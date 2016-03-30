MSI’dan bataryalı hepsi-bir-arada bilgisayar modeli Pro 16 Flex

Genelde batarya kullanımını daha çok dizüstü bilgisayarlarda görüyoruz. Masaüstü tarafında ise batarya desteği çok alışık olduğumuz bir konu değil. MSI Pro 16 Flex hepsi-bir-arada bilgisayar modeli ise, batarya takviyesi ile dikkat çekmeye çalışacak.

Enerji tüketimi nedeniyle masaüstü bilgisayarlarda batarya pek işe yaramıyor gibi görünebilir ancak özellikle cihazınızı prizden çekip başka bir yere götürmek istediğinizde veya elektrik kesintilerinde verilerinizi yedeklemek için aslında oldukça ideal bir çözüm. MSI Pro 16 Flex modelindeki 1300mAh kapasiteli batarya da, bu tarz işlemlerinizi destekleyebilecek durumda.

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15.6 inçlik dokunmatik ekranında 1366x768 piksel çözünürlük sunan model, hem yatık hem de dikey pozisyonda kullanılabiliyor. 4 çekirdekli Intel Celeron N3150 işlemcisinin güç verdiği cihaz, 4GB/8GB DDR3 RAM, 500GB 2.5 inç HDD, WiFi, Ethernet, Bluetooth 4.0, 1.3MP web kamera, USB 3.0 portu ve RJ45 girişi şeklinde özelliklere sahip.

Biraz daha ev eğlencesi ve ofis kullanımına yönelik olarak geliştirilen MSI Pro 16 Flex modeli Nisan ayında raflarda olacak. Henüz resmi bir fiyat bilgisi mevcut değil.