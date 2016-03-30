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MSI’dan bataryalı hepsi-bir-arada bilgisayar modeli Pro 16 Flex

Masaüstü bilgisayarlarda da batarya desteği olması gerektiğiniz düşünüyorsanız, MSI Pro 16 Flex en fazla bir saatlik kullanım süresi desteği ile ilginizi çekebilir.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,6b
1
12
Donanım Haber
Ekrem71
Haber Editörü
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Genelde batarya kullanımını daha çok dizüstü bilgisayarlarda görüyoruz. Masaüstü tarafında ise batarya desteği çok alışık olduğumuz bir konu değil. MSI Pro 16 Flex hepsi-bir-arada bilgisayar modeli ise, batarya takviyesi ile dikkat çekmeye çalışacak.

Enerji tüketimi nedeniyle masaüstü bilgisayarlarda batarya pek işe yaramıyor gibi görünebilir ancak özellikle cihazınızı prizden çekip başka bir yere götürmek istediğinizde veya elektrik kesintilerinde verilerinizi yedeklemek için aslında oldukça ideal bir çözüm. MSI Pro 16 Flex modelindeki 1300mAh kapasiteli batarya da, bu tarz işlemlerinizi destekleyebilecek durumda.

Ayrıca Bkz. "Samsung, sektörün ilk 18nm DRAM hacimli üretimine başlıyor"

15.6 inçlik dokunmatik ekranında 1366x768 piksel çözünürlük sunan model, hem yatık hem de dikey pozisyonda kullanılabiliyor. 4 çekirdekli Intel Celeron N3150 işlemcisinin güç verdiği cihaz, 4GB/8GB DDR3 RAM, 500GB 2.5 inç HDD, WiFi, Ethernet, Bluetooth 4.0, 1.3MP web kamera, USB 3.0 portu ve RJ45 girişi şeklinde özelliklere sahip.

Biraz daha ev eğlencesi ve ofis kullanımına yönelik olarak geliştirilen MSI Pro 16 Flex modeli Nisan ayında raflarda olacak. Henüz resmi bir fiyat bilgisi mevcut değil. 

 

http://hexus.net/tech/news/systems/91625-msi-pro-16-flex-all-in-one-pc-available-early-april/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SiyahPelerinliAdam 2 yıl
Cihaz gayet güzel, donanım çöp diyenlerin aksine benim gibi ticari maksatlı düşünenler için gayet güzel...
İşlemcinin çok hızlı olmayan düşük güç tüketimli olmasının min. 14 saat açık kalan pc için ısınma ve enerji tüketimi anlamında kayda değer avantajları var... Fansız tasarım ticari maksatlı kullanımlarda ekonomik ömüre katkı sağlar ancak kendi güç yönetim programı ile pc nin fişte takılı olduğu durumlarda batarya ömrünü uzatmak için Lenovo lardaki gibi batarya koruma modu içeren bir yazılım desteği şart...
Bence en önemli eksiği işletim sistemi ile satılmıyor olması, ve LPT portunun bulunmaması... Bununla birlikte freedos bir makine için ne kadar güzel olsada fiyatı biraz pahalı
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mehmtl 3 yıl
Batarya oluşu iyi düşünülmüş
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kadirirdem 3 yıl
donanım çöp olmuş resmen..
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C.CEMİL 3 yıl
resimde görülen masaüstü ise bizimkisi ne ?
değilse niye masaüstü denilmiş ?
yada dizüstünün masaya konulanı mı bu ?
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zdniz 3 yıl
MSI diyince aklıma tasarım fakiri bi firma geliyo adam akıllı bir modeli var tasarım olarak güzel ghost pro modeli oda 7000 küsür lira o işlemci ile 5 para etmez. N3150 ne arkadaş bari N 3700 koyaydın.
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myhotyro 3 yıl
MinPayne
Telefona 4K koy 15 inçe 1366x768.. İnsan bare full hd yapar ya!

Yapma böyle yorumşar, umut barış abimiz kızıyor. Adamlar tekelmiş, ietediklerini yaparmış.
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Guest-F8946C419 3 yıl
Telefona 4K koy 15 inçe 1366x768.. İnsan bare full hd yapar ya!
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myhotyro 3 yıl
umut_baris
myhotyro Donanıma baktım, ÇÖP
MSI bu pazarda tekel canım. İstersen oyuncu modelleri de var. Çöp diyerek tatmin olma mekanizmanızı çözemiyorum doğrusu.

Araba deyince de sadece şahin ve bugati veyron anlarsın sen canım. senin için başka araba yoktur kesin.
İlk defa birşeye çöp dedim forumda. Tekrar bakıyorum donanıma ve çöp gerçekten. Hayat birtek çöp ve oyundan ibaret değildir. Biraz daha düzgün işmeci koysa (i7 yada i5 demiyorum bak iyi oku) maliyet pek artmaz ve alet de çöp olmaktan kurtulur. İnsanlar bilgisayarları üzerlerinde sadece Windows'u çalıştırabilsin diye almıyorlar.
1 Yanıt Yanıtla
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umut_baris 3 yıl myhotyro
myhotyro

umut_baris

myhotyro Donanıma baktım, ÇÖP
MSI bu pazarda tekel canım. İstersen oyuncu modelleri de var. Çöp diyerek tatmin olma mekanizmanızı çözemiyorum doğrusu.


Araba deyince de sadece şahin ve bugati veyron anlarsın sen canım. senin için başka araba yoktur kesin.
İlk defa birşeye çöp dedim forumda. Tekrar bakıyorum donanıma ve çöp gerçekten. Hayat birtek çöp ve oyundan ibaret değildir. Biraz daha düzgün işmeci koysa (i7 yada i5 demiyorum bak iyi oku) maliyet pek artmaz ve alet de çöp olmaktan kurtulur. İnsanlar bilgisayarları üzerlerinde sadece Windows'u çalıştırabilsin diye almıyorlar.

Dostum hitap ettiği pazar belli. Diğer modellerine bak. Yerden yere vurulacak cihazlar değil.
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hacı.basat 3 yıl
Bunlardan almak istiyorum ama fiyatları çok uçuk, SSD yerine HDD takıyorlar, intel donanıma DDR3 ram çoğu, AMD bile DDR4 desteği vermemek için direndi o bile DDR4 artık, kaldıki AMD donanım olsa daha tercihimdir, pazarın hakkını vermiyorlar.
Söylenecek çok şey var ama beklentiyi karşılamayan bir ürün bile uygun fiyata kapış kıran satabilir.Yani temel sorun fiyat.
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myhotyro 3 yıl
Donanıma baktım, ÇÖP
1 Yanıt Yanıtla +2
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umut_baris 3 yıl myhotyro
myhotyro

Donanıma baktım, ÇÖP

MSI bu pazarda tekel canım. İstersen oyuncu modelleri de var.

Çöp diyerek tatmin olma mekanizmanızı çözemiyorum doğrusu.
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