sahip.

MSI MEG 321URX: Dünyanın ilk yapay zekalı oyun monitörü 2 gün önce eklendi

MSI MEG 321URX'in bağlantı seçenekleri arasında, 1x DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.1 ve 1x USB type-C (DP Alt modu, veri ve 98W güç dağıtımı ile), 2 adet USB ve 1x kulaklık girişi yer alıyor. MSI MEG 321URX'in fiyatı 1.699,99 dolar olarak açıklandı ancak çıkış tarihi henüz belli değil.

Çift modlu oyuncu monitörü: MSI MPG 321CUPF

Tam Boyutta Gör MSI, Computex 2024’te dünyanın ilk kavisli çift modlu oyun monitörü olan MPG 321CUPF modelini de tanıttı. MSI MPG 321CUPF, 1500R kavise ve çerçevesiz tasarıma sahip. En önemli özelliği ise, 4K UHD çözünürlükte 160Hz veya FHD çözünürlükte 320Hz yenileme hızını destekliyor olması.

VA panelden güç alan MPG 321CUPF, ayarlanabilir stand, 1x DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.1 ve 1x USB-C (DP Alt modu, veri ve 15WPD) ve Xbox Series X/S ve PS5 için tasarlanan 4K 120Hz konsol modu ile geliyor. 499,99 dolar fiyat etiketine sahip olacak MSI MPG 321CUPF modelinin seri üretim tarihi ve ne zaman satışa çıkacağı açıklanmadı.

MSI PRO MP252 E2

Tam Boyutta Gör Computex 2024'te görücüye çıkan bir diğer model ise, MSI PRO MP252 E2. Ofis ve üretkenlik çalışmalarına yönelik "Pro" serisine dahil olan monitör, 24,5 inç boyutlarında IPS panele sahip. Ayrıca bu panelde 1ms tepki süresi, 1920X1080 çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına yer veriliyor.​​​​

Çoklu monitör kurulumları için tasarlanan MSI PRO MP252 E2, 2x2W entegre hoparlör, 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2a ve kulaklık girişine sahip. MSI PRO MP252 E2, 119,99 dolar fiyat etiketiyle Temmuz 2024'ten itibaren satışa çıkacak.​​​​

MSI MPG 341CQPX QD-OLED

Tam Boyutta Gör Çoğu kullanıcı için MSI şovunun yıldızı ise MSI MPG 341CQPX oldu. QD-OLED teknolojisi ile desteklenen monitör, 34 inç boyutlarında 1800R kavisli ekranla geliyor ve 0,03 ms tepki süresi sunuyor. Ayrıca3440x1440 (UWQHD) çözünürlüğe ve 240 Hz yenileme hızına sahip.

Üç yıllık garanti süresiyle satışa çıkacak MPG 341CQPX, Gaming Intelligence App ve ekran yanmasını önlemek için OLED Care 2.0 ile destekleniyor. Ayrıca 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4a, 1x Type C (PD92W), 2X USB 2.0 Type A, 1x USB 2.0 Type B ve kulaklık çıkışlarına sahip. Önümüzdeki aylarda satışa çıkacak MPG 341CQPX, 999 dolar fiyat etiketi ile kullanıcılara sunulacak.

MSI MAG 271QPX QD-OLED E2

Tam Boyutta Gör Hem oyuncular hem de profesyonel kullanıcılar için tasarlanan MSI MAG 271QPX E2 ise, 2560x1440 (WQHD) çözünürlük ve 240Hz yenileme hızı sunan QD-OLED panel ile tanıtıldı. Bunun yanında 0,03 milisaniye yanıt süresi 178/178° görüntüleme açısı, 10 bit renk derinliği, %98 Adobe RGB, %99 DCI-P3 renk gamı sunduğunu da belirtelim.​​​​​

271QPX, diğer OLED modellerinde olduğu gibi QD-OLED panele ve yanma riskine karşı MSI OLED Care 2.0 ile destekleniyor. Ayrıca 1000 nitlik tepe parlaklık ve VESA DisplayHDR 400 True Black sertifikası da mevcut. 1x DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.1 ve 1x USB type-C (15W PD) bağlantı noktalarıyla gelen MSI MAG 271QPX QD-OLED E2, 799 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacak.

Verimlilik ve ofis çalışmaları için MSI PRO MP275QPDG ve MP271AP E2

Tam Boyutta Gör MSI "Pro" serisine dahil olan PRO MP275QPDG ise diğer modellerden biraz farklı. 27 inç boyutlarında IPS ekranla desteklenen MP275QPDG, üretkenlik ve ofis çalışmalarına yönelik 2560 x 1440 çözünürlüğe ve 100Hz yenileme hızına sahip. Monitör, USB Type-C bağlantısı (DP Alt modu, veri ve 98W PD), KVM, zincirleme bağlantı desteği, yerleşik web kamerası (dijital mikrofonlu FHD) ve RJ45 Ethernet bağlantısı gibi bir dizi ek özellikle geliyor.

Ayrıca 1x DisplayPort 1.2 (artı ek çıkış), 2x HDMI 2.0, 1x kulaklık çıkışı ve 4x USB veri bağlantı noktası ile kullanıcılara sunulacak. MSI PRO MP275QPDG modelinin 399,99 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkması bekleniyor.

Fuarda tanıtılan bir diğer model ise MP271AP E2. Monitör, abisine kıyasla 1920 x 1080 çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip. Ayrıca 1x HDMI 1.4b, 1x DP 1.2a, 1x D-Sub (VGA), 2x USB Type A, 1x USB 2.0 Type-B, yerleşik FHD web kamerası ve dijital mikrofon ile geliyor. PRO MP271AP E2'nin perakende satış fiyatı ise 169,99 dolar olarak belirlenmiş. Seri üretim tarihleri ​​ise henüz onaylanmadı.

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