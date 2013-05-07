MSI'dan Wind Top hepsi bir arada bilgisayar ailesine yeni üye

Donanım dünyasının önemli isimlerinden MSI, Wind Top AE1941 ismini verdiği yeni hepsi bir arada bilgisayar modelini duyurdu.

Sınırlı alanlarda maksimum verim almak için geliştirilen AE1941, şeffaf çerçeve yapısı ile oldukça şık ve dikkat çekici görünüyor. Üzerinde 18.5-inç LED arka aydınlatmalı 1366x768 piksel dokunmatik ekran yer alan model, gücünü Intel Celeron 847 işlemciden ve Intel HD grafik biriminden alıyor. 4GB DDR3 RAM ve 320GB SATAIII depolama biriminin eşlik ettiği bilgisayar, Windows 7 (64bit) işletim sistemi üzerine kurulmuş durumda.

Özel bağlantı yuvaları sayesinde duvara asılarak kullanılabilen ve firmanın Smart Media Link ve Smart Sync teknolojileri sayesinde veri aktarımı ve yedekleme konularında kullanıcılara yardımcı olan AE1941, Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliği yanında dahili DVD yazıcı da beraberinge geliyor. Mikrofon, kulaklık, USB 2.0 gibi bağlantı seçenekleri de üzerinde unutulmayan bilgisayar, 476x365z49mm boyutlara ve 7.5kg ağırlık değerine sahip.

MSI tarafından geliştirilen Wind Top AE1941 hepsi bir arada bilgisayar modelinin satış fiyatı ya da piyasaya çıkış tarihi henüz belli olmuş değil.

http://www.techpowerup.com/183642/msi-also-announces-wind-top-ae1941-all-in-one-desktop.html